Evakueres med helikopter etter brann på passasjerferge

Nesten 300 personer evakueres med helikopter etter at det brant på et bildekk om bord i en passasjerferge i Sverige.

Ved 12.40-tiden mandag brøt det ut brann på passasjerfergen Stena Scandica ved Øya Gotska Sandön.

Rundt 300 personer er om bord på skipet. 241 av dem er passasjerer.







I en pressemelding mandag kveld fra det svenske sjøfartsverket skriver de at brannen er under kontroll, men at skipet er uten strøm. Det betyr at skipet driver.

– Taubåt er på vei og flere fartøyer er i beredskap, heter det i pressemeldingen.

Evakuering av skipet har også begynt.

– På grunn av sterk vind er det kun evakueringsmuligheter via helikopter til andre skip.

BRANN: Passasjerene befinner seg på øverste dekk, forteller en passasjer om bord som VG har vært i kontakt med.

Brant i en kjølecontainer

Presseansvarlig i Stena Line, Stefan Elfström, sa tidligere til VG at det dreide seg om en begrenset brann i en container på en lastebil.

– Vi fikk info rundt klokken halv et. Brannbekjemping pågår. Det handler først og fremst om røyk, og røykutviklingen har minsket. Vi vet ingenting om neste steg, men det er ingen meldinger om passasjerskader, sa Elfström.

Eldström la til at passasjerene befant seg på øverste dekk om borg i fergen.

Sjöfartsverket skriver i pressemeldingen at brannen var i kjølecontainere om bord, og at skipets eget brannvesen klarte å slukke brannen.

ØSTERSJØEN: Det skal brenne på et bildekk om bord.

VG var i kontakt med Giedrius Didoras, som bor i Brønnøysund. Per klokken 13:36 forteller Didoras at han og resten av passasjerene befinner seg på øverste dekk.

– De sa til oss at det brant på et bildekk. Fergen har stoppet opp, og vi venter på informasjon på hva vi skal gjøre. Vi kan ikke se noe av flammene, men vi ser røyk fra begge sidene av fergen, sa Didoras.

Han la til at de aller fleste har forholdt seg rolig under hendelsen.

Ifølge Stena Lines egne nettsider er båten nettopp blitt renovert, og kjører vanligvis ferge mellom Latvia og Sverige.