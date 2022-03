Historisk FN-avstemning: Fordømmer Russlands invasjon av Ukraina

NEW YORK/OSLO (VG) Historiske scener utspiller seg i FN-hovedkvarteret onsdag ettermiddag.

FNs ekstraordinære generalforsamling har vedtatt en resolusjon om å fordømme og kreve stans i Russlands invasjon av Ukraina.

141 land stemte for resolusjonen. 5 land stemte imot. 35 avsto fra å stemme.

Hviterussland, Nord-Korea, Eritrea, Russland og Syria stemte imot resolusjonen.

Kina, Iran, India og Sør-Afrika var blant landene som avsto fra å stemme.

Etter avstemmingen utbrøt det applaus i salen.

Den siste uken har flere organer i FN jobbet intensivt for å bli enige om en resolusjon som fordømmer det flere medlemsland har omtalt blant annet som et grusomt angrep på Ukraina.

Mandag startet FNs ellevte ekstraordinære Generalforsamling siden 1950. Bakgrunnen for møtet er Russlands invasjon av Ukraina.

Klokken 10.00 lokal tid onsdag hastet de ulike representantene inn i Generalforsmalingen etter to lange dager med taler.

Generalforsamlingen består av alle FNs medlemsland.

– Dette er historisk

– Dette er verdenssamfunnet som ber Putin om å satse krigen. Dette er historisk!, utbryter Norges ambassadør til FN, Mona Juul, til VG etter avstemmingen.

Norge er blant landene har fremmet forslaget resolusjonen.

Et lignende forslag ble fremmet i FNs sikkerhetsråd forrige uke- men Russland brukte sin vetomakt for å slå ned forslaget.

ENIGHET: 141 land stemte for resolusjonen om å fordømme Russlands invasjon av Ukraina

– Et folkemord

– Det er klart at Russlands mål ikke er en okkupasjon, men et folkemord, sa Ukrainas ambassadør til FN, Serhij Kyslytsia til FNs Generalforsamling.

– Vi lever i et generasjonsdefinerte øyeblikk. Vår generasjon er generasjonen som skulle være reddet fra krigens grusomheter, uttalte FN ambassadøren.

– Det er derfor våre forgjengere opprettet FN. Men i dag så er det vi som må redde fremtidige generasjoner.

FOLKEMORD: – Det er klart at Russlands mål ikke er en okkupasjon, men et folkemord, sa Ukrainas ambassadør til FN, Sergij Kyslytsya.

Kyslytsia trakk paralleller til andre verdenskrig.

– De (Russerne journ.anm.) har kommet for å frata Ukraina selve retten til å eksistere. De har kommet på å løse det Ukrainske-spørsmål, som deres propagandister skriver. Bare tenk på om dette minner deg om noe, sa han og la til:

– For bare 80 år siden prøvde en mann å gjøre det samme mot en annen person. Han feilet. Det kostet millioner av liv. Er vi villige til å betale den prisen nå?

Mot slutten av talen holdt Kyslytsia opp en lapp med en klar oppfordring til FNs medlemsland om å være på riktig side av historien.

Etter han var ferdig med talen brøt salen ut i applaus

Info Noen av punktene i resolusjonen: Fordømmelse av Russlands invasjon av Ukraina 24. februar 2022.

Bekreftelse at ingen landområder ervervet ved trusler eller maktbruk blir anerkjent som lovlige.

Uttrykker «dyp bekymring» etter rapporter om angrep på sivile.

Anerkjenne at de Russlands militære operasjon i Ukraina er av en skala det internasjonale samfunnet ikke har sett i Europa på flere tiår.

Fordømmelse av Russlands økte atomberedskap.

Uttrykker «dyp bekymring» om den humanitære situasjonen i og rundt Ukraina.

Beklager Russlands valg om å anerkjenne utbryterrepublikkene i Donetsk og Luhansk.

Krever at Russland stopper krigshandlingene mot Ukraina.

Krever at Russland går tilbake i anerkjennelsen av Donetsk og Luhansk.

Beklager Hviterussland involvering i krigen. Vis mer

– Kyniske trusler

Russlands FN ambassadør, Vasily Nebenzya, repliserte etter Ukrainas tale. Nebenzya gikk ikke opp til talerstolen.

– Russland ber om at denne resolusjonen skal stemmes over. Vi ber om land om å ikke stemme for dette, men vi er klar over presset de vestlige landene utøver på mange land, sa Nebenzya om avstemmingen.

– Dette kan vi ikke engang kalle press, det er åpne og kyniske trusler, la han til.

FN-ambassadøren mener resolusjonen ikke vil få en slutt på krigen.

– Dette dokumentet vil ikke stoppe krigsaktiviteten. Det kan derimot forsterke nasjonalistene i Kyiv til å krige og holde sivile som fanger, sa Nebenzya om den ukrainske motstanden.

– Folk brukes som menneskelige skjold.

Den russiske FN-ambassadøren gjentok tidligere påstander om at nasjonalistiske og nazistiske krefter har fotfeste i det ukrainske statsapparatet.

Allerede Mandag ble det utvekslet harde ord mellom utsendingene fra Russland og Ukraina.

– Alle vet at Russland, og Russland alene, startet denne invasjonen, nå med hjelp fra Hviterussland, sa Ukrainas ambassadør til FN, Sergij Kyslytsya fra talerstolen.

– Roten til den nåværende krisen ligger i Ukrainas handlinger over mange år. De har neglisjert sine forpliktelser i Minsk-avtalen, kvitterte Russlands ambassadør til FN, Vasily Nebenzya.