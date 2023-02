KJEMPAR FOR SVIGERMOR: Katheleen Poole (til høgre) har budd 18 år i Sverige, men har i fleire år vore svært sjuk. Svigerdottera Angelica Poole (til venstre) kjempar no for at ho skal sleppe å bli kasta ut.

Brexit-reglar kan føre til at demenssjuke Katheleen (74) blir kasta ut av Sverige

Britiske Kathleen Poole, som har Alzheimers og bur på ein omsorgsheim i Tanum, risikerer å bli sendt ut av Sverige fordi ho ikkje har papira i orden.

– Eg vil berre at ho skal få sin siste del av livet med familien. Min mann er hennar einaste son, og så har ho barnebarna og meg, seier svigerdottera Angelica Poole til VG.

Kathleene Poole (74) selde huset i England og kom til Sverige for 18 år sidan for å vere nærmare familien. Så vart ho alvorleg sjuk og måtte flytte på demensheim.

Den 74 år gamle kvinna kan verken snakke, gå eller ete på eiga hand.

Men fordi ho ikkje har permanent opphaldsløyve er ho no trua med utvisning til Storbritannia, etter at dei meldte seg ut av EU.

Politiet kom til sjukeheimen

I januar kom politiet til demensheimen for å førebu reisa. Dei gjekk gjennom klesskapet og eigendelane, seier Angelica.

Familien kjem ikkje til å bestille heimreisa hennar, og vil ikkje gje politiet det gamle passet hennar frivillig.

Det gjekk ut i 2018, men ble aldri fornya fordi Kathleen rett og slett ikkje trengte pass lenger.

Ho skal jo ingen stader, og er for sjuk til å fly uansett, fortel Angelica. Ikkje kjem ho seg ut for å få ordna det heller.

– Me kjem ikkje til å hjelpe politiet med å flytte på ho frivillig. Dei får vende seg til Migrasjonsverket, dei har kopi av det, seier Poole vidare.

SKAL SENDAST UT: Katheleen Poole (74) er for sjuk til å forstå at svenske myndigheiter vil sende ho ut av landet. Her saman med svigerdottera Angelica Poole og sonen Wayne Poole.

– Det er umenneskeleg

Svigerdottera gjer no alt i si makt for å stoppe det, men seier at Migrasjonsverkets vedtak er endeleg og at politiets jobb berre er å sende Kathleen til Storbritannia.

Svigermora er for sjuk til å få med seg og forstå kva som skjer rundt ho.

– Familien vår har det veldig vanskeleg på grunn av dette. Eg er sint, og skal kjempe vidare for å stoppe dette, seier ho.

Etter brexit i 2020 søkte familien om opphaldsløyve for Kathleen, som då hadde budd på demensheim i tre år. Men det svenske Migrasjonsverket avslo søknaden fordi ho manglar gyldige dokument - passet hennar gjekk ut i 2018.

Familien har forsøkt å klage på vedtaket, men utan nytte. Meldinga frå Migrasjonsverket står framleis: «Du må derfor ordne med flybillett med umiddelbar avgang så snart som mogeleg», skreiv dei.

– Ho har vore i Sverige i 18 år. Ein kan ikkje flytte eit sjukt menneske. Det er umenneskeleg, seier Angelica.

SISTE UTVEG: Katheleene Pooles svigerdotter Angelica Poole seier at å ta saken til pressa er den siste utvegen ho såg, men det har også ført til mykje støtte og hjelp.

Aner ikkje når Kathleen blir sendt ut

Å gå til pressa var den siste og einaste moglegheiten ho såg etter at det endelege vedtaket kom.

Alt ho veit no, er at politiet arbeider med alt det praktiske som må til for å kunne sende svigermora ut av landet. Familien aner ikkje om det kan skje om ei veke eller fleire månader.

– Me har ingen dato, men veit at dei jobber med det. Det kan gå ei veke, det kan gå ein månad, seier Angelica.

Info Dette gjelder for briter i Norge Britiske statsborgere er ikke lenger EU-borgere, og det britiske EØS-medlemskapet har opphørt. Fra 1. januar 2021 vil alle britiske borgere i Norge regnes som tredjelandsborgere. Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer som fra og med 1. januar 2021 ønsker å komme til Norge for å bo, arbeide eller studere, blir underlagt de alminnelige reglene i utlendingslovens for innvandring fra land utenfor EØS. Dette innebærer at britiske borgere må i utgangspunktet ha fått innvilget oppholdstillatelse for å jobbe i Norge. Utlendingsdirektoratet har informasjon til britiske statsborgere på Informasjon om brexit (norsk) og Information about Brexit (engelsk) om innreise, arbeid, opphold, statsborgerskap og familieinnvandring. Kilde: Utenriksdepartementet Vis mer

Bohusläningen har vore i kontakt med Migrasjonsverket, som ikkje vil kommentere ei enkeltsak, men skriv at:

– Personen er statsborgar i Storbritannia og har ikkje oppfylt krav i lova om opphaldsløyve i Sverige.

Dei viser også til forvaltningsdomstolen i Stockholm, som har same konklusjon.

– Me tek ei vurdering av helsetilstand og tilpassar turar deretter. Det kan bety at lege eller tilsett frå Migrasjonsverket følgjer med, i nokre tilfelle med personar liggande og med tilgang til medisinar og liknande.

– Om vurderinga er at personen ikkje er i stand til å reise, så vil me ikkje gjennomføre reisa, skriv dei til avisa.

BER OM Å GRIPE INN: Hilary Benn i det britiske Arbeiderpartiet ber EU om å gripe inn i saka frå Sverige.

Merksemd i britiske medium

Måndag publiserte The Guardian ein artikkel om Poole, som førte til reaksjonar frå parlamentet.

– Det er sjokkerande og eg kan ikkje forstå kvifor svenske myndigheiter trugar med å vise ho ut, seier Labour-politikar Hilary Benn til avisa.

Han ber EU om å gripe inn for å stoppe deportasjon av ein sårbar britisk borgar.

I ei oppfølgingssak onsdag skriv avisa at EU-kommisjonen skal ha vore i kontakt med svenske myndigheiter etter at saka vart kjend. Det same gjeld kontoret til den britiske utanriksministeren James Cleverly.

– Eg er berre sliten av alt dette. Håpet er der, og vi vil gjere alt for å stoppe det, seier sonen Wayne Poole.

Både The Guardian og Bohusländingen har bedt om ein kommentar frå migrasjonsminister Maria Malmer Stenergard, men ho seier ho ikkje kan kommentere enkeltsaker og viser til Migrasjonsverket.