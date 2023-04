I KAMP: Ukrainsk soldat i nærheten av Bakhmut i Donetsk-regionen 6. april.

Meldinger om russisk fremgang i Bakhmut: − I beste fall en propagandaseier

Russiske styrker har hatt fremgang i krigsherjede Bakhmut, ifølge britisk etteretning. Men hvis Russland klarer å ta byen, er de fortsatt langt unna en seier i Donetsk, tror norsk ekspert.

Langfredag skriver britisk etteretning at russiske styrker den siste tiden har hatt fremgang i den krigsherjede, ukrainske byen Bakhmut. Russerne skal ha rykket inn mot sentrum av byen og skal også ha inntatt den vestlige bredden av elven Bakhmutka, ifølge britene.

Hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen, Palle Ydstebø, sier til VG at dette er liten fremgang for russerne.

– I beste fall er dette en propagandaseier for Russland. Det er flere mil med forsvarslinjer. Bakhmut er et lite punkt på den linjen, sier Ydstebø.

En talsperson for det ukrainske militæret sier til nyhetsbyrået Reuters fredag at situasjonen i Bakhmut er krevende. Ifølge talspersonen bruker russiske styrker alle krefter på å erobre byen.

Ydstebø tror russiske styrker kan klare å ta kontroll over byen, men påpeker at Bakhmut er en liten og utbombet by som det er lett for ukrainske styrker å forsvare.

– Ukraina har forberedt sitt forsvar i flere måneder. De har bygd solide befestninger, og ruiner er lett å forsvare. Det er heller ingen enkel sak for russerne å komme seg videre. Det er bedre forsvarsterreng bak Bakhmut, med helt åpent terreng. Russiske styrker er langt unna å ta Donetsk.

EKSPERT: Hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen, Palle Ydstebø.

Ydstebø mener det godt gjort av ukrainske styrker å holde stand i Bakhmut så lenge.

– Jeg tror det viktigste for Ukraina er å få inn russerne og utligne styrkeforholdene. De vil ødelegge materiell og drepe soldater. Det handler om å svekke fienden, sier Ydstebø.

Kampene i Bakhmut har pågått i flere måneder, og kampene har vært svært brutale.

Sjefforsker Tor Bukkvoll har tidligere uttalt til VG at det har gått prestisje i å ta kontroll over Bakhmut for Russland, men at det ikke vil føre til noen dramatiske endringer i krigen.

– Russland har låst seg til Bakhmut fordi de har brukt så mye ressurser for å vinne der. Jo mer de har investert der, jo viktigere blir det å innkassere seieren, sa Bukkvoll i starten av mars.

SLAGET OM BAKHMUT: Ukrainske soldater i nærheten av Bakhmut i Donetsk-regionen 6. april.

Russlands nylige fremskritt rundt byen har skapt et dilemma for Ukrainas politiske og militære ledelse.

– Jeg tror ikke Ukraina vil risikere større tap enn det de tåler, sier Ydstebø.

Det tidligste en ukrainsk motoffensiv kan slå inn, er i løpet av april, ifølge Ydtsebø. Han mener det er umulig å si hvordan denne motoffensiven vil bli, fordi Ukraina holder kortene tett til brystet.

– På grunn av gjørme er det krevende å komme seg frem. For at det skal bli mulig å manuvrere terrenget, må det bli varmere.