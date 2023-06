MINERYDDER: Jens Stoltenberg viser fram en pansret minerydder i den tyske byen Flensburg tirsdag. Han sier til VG at planen er fortsatt å avslutte arbeidet i Nato til høsten. Men presset på ham øker.

Opplysninger til VG: Stoltenberg er nå eneste Nato-kandidat

OSLO/BRUSSEL (VG) Ifølge VGs opplysninger er Jens Stoltenberg nå den eneste kandidaten som Nato-landene har til vurdering. Presset på Stoltenberg er økende for å få ham til å fortsette som generalsekretær fram til sommeren 2024.

Stoltenberg selv har ikke har tatt endelig stilling til spørsmålet om en forlengelse, får VG opplyst.

Sier det samme

VG har spurt Jens Stoltenberg i Brussel onsdag ettermiddag om hva som skal til for at han tar ett år til i Nato:

– Jeg har ikke noe mer å si om det enn det jeg har sagt i flere måneder nå, at jeg har en plan, og det er å avslutte mitt arbeid her i høst. Og jeg har all min oppmerksomhet om det, fordi vi er midt i en krig i Europa og det handler om å støtte Ukraina. Og så er jeg trygg på at Nato finner en god etterfølger, svarte han.

– Men kan du bekrefte at presset øker for at du skal bli?

– Jeg kommer ikke til å si noe mer om det. Uansett hva jeg svarer, vil det bli brukt til å dra meg inn i en debatt som jeg ikke er en del av, sa Stoltenberg til VG.

Stoppet opp

Ifølge VGs opplysninger er Stoltenberg nå eneste kandidat.

– Det rådende synet er at han kommer til å akseptere en forlengelse, sier en sentralt plassert kilde til VG.

Etter at det i forrige uke ble kjent at USAs president Joe Biden hadde bedt ham fortsette ved to anledninger de siste månedene, har den interne diskusjonen på toppnivå i Nato om nye navn, stoppet opp, får VG opplyst av flere kilder som kjenner prosessen.

Etter møtet mellom Stoltenberg og Biden i Det hvite hus 13. juni, var det etterlatte inntrykket at Biden ikke hadde andre navn enn Stoltenberg på blokken, og at Bidens eneste plan var å legge press på Stoltenberg til å bli i jobben.

Nato–jubileum

VG har også fått opplyst at en aktuell periode for forlengelse, er fram til sommeren 2024. Da vil han nærme seg 10 år som Natos generalsekretær, og medlemslandene kan bruke noe mer tid på å bli enige om etterfølgeren.

Nato planlegger et toppmøte neste sommer i alliansens «fødeby» Washington DC, 75 år etter at forsvarsalliansen ble grunnlagt der.

Overfor VG argumenteres det med at en ny generalsekretær må være klar innenfor Joe Biden’s presidentperiode, og dermed i god tid før presidentvalget i USA i november 2024, for det tilfellet at Donald Trump blir USAs neste president.

Ønsket en etterfølger

I februar kom de første meldingene om at Nato-landene ønsket at Stoltenberg skulle fortsette.

Selv skal den norske generalsekretæren ha forsøkt å legge press på Nato-landenes stats- og regjeringssjefer for at de nå skulle finne hans etterfølger, etter at hans mandat er blitt forlenget tre ganger.

Stoltenberg skal ha argumentert med at topplederne i Nato ikke kunne ta for gitt at han ville forlenge fjerde gang. Stoltenberg har selv presset på for at topplederne i Nato-landene nå måtte bli enige om en ny generalsekretær, slik at han fikk avløsning.

Men presset på Stoltenberg har snarere økt. Inntil i forrige uke var Danmarks statsminister Mette Frederiksen det heteste navnet. Flere europeiske land mente at hun var den rette til å overta toppstillingen i Nato. Men torsdag gikk Frederiksen selv ut offentlig og la all sin støtte bak en forlengelse for Jens Stoltenberg.

– Hvis vi kan få ham til å fortsette, vil jeg mene at det er en riktig, riktig god løsning, sa Frederiksen.

Tar diskusjonen internt

VG har spurt statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om han er enig med Frederiksen i at Stoltenberg bør fortsette:

– Jeg er trygg på at Nato kommer til å finne en god løsning på det opp mot toppmøtet. Medlemslandene er seg bevisst at vi må sikre at Nato blir godt ledet fremover. Det har Jens Stoltenberg vist at han kan. Så har han jo blitt forlenget tre ganger, og så må det tas en avgjørelse, sier Støre.

– Stoltenberg sier fortsatt at han har ingen andre planer enn å avslutte i Nato 1.oktober. Jobber du for at hans ønske skal imøtekommes?

– Nå må Nato-landene ta en god diskusjon om dette.

– Men som regjeringssjef i et Nato-land er du selv en del av den diskusjonen?

– Ja, og den tar jeg internt i Nato, svarer Støre.