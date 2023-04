DREPT: Vladlen Tatarskij mistet livet etter en eksplosjon i en kafe i St. Petersburg søndag ettermiddag.

Drept krigsblogger: Dømt for bankran - rømte fra fengselet

Den 41 år gamle militærbloggeren Vladlen Tatarskij hadde mer enn halv million følgere på sine daglige oppdateringer fra krigen i Ukraina.

Egentlig var han født Maksim Fomin, men som Russland-vennlig militærblogger ble han kjent under navnet Vladlen Tatarskij.

Søndag ble han drept av en bombe på en kafé i St. Petersburg, der han var gjest på et møte i organisasjonen Cyber Front Z.

President Putin har etter hans død æret Tatarskij med en statlig orden - for «mot og tapperhet vist i utførelsen av profesjonell plikt».

Darja Trepova er pågrepet, mistenkt for å ha stått bak drapet. Hun skal ha kommet til møtet med en gipsfigur i en eske. Den ble overrakt til krigsbloggeren - og viste seg senere å inneholde eksplosiver.

BLOMSTER: Folk har lagt ned blomster ved kafeen der Vladlen Tatarskij ble drept.

Maksim Fomin tok psudonymet Vladlen Tatarskij etter hovedpersonen i en kjent russisk roman.

Han ble født i Donetsk i 1982 i en gruvefamilie - som så mange andre i Donbas-området. Han kalte faren sin «russisk patriot» og fortalte at han ble oppdratt i en «patriotisk ånd».

– Derfor, som barn, drev jeg med litt tull i ukrainsk-timene. Jeg kranglet med lærerne og sa at vi ikke trengte å lære ukrainsk, har Tatarskij fortalt, ifølge Meduza.

Da Russland annekterte Krim i 2014 og samtidig startet krigen i Donbas-området, satt Tatarskij i Gorlovka-fengselet, dømt for væpnet bankran. Han hadde i 2011 blitt dømt til 12 års fengsel.

Han flyktet derfra for å være med de såkalte «separatistene» som kjempet mot de føderale ukrainske styrkene.

MISTENKT: Darja Trepova ble pågrepet mandag. Han er mistenkt for å ha stått bak eksplosjonen som tok livet av Tatarskij.

Tatarskij ble fengslet igjen, løslatt - og dro så igjen til fronten.

Der ble han kalt «Professoren», angivelig på grunn av sin kunnskap. Han skrev for små pro-russiske grupper på det russiske sosiale mediet Vkontakte og startet så sin Telegram-konto, der han kom med pro-russisk propaganda - men også kritikk av hvordan det russiske militæret drev krigen.

Tatarskij har blant annet skrevet om all drikkingen blant de russiske soldatene - og hvordan alkohol og krangel går ut over den militære innsatsen.

Både på Telegram og youtube er det mange videoer med Tatarskij. Den mest kjente er innspilt under Kremls lysekroner i september i fjor, etter at Vladimir Putin hadde erklært at fire ukrainske regioner var annektert.

– Vi kommer til å vinne over alle. Vi dreper alle. Vi raner hvem vi vil, sier Tatarskij i videoen, som her er publisert av sikkerhetseksperten Maria Avdeeva:

Senere begynte han å jobbe som journalist i Moskva, men etter at Vladimir Putin beordret fullskala invasjonen i februar 2022, dro han tilbake til Donbas-området og deltok han i krigshandlingene, blant annet i Mariupol.

Siden kom de daglige oppdateringene fra frontlinjen - som stadig flere fulgte. Det var etter det at antallet følgere av bloggen tok av og altså endte på godt over en halv million før han døde.

Etter hvert ble han også invitert til kjente russiske TV-programmer, og våren 2022 hevdet Tatarskij at han hadde fått vite om den forestående invasjonen allerede i november 2021.

Mannen bak Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, har hyllet Tatarskij etter hans død.

WAGNER-STØTTE: Wagner-grunnlegger Jevgenij Prigozjin fortalte mandag om at det russiske flagget var heist - og at det hadde en minneinskripsjon om Vladlen Tatarskij.

Fra flere hold i Russland kommer kravet om at Tatarskijs død må hevnes.

– Jorden må brenne under føttene til enhver funksjonær i Kyiv, enten han er i uniform eller ikke, skriver den kjente krigskorrespondent Aleksandr Kots (Komsomolskaja Pravda) på Telegram.

– Hva så? Skal vi glemme? Skal vi tilgi? tweeter Russlands mektigste medieleder, Margarita Simonjan.

Den russiske antiterrororganisasjonen er klar på at det er ukrainsk etterretning som står bak eksplosjonen i kafeen.

– Med denne terrorhandlingen har ukrainske terrorister tatt krigen dypt inn i vårt moderland, skriver krigskorrespondent Andrej Rudenko på Telegram.

I en kommentar til Tatarskijs død uttalte president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov:

– Regimet (i Ukraina) støtter terrorhandlinger.

Kilder: Mediazona, Meduza, Lenta, Telegram, m.fl.