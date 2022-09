I BUR: Aiden Aslin, marokkanske Saaudun Brahim og Shaun Pinner fotografert under rettssaken i juni. Nå er de alle frigitt etter en fangeutveksling.

Massiv fangeutveksling i Ukraina: Dødsdømte fremmedkrigere løslatt

Britiske Aiden Aslin var dømt til døden etter at han ble tatt av russiske styrker under slaget om Mariupol. Nå er han og over 250 andre krigsfanger løslatt – i bytte med en høyprofilert Putin-alliert.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi er nå ute av faresonen og på vei hjem til våre familier, sier Aiden Aslin til mobilkameraet han holder opp om bord på et fly natt til fredag.

Det korte klippet er lagt ut på Aslins Instragram-konto.

Mange som kjenner den 28 år gamle briten fra Newark i Nottinghamshire var usikre på om de noen gang ville se ham igjen.

I april, under det blodige slaget om Mariupol, sørøst i Ukraina, ble han og en annen brite, Shaun Pinner (48), tatt til fange av russisk-styrte separatister.

Idet de la ned våpnene ble de krigsfanger i den selverklærte russisk-styrte utbryterrepublikken i Donetsk.

270 krigsfanger løslatt

I juni kom nyheten om at de to, sammen med en marokkansk fremmedkriger ble dømt til døden av en domstol i Donetsk.

Hverken utbryterrepublikken eller domstolen er blitt anerkjent internasjonalt. Donetsk er i en del av Ukraina, men har vært kontrollert av russiskstyrte separatister siden 2014.

Domstolen i Donetsk mente på sin side at krigsfangene var «leiesoldater», og at de dermed kunne dømmes til den strengeste straff i utbryterrepublikken. Det russiske nyhetsbyrået RIA skrev at mennene sannsynligvis vil skytes.

VG var gjennom sommeren i kontakt med flere som kjenner Aslin, som fryktet det verste.

FRI: Aslin flyttet til Mykolajiv i Ukraina i 2018, der han ble han med i de militære styrkene samme år. Her er han fotografert under rettssaken i Donetsk.

Torsdag kveld kom ukrainske myndigheter med oppsiktsvekkende nyheter:

Ukraina og Russland har med hjelp fra Tyrkia utvekslet til sammen 270 krigsfanger, inkludert ti utenlandske krigsfanger.

Fangeutvekslingen skal være den største mellom partene siden Russland invaderte Ukraina i slutten av februar, skriver NTB.

Fem av disse ti krigsfangene kommer fra Storbritannia, og to kommer fra USA. I tillegg kommer én fra Sverige, én fra Marokko og én fra Kroatia.

De ti utenlandske krigsfangene ble sendt fra Russland til Saudi-Arabia. Aslin har også publisert bilder av seg etter ankomsten til Saudi-Arabia.

I HÅNDJERN: Den prorussiske opposisjonspolitikeren Viktor Medvedtsjuk da han ble pågrepet i Ukraina. Foto: SBU

Byttet med Putin-venn

I bytte med de 270 krigsfangene på ukrainsk side, har Russland fått 55 krigsfanger.

Blant dem den tidligere ukrainske prorussiske politikeren Viktor Medvedtsjuk, som er alliert av Russlands president Vladimir Putin. Etter at han ble pågrepet i Ukraina i april ble han anklaget for høyforræderi.

Medvedtsjuk er en nær alliert av Putin, som skal være gudfaren til Medvedtsjuk yngste datter. Ifølge The Washington Post strekker forholdet mellom Putin og Medvedtsjuk seg 20 år tilbake.

Medvedtsjuk har siden 2018 ledet det største russiskvennlige partiet «Opposisjonsplattformen – For livet» i Ukraina. Medvedtsjuk har selv nektet for at partiet er prorussisk.

Kommandører fra stålverket løslatt

Zelensky sa også natt til torsdag, ifølge NTB, at fem kommandører, blant dem ledere i Azov-brigaden som forsvarte Azovstal-stålverket i havnebyen Mariupol i flere uker, er blitt sendt til Tyrkia som del av utvekslingsavtalen.

Det inkluderer Denys Prokopenko, kommandøren som ledet forsvaret i stålverket.

I mai sa Prokopenkos kone i et større intervju med VG:

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal leve hvis dette ender med tragedie.

De løslatte krigsfangene blir værende i Tyrkia, der de er i sikkerhet, til krigen avsluttes, ifølge Zelensky.