INGEN GOD MATCH: Twitter og Elon Musk har ikke vært en god kombo, mener UiO-professor.

Ekspert om Twitter-begrensninger: − En uheldig cocktail

Norsk professor er svært kritisk til Elon Musk som Twitter-sjef, men mener plattformens «forventede død» er overdrevet.

Twitter-eier Elon Musk sjokkerte internett da han lørdag innførte nye begrensninger på den sosiale plattformen.

Nå kan vanlige Twitter-brukere kun lese 600 meldinger om dagen. Betalende brukere kan lese det tidobbelte.

– Det gjør Twitter-offentligheten mer begrenset og mindre tilgjengelig – man kan lure på hvor det blir av Musks kamp for ytringsfriheten når han skaper hindringer som denne brukerbetalingen, sier UiO-professor Gunn Enli til VG om begrensningene.

Musk sier han gjør dette for å midlertidig begrense storstilt datainnsamling:

Flere brukere reagerer kraftig på de nye endringene, og mener dette er starten på slutten for plattformen.

– Det er mange som mener starten på slutten begynte da Musk overtok. Hans lederskap har vært uforutsigbart og skapt reaksjoner hele veien. De nye endringene er et brudd med det åpne og tilgjengelige Twitter vi kjenner. Det er noe som bekymrer mange.

Enli har fulgt nøye med på Twitter gjennom flere år som forsker.

– Twitter-forskere ser med bekymring på endringene som har skjedd siden han overtok, særlig fordi det er lite som tyder på at han har kvalifikasjonene som skal til for å styre et slikt selskap. Han framstår som impulsiv, egenrådig og har for lite omtanke for betydningen av å skape et godt ytrings- og debattklima. Det er en uheldig cocktail, sier Enli om Musks periode som Twitter-sjef.

Sørafrikaneren kjøpte opp den populære plattformen i oktober i fjor.

MEKTIG: Elon Musk er en av verdens rikeste og står bak både Tesla og Space X.

– Hvorfor gjør Musk egentlig dette?

– Han argumenterer med at han vil hindre at selskapet nedlaster store mengder data fra Twitter for forskningsformål eller for å trene opp kunstig intelligens. Han ønsker nok mer kontroll over bruken av Twitterdata, og vil hindre at tredjeparter tjener på å hente data fra plattformen.

– I tillegg har det vært fremmet som et argument at folk skal være mindre på digitale plattformer. Det er en dom bekymring mange deler, også i Silicon Valley deler. Det er likevel lite sannsynlig at det er hovedgrunnen, og mer sannsynlig at det er et vikarierende argument

UiO-professoren tror likevel at Twitters fremtid ikke er usikker, til tross for Musks siste «krumspring».

Hun mener alternativene til Twitter ikke har nok gjennomslag.

– Dette føyer seg inn i rekken med ting Musk gjør som frustrerer brukerne, men jeg tror ikke at dette er kroken på døren helt ennå. Selv om en del brukere rømmer til andre plattformer nå, så er det ingen av konkurrentene som har en kritisk masse nok til å overta Twitters rolle som en global politisk offentlighet, sier Enli og viser til flere eksempler:

– Vi må ikke glemme at Twitter har vært sentral i kampanjer som Black Lives Matter-bevegelsen, Me Too og den arabiske våren. Foreløpig er det ingen sosiale nettverk som har samme gjennomslagskraft og evne til å påvirke opinionen i samme grad.

Endringene er også et skifte i hvordan Twitter ønsker å tjene penger. Nå skifter de fokuset fra reklameinntekter til brukerbetaling.

FLERE ENDRINGER: Twitter har opplevd flere endringer siden Musk kjøpte selskapet. Nå er det blant annet mulig å kjøpe seg til verifisering.

– Noe av suksesskriteriene for alle sosiale medier er at de er gratis. Det har tradisjonelt vært tiden og oppmerksomheten vår som har viktigst for forretningsmodellen deres.

Det vil være veldig risikabelt å gå bort fra det. Kanskje er dette en prøveballong, og at Musk og selskapet følger nøye med på brukerreaksjonene, for å se om dette er en farbar vei for å sikre økonomien, legge hun til.

– Hvilke konsekvenser har dette for ytringsfriheten?

– Mange vil tenke at 600 tweets er nok. For oss som forskere for eksempel så er det viktig å kunne laste ned et stort data med tweets. Dersom tanken er at Twitter skal være et global digital offentlighet er det prinsipielt viktig med åpenhet og at brukerbetaling ikke setter stopper for tilgangen.