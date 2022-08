– Dette er den verste humanitære katastrofen siste tiåret, sier den pakistanske ministeren for klimaendringer. Minst 33 millioner mennesker er blitt rammet av dødelig flom i Pakistan. Siden midten av juni har nesten 1000 mennesker mistet livet.

– Blitt til en flytende søppelbøtte

Kraftig regn har utløst oversvømmelser og skapt kaos over store deler av Pakistan. Dødstallene fortsetter å stige.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det har ikke stoppet å regne de siste tre månedene. Vi bor i en rickshaw med barna våre, fordi taket på gjørmehuset vårt lekker, sier en kvinne til Reuters.

Hun bor i byen Hyderabad, i den sørlige regionen Sindh. Kvinnen ønsker ikke navnet sitt på trykk.

Et stort flertall av skadene etter flommen, finner vi i denne regionen. Her skal det ha regnet 784 prosent mer i august enn gjennomsnittet for måneden ellers, skriver Reuters.

– Hvor kan vi dra? Rennene flyter over, og gårdsplassen vår er fylt opp med kloakk. Husene og gatene våre har blitt til en flytende søppelbøtte, sier kvinnen, sittende sammen med tre av barna sine.

Siden midten av juni har 937 mennesker omkommet av kraftig regn og flom over hele det sørasiatiske landet, og nærmere 500.000 hjem er blitt skadet ifølge National Disaster Management Authority (NDMA).

Rundt 33 millioner mennesker er berørte av flommen i landet, sa klimaendringsminister Sherry Rehman torsdag, ifølge CNN.

Pakistan har vanligvis tre til fire sykluser med monsun. Dette året er de nå inne i sin åttende.

Info Hva er monsun? Monsun er en type vind som skifter retning med årstiden. Asia rammes av den sterkeste monsunen, og her fører den fuktige luften til en flere måneder lang regntid. Kilde: Store Norske Leksikon Vis mer

På en pressekonferanse torsdag beskrev Rehman flommen som en «humanitær katastrofe av episke proporsjoner», som hadde latt tusenvis av mennesker uten mat og husly.

– Dette er den verste humanitære katastrofen siste tiåret.

United Nations agency Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) har advart om flomvarsel også de neste dagene, i tillegg til jordskred i flere områder av Pakistan.

Det er varslet kraftig nedbør de neste to dagene i det meste av landet.

– Vannet er høyt nå, ikke bare på begge sider av Indus i det sørlige Pakistan, og har utløst et nytt flomfenomen der det regner i syv til åtte sykluser, og oversvømmer områder under en nådeløs himmel, skriver klimaendringsministeren på Twitter.

Tusenvis av mennesker søker ly i telt etter at hjemmet deres er blitt ødelagt. De siste 48 timene har mesteparten av de omkomne vært kvinner og barn, ifølge The National Disaster Management Authority.

Den pakistanske hæren, NDMA og Provincial Disaster Management Authority jobber på spreng for å hjelpe de berørte, og rapporterer om et dystert antall mennesker som trenger nødhjelp og husly, skriver CNN.

Den sørlige provinsen Sindh, som har blitt hardt rammet av flommen, har bedt om 1 million telt, mens Balochistan-provinsen, som ligger i nærheten, har bedt om 100.000 telt.

Pakistan har oppfordret det internasjonale samfunnet til å bidra i hjelpearbeidet.