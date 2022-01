MILITS: Væpnede grupperinger har mye makt i Irak. En av disse er Badr-militsen, som her viser frem en av basene deres nord for Bagdad.

Milits med beskjed til norske soldater: − Norske styrker må komme seg ut av landet

TUZ KHURMATU, IRAK (VG) Iran-støttede sjiamilitser kjemper om makten i Irak. Med droner og raketter forsøker de å få vestlige styrker til å forlate landet.

Av Kyrre Lien

– USA er en like stor fiende for oss som Den islamske staten (IS), sier Ahmed Jaez Hussein.

Ikledd svart militæruniform og flankert av menn med våpen speider den 33 år gamle kommandanten utover den Irakiske ørkenen.

Så får han øye på et helikopter i horisonten. Kollegaen løfter kikkerten og konstaterer at det er amerikanerne som flyr.

– De har en operasjon der borte for å ta en IS-celle. De har holdt på i noen dager nå, forteller han.

– I går kunne vi se et luftangrep mot en bil tilhørende IS. De brukte raketter og det ble mye røyk, forteller Hussein.

Da den sunniislamske terrororganisasjonen IS herjet som verst her, midt i Irak, sto sjiamilitsene og den USA-ledede koalisjonen skulder ved skulder i kampen for å slå ned IS.

Men nå er forholdet blitt iskaldt.

– Den eneste store fienden, og den største fienden mot muslimer, er USA. Vi vil ha dem ut av landet, og også de norske styrkene som jobber med dem. Vi trenger dem ikke, sier Hussein, som er med i den Iran-støttede Badr-militsen.

SOULEIMANI: En plakat som hyller Irans drepte general, Qasem Soleimani, som Trump kalte verdens største terrorist, henger inne på militærbasen til Badr-militsen.

VÆPNET: Militsene i Irak omtales som farlige fordi de innehar store styrker og er tungt bevæpnet.

Skyggekrig

Norske styrker har omkring 30 soldater i Irak som er plassert på den amerikanskstyrte Ain al-Asad-basen utenfor Bagdad.

Basen, og de norske styrkene, er i det siste blitt utsatt for stadig hyppigere rakett- og droneangrep. Også tirsdag ble basen angrepet av to droner fylt med eksplosiver. Ingen ble skadet i angrepet.

Etterretningskilder, forskere og myndighetspersoner i Irak sier at det trolig er Iran-støttede sjiamilitser som står bak slike angrep.

En av disse er Badr-militsen, som ble grunnlagt i Iran som en motstandsbevegelse mot Saddam Husseins regime i Irak. Siden da har de hatt tette bånd til Iran.

– Badr-militsen er blant militsene som beskyldes for å støtte angrepene på Vestens styrker i Irak?

– Det skjer ingen angrep, amerikanerne hevder det er angrep for å bruke det som propaganda. Det er bare løgn, hevder Badr-kommandant Hussein.

Dette tilbakeviser talsmann Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter.

– Det har vært både rakett og droneangrep fra sjiamilitser mot koalisjonsbaser i Irak. De har gjennom offentlige kanaler påtatt seg ansvaret for angrepene, skriver han til VG.

DRONE: Norske soldater henter inn en havarert drone på Ain al-Asad-basen i Irak.

Vil kaste ut Vestens styrker

På spørsmål om de har en beskjed til de norske styrkene i landet, er svaret fra Ahmed Baktash, en annen kommandant i Badr-militsen, kontant.

– Norske styrker må komme seg ut av landet. Styrkene kom hit for å trene de irakiske styrkene, og nå er Irak frigjort og det er ingen behov for utenlandske styrker her lenger, sier Baktash.

Koalisjonens styrker er i landet etter invitasjon fra den irakiske regjeringen, som støttes av USA.

Badr-militsen er bare en av flere Iran-støttede militser i Irak som ønsker Vestens styrker ut av landet.

Badr-militsen har selv aldri innrømmet å ha angrepet amerikanske styrker i landet, slik noen av de mer ytterliggående militsene har gjort – slik som Asaib Ahl al-Haqq og Kataeb Hezbollah.

Men det er ikke bare Vestens styrker militsene i Irak skal ha angrepet.

I høst ble også den irakiske statsministeren angrepet da flere droner sirklet seg inn over statsministerboligen og slapp eksplosiver.

Ingen har til nå påtatt seg ansvaret, men flere har pekt på at militsene trolig står bak.

UTKIKK: På denne basen til Badr-militsen holder de utkikk utover den Irakiske ørkenen, og er stadig på jakt etter terrorister fra IS.

Irans forlengede arm

Inne i Irak er maktkampen i regionen synlig overalt. På nesten hvert gatehjørne henger martyrbilder av den avdøde Qasem Soleimani, Irans store leder for den myteomspunne iranske Revolusjonsgarden.

På en av martyrplakatene poserer Soleimani med et våpen i hånden. Ut av geværløpet stikker en rose.

USAs tidligere president Donald Trump kalte Soleimani «den største terroristen noe sted i verden».

I 2020 ga Trump grønt lys til et droneangrep som drepte Soleimani, like utenfor flyplassen i Bagdad.

Vraket av bilen Soleimani satt i, er fremdeles utstilt.

Langs motorveien dukker det opp flagg, martyrplakater og det vridde metallet av det som en gang var en bil, men som nå er plassert på et podium.

Angrepet var en av de mest dramatiske konfrontasjonene mellom Iran og USA de siste årene.

Etter begravelsen av Soleimani ble raketter sendt mot koalisjonens baser i Irak. 110 amerikanske soldater ble skadet, men ingen ble drept.

Siden konfrontasjonen i 2020 har de iranskstøttede militsene trappet opp angrepene mot vestlige styrker i Irak.

– Gruppene deler Irans syn om at folk må stå opp mot Israel og Saudi Arabias makt i regionen. De bidrar til å spre det iranske regimets idealer om politisk islam. Militært inngår militsene i Irans plan for asymmetrisk krigføring. Skulle ytre makter angripe landet, vil Iran svare med å la militsene utnytte motpartens sårbarheter i regionen, skriver Nupi-forsker Kjetil Selvik til VG.

Valgnederlaget

Det pågår nå en maktkamp mellom militsene og den irakiske regjeringen. Militsene økte i popularitet etter å ha vært en sentral nøkkelspiller i å nedkjempe IS i Irak, men har de siste årene mistet momentum.

Militsene, både dem som støttes av Iran og de som støttes av andre åndelige ledere i Irak, inngikk en koalisjon kalt PMF – De populære mobiliseringsstyrkene. De stilte i høst til valg, men gikk på et realt valgnederlag da de fikk mindre makt i parlamentet enn forutsett.

Kun 43 prosent av befolkningen gikk til valgurnene, noe som viser befolkningens mistillit til politikere og myndighetene, de som har gjort Irak til et av verdens mest korrupte land.

I etterkant har militsene kritisert valget for å være rigget, på tross av at valgobservatører har konkludert med at det var legitimt. De har igangsatt store demonstrasjoner og propagandakampanjer mot landets valgte ledere.

– Kan det skli ut i en ytterligere destabilisering og mot en borgerkrig i Irak hvis det ikke blir en forsoning med myndighetene, eller vestlige styrker trekker seg helt ut?

– I et land med så mange væpnede grupper som opererer utenfor statlig kontroll er det hele tiden en fare for at uenigheter kan eskalere. Konsekvensene av en mulig konflikt mellom sjiamuslimske militsledere vil være enda mer ødeleggende for Irak enn krigen mot IS. Men gruppene forstår at de er i samme båt og har felles ytre fiender. Myndighetene forstår også at de ikke er sterke nok til å presse gruppene for hardt, skriver Nupi-forsker Kjetil Selvik til VG.

BAGDAD: Irans drepte general, Qasem Soleimani, hylles som martyr på slike plakater.

Iran vil dempe spenningen

Samtidig som situasjonen innad i Iran blir stadig mer anspent, er det kommet rapporter om at Iran nå ønsker å roe situasjonen blant militsene.

I etterkant av angrepet på presidentboligen skal myndighetspersoner fra Iran ha flydd til Irak for å forsøke å roe gemyttene.

Det skjer samtidig som Iran er i indirekte forhandlinger med USA om atomavtalen.

Iraks utenriksminister Fuad Hussein håper at atomavtale-forhandlingene skal bedre forholdet mellom Iran og USA, to av landets nærmeste allierte.

– Enhver åpning i forholdet mellom Teheran og Washington vil få en positiv betydning for Iraks innenrikspolitiske situasjon, fra politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige perspektiver, sa Hussein forrige uke.

Formålet med forhandlingene er å redde den internasjonale avtalen om Irans atomprogram. Donald Trump trakk USA fra avtalen i 2018, og Iran har siden den gang trappet opp sin kjernefysiske aktivitet.

PS: VG har kontaktet den amerikansk-ledede koalisjonen i Irak for svar på påstandene fra Badr-militsen, men har ikke fått svar.