Nordmann døde i Polen

Polsk politi har startet etterforskning etter at en nordmann i 20-årene døde på sykehus kort tid etter at han ble tatt hånd om av politiet i Wroclaw.

Polsk politi opplyser i en pressemelding lørdag at mannen døde på sykehus etter at politiet pågrep ham sent fredag kveld.

Kommunikasjonsrådgiver Jonas Christoffersen i Kripos bekrefter dødsfallet overfor NTB.

– Pårørende er varslet om dødsfallet, sier Christoffersen, som henviser til polsk politi for ytterligere uttalelser om saken.

Polsk politi opplyser at påtalemyndighetens kontor umiddelbart ble varslet etter dødsfallet, som blant annet skal etterforskes bredt av politiets interne granskere for å avklare omstendighetene.

– Foreløpige analyser av saken har så langt ikke funnet noen uregelmessigheter i handlingene som ble foretatt, heter det i uttalelsen fra politiet i Wroclaw.

Påtalemyndighetens kontor har besluttet at nordmannen skal obduseres.

VG har vært i kontakt med Utenriksdepartementet, men de var ikke kjent med saken lørdag ettermiddag.

