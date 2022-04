TRAFF GÅRDSPLASSEN: Alexander står i krateret etter en rakett som traff gårdsplassen utenfor et bolighus i Kharkiv. – Det skjedde i natt. Vi hørte en hly lyd og så sprutet det stein og grus over alt, sier eieren av huset.

Bombejakt i Kharkiv: − Utrolig å se hvor flaks folk kan ha

KHARKIV (VG) Mens bombene fra russiske og ukrainske styrker smeller konstant, jobber Maksim og hans to kolleger døgnet rundt i Kharkiv for å fjerne de livsfarlige restene etter granater og raketter.

24 timer i døgnet angriper de russiske posisjonene storbyen Kharkivs boligområder i øst og nord. Flyalarmen uler flere ganger daglig, mens smellene fra nedslagene høres som dype drønn.

VG ble onsdag med en av bombegruppene som reiser inn i frontlinjen for å uskadeliggjøre granater og raketter – og for å fjerne restene etter de som allerede har sprengt hus og mennesker i stykker.

Tett på frontlinjen

Det er et arbeid med livet som innsats. Flere ganger kommer de over bomber som ikke har detonert. I tillegg jobber de tett på frontlinjen, og mange ganger midt mellom ukrainske og russiske styrker.

– Det er en jobb som må gjøres. Hver gang jeg snakker med min kone, ber hun meg være forsiktig. Men jeg forteller henne aldri detaljert om hva jeg gjør, sier lederen av den tre manns store bombegruppen, 26 år gamle Maksim.

Utbrente bilvrak

Klokken er litt over ni og vi følger etter bombegruppen på vei inn i bydelen Selyshche, helt nord i Kharkiv. Her står utbrente bilvrak i gatene, boligblokker er sprengt i stykker, glass og vrakdeler ligger i veibanen og det er en uhyggelig stillhet. Ingen trafikk. Ingen mennesker. Ikke langt unna ligger de russiske styrkene og avfyrer sine dødelige våpen.

Det føles på ingen måte trygt.

En mann møter oss utenfor huset sitt. Han har meldt fra om et funn i hagen sin.

– De bomber oss dag og natt, nesten ustoppelig. Mange av husene er helt ødelagt nå. Jeg bor i det farligste området av Kharkiv, sier huseieren, 45 år gamle Ruslan.

– Nesten alle har reist herfra, men det er en del gamle mennesker igjen. Jeg har ikke flyktet fordi jeg må ta meg av mine foreldre, forteller han.

Sprenges i fillebiter

27 år gamle Aleksander fra bombegruppen tar på seg den store beskyttelsesdrakten. Hansker og en stor hjelm. Så plasserer han en ladning ved funnet. Et kraftig drønn høres og det sprenges i fillebiter.

Det viser seg å være en mine av typen PTM1 som russerne skyter ut 24 stykker av i en omgang. De spres over et område på 400 kvadratmeter, og blir liggende til de eksploderer innen 48 timer. Denne havnet midt i et boligområde.

– Som regel har det vi finner allerede eksplodert, da sjekker vi at det ikke lenger er fare og tar med oss restene. Men denne her var livsfarlig, den kunne detonert når som helst, sier Maksim, før han setter seg i bilen på vei til neste sted.

Uragan-rakett

Vi fortsetter langs frontlinjen og kan se åssidene og skogene der russerne har posisjonert seg i det fjerne. De har ikke hatt noen fremgang i dette området, de ukrainske styrkene klarer å holde på Kharkiv.

I enden av en smal grusvei i forstaden Derhaci kommer vi frem til et utbombet hus. Taket er revet i fillebiter. Vegger rast sammen. Eieren var ikke hjemme da boligen ble truffet av en russisk Uragan-rakett i går, forteller naboen til bombegruppen. De plukker med seg det som er av igjen og sjekker hagen for flere gjenstander.

SPRENGLADNING: 45 år gamle Ruslan følger med mens bombegruppen gjør klar en sprengladning. Han fant en mine av typen PTM1 i hagen sin i bydelen Selyshche, nord i Kharkiv.

3000 oppdrag

– Vi er mellom fem og seks bombegrupper og vi har hatt 3000 slike oppdrag siden krigen startet. Det er stort sett befolkningen som ringer oss etter at de er angrepet og ber oss komme for å sjekke rester etter bomber eller ting de synes er mistenkelige, forteller Maksim.

Hans kone og snart ett år gamle sønn flyktet til Slovakia da den russiske invasjonen startet.

– Om en måned fyller sønnen min ett år. Det er tungt å ikke kunne klemme han, jeg savner gutten min, sier han. Jobben i bombegruppen er livsfarlig. Når vi spør Maksim om det har vært mange ulykker, blir han stille. 26-åringen ønsker ikke å si så mye om det.

– Jeg har mistet tre kolleger fra bombegruppen i ulykker. Og så ligger tre andre med alvorlige skader på sykehus i Tyskland. Det er alt han vil fortelle til VG.

Røyken stiger

Helt i utkanten av storbyen Kharkiv svinger bombegruppen av fra hovedveien og kjører inn en grusvei full av hull. Oppover åssiden, i åpent landskap med jorder på begge sider. De stopper i veikanten. Midt i veien står en rakett.

Bak oss har vi utsikt ned til området vi nettopp besøkte. Røyken stiger til værs over hustakene etter et bombeangrep. De tre unge mennene fra bombegruppen jobber rolig videre. Fjerner restene etter raketten, kaster delene i bagasjerommet og kjører videre.

BILVRAK: En mann kommer kjørende med et bilvrak som ble bombet to timer tidligere mens Maksim og Alexander sjekker et bombekrater utenfor et hus i bydelen Derhaci nord i Kharkiv.

– Vi finner både udetonerte og detronerte bomber. Mange har allerede gått i luften når de treffer boliger eller bakken. I snitt må vi gjøre en kontrollert sprenging en til to ganger i uken, sier Maksim.

Russisk angrep

– Det er utrolig å se hvor flaks folk kan ha. Vi finner raketter som har detonert i bakken utenfor husene, og som derfor ikke har gjort så stor skade. Og vi finner granater som ikke detonert ved en feil. De som opplever dette, er de som virkelig er heldige, sier Maksim.

På vei ned igjen halvannen time senere møter vi en mann kjørende i et vrak av en bil. Hele fronten knust. Bilvinduene i tusen biter, dørene oppskrapet, speilene henger og slenger. At den i det hele tatt er kjørbar, er et under. Han forteller oss at røyken vi så fra åskammen kom etter et russisk angrep for to timer siden. Huset og hans bil ble truffet. Han selv var heldigvis på jobb.

For Maksim og resten av bombegruppen betyr angrepet nye og flere oppgaver i området. Flere liv å redde. Med sitt eget liv som innsats.