RYDDER: Innbyggerne i byen Aguamansa fjerner vegetasjon i områdene rundt husene sine torsdag, i håp om å skjerme husene fra brannen.

Camilla bor på brannherjede Tenerife: − Folk er nervøse

Tenerife er rammet av skogbrann på tredje dagen. Norske Camilla bor ikke langt unna.

Kortversjonen Over 7500 personer har blitt evakuert eller må holde seg inne etter at skogbranner herjer på Tenerife i Spania.

Norske Camilla Halley (36) bor i Santa Cruz, rundt 20 kilometer fra brannene. Hun synes situasjonen er skummel.

Tenerife er ikke det eneste feriestedet rammet av branner i sommer. Ni land rundt Middelhavet har opplevd skogbranner, hvor 40 mennesker har mistet livet. Vis mer

Over 7500 personer på øya har blitt evakuert eller beordret til å holde seg inne, skriver The Guardian.

Norske Camilla Halley (36) bor i Santa Cruz, nord på Tenerife. Byen ligger omtrent 20 kilometer fra brannene, ifølge Sky News.

– Det vokser og kommer nærmere og nærmere, nå er det ganske skummelt.

– FOLK ER NERVØSE: Norske Camilla Halley (36) og barna følger tett med. I går fløy brannfly over huset hvert tiende minutt, sier hun.

Halley har bodd på Tenerife de siste ni årene, sammen med sine to døtre. Til vanlig jobber hun digitalt for Amazon, mens barna går på skolen.

Hun forteller at de er vant til småbranner på Tenerife, men at hun ikke tidligere har opplevd at de er ute av kontroll.

– Nå ha de jo ikke kontroll på brannen, og den er ventet å vokse videre.

Redd for askebitene

Brannen har ført til mye aske og dårlig luft i Santa Cruz. Halley og døtrene holder seg for det meste inne.

– Jeg våknet i dag med vondt i halsen og aske på vinduene.

Da hun gikk tur med hundene i går, hadde hun på seg en hvit topp.

– Den var ikke hvit da jeg kom hjem.

Halley sier hun også er redd for at askebitene i lufta.

– De er ganske store, og kan fortsatt være varme. Jeg er redd barna kan få dem i øynene.

36-åringen forteller at det er en unntaksfølelse på øya.

– Folk er nervøse og synes det er trist. Det er store områder som brenner, det er nasjonalparken.

Hun er usikker på situasjonen fremover. Hun følger nøye med på telefonen og pressekonferanser.

– Vi må være forsiktige og holde oss unna områdene som er påvirket.

– Det er ekkelt.

Et brannherjet Europa

Tenerife er ikke det eneste populære feriestedet som har vært hardt rammet av branner i sommer. Ni land rundt Middelhavet har vært rammet av skogbranner i sommer, og 40 mennesker har mistet livet.

På Rhodos i Hellas ble måtte 20.000 evakuere og mange mistet hjemmene sine.

