Politiet driver etterforskning på åstedet for flere skuddrap i Arkabutla i Missisippi.

Seks personer skutt i amerikansk småby: − Dette skjer ikke her

Minst seks personer ble funnet skutt i småbyen Arkabutla i Missisippi fredag. Politiet har pågrepet en mistenkt, men motivet er foreløpig ikke kjent.

Alle de drepte ble funnet i samme område: To av dem ble funnet inne i to ulike hus, mens de andre ble funnet utenfor en butikk, i en bil og på veien, skriver BBC.

Den mistenkte gjerningspersonen ble pågrepet av politiet i Tate County i en bil som samsvarte med vitnebeskrivelser.

Han forsøkte først å komme seg unna politiet, men stanset etter kort tid i oppkjørselen ved et hus som antas å være der han bor, skriver CBS.

I følge nyhetsbyrået AP er den pågrepnes ekskone, stefar og stefarens søster blant de døde. Ekskonens nåværende mann ble også skadet.

– Dette skjer ikke her

Ifølge BBC har vitner som snakket med en lokal TV-reporter beskrevet at mannen som nå er pågrepet var iført kamuflasjeklær, og hadde med seg et stort våpen.

19 år gamle Ethan Chase forteller WREG-TV at han så mannen gå ut for å sjekke pulsen på offeret som ble skutt i bilen sin.

– Dette skjer ikke her. Dette skal jo egentlig være et fredfult sted, sa 19-år gamle Chase til kanalen.

Småbyen Arkabutla i Tate County har kun 300 innbyggere, og ligger nord-vest i Missisippi, rundt 30 minutter sør for Memphis i Tennessee.

Aktiver kart

– Jeg synes det er uforståelig. Du forventer ikke at noe slikt skal skje så nær der man bor, sier April Wade.

Hun forklarer at de fleste kjenner hverandre i det lille samfunnet.

– Og hvis du ikke kjenner noen, så kjenner du noen som kjenner dem, sier hun.

Elever ved en barneskole og videregående skole i nærheten ble holdt igjen inne i skolebyggene da politiet jaktet gjerningsmannen.

Ukjent motiv

Ifølge Brad Lance i politiet i Tate County gikk den mistenkte først inn i en butikk og skjøt en mann rundt klokken 11:00 lokal tid, som er klokken 18:00 norsk tid, skriver BBC.

Deretter dro han videre til et hus i nærheten, hvor han skjøt og drepte en kvinne, og skjøt en mann som ble skadet, men overlevde.

Etter at mannen ble pågrepet fant politiet fire nye drepte på veien den mistenkte hadde tatt - to av dem inne i et hus, og to av dem ute.

Missisippi-guvernør Tate Reeves skriver i en uttalelse at etterforskerne per nå mener den mistentke handlet alene, og at motivet ikke er kjent enda.

– Jeg kommer til å sørge for at alle ressursene i delstaten er tilgjengelig for politiet mens vi fortsetter å etterforske denne situasjonen, skriver han.

Han skriver at delstatens etat for etterforskning av kriminalitet, Mississippi Bureau of Investigation (MBI) har blitt bedt om å bistå i etterforskingen.