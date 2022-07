AFGHANISTAN: En britisk soldat deltar i en militæroperasjon mot Taliban i desember 2007.

BBC-avsløring hevder soldater konkurrerte om å drepe flest afghanere

Britiske spesialsoldater har drept 54 afghanere under mistenkelige omstendigheter, hevder BBC. – Ingen er over loven, sier Boris Johnson.

Tirsdag denne uken publiserte BBC en dokumentar om mulige krigsforbrytelser begått av britiske spesialsoldater i Afghanistan – og forsøk på å dekke over dem.

Ifølge BBC har spesialstyrkene ulovlig drept 54 ubevæpnede og internerte afghanere på et seks måneder langt oppdrag i Afghanistan.

Flere opposisjonspolitikere har bedt om en uavhengig etterforskning av forholdene. Stewart McDonald i Det skotske nasjonalistpartiet, hevder temaet har dukket opp internt tidligere:

– Forsvarsdepartementet har feiet det under teppet, sa han under en spørretime onsdag.

McDonald henvendte seg til avtroppende statsminister Boris Johnson og spurte om han vil gå med på en etterforskning.

Til det svarte Johnson at det var lenge har vært praksis «å ikke kommentere på spesialstyrker». Han understrekte at det ikke betyr at han aksepterer faktaene i BBCs påstander, skriver BBC.

– Ingen som tjener i den britiske hæren er over loven, svarte Johnson.

Den konservative politikeren Sir Bill Wiggin kritiserte derimot BBCs arbeid, og kalte det «et angrep» på spesialstyrkene:

– De er de modigste, mest fantastiske velgerne jeg noen gang kan håpe på å representere, sa han.

Offiserer skal ha visst

Den britiske kringkasteren har avdekket forholdene gjennom militærrapporter fra Storbritannias Special Air Service Regiment (SAS).

Rapportene tyder på at spesialstyrkene ulovlig har drept 54 mennesker på et seks måneder langt oppdrag i Afghanistan.

Det er ikke klart nøyaktig når drapene skjedde, men ifølge BBC gjelder det et oppdrag i 2011.

Interne e-poster viser også at flere høytstående offiserer var klar over bekymringen for ulovlige drap, deriblant den tidligere SAS-sjefen Mark Carleton-Smith.

Disse skal ha unnlatt å rapportere om forholdene til tross for en juridisk forpliktelse til å gjøre nettopp det.

Vil ikke kommentere påstandene

Personer som tjenestegjorde i SAS-skvadronen sier til BBC at de så spesialstyrker drepe ubevæpnede mennesker under et nattangrep, og at de plantet våpen på åstedet for å rettferdiggjøre det.

Videre hevdes det at soldater i spesialstyrken konkurrerte med hverandre om å drepe flest mennesker.

Det britiske forsvarsdepartementet sier de ikke kan kommentere konkrete påstander, men en talsperson sier britiske styrker i Afghanistan «tjente med mot og profesjonalitet» og at de ble holdt til de «høyeste standarder».