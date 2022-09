KIDNAPPET: Eliza Fletcher er fortsatt ikke lokalisert.

Amerikansk lærer kidnappet under joggetur

Eliza Fletcher ble bortført under en joggetur fredag morgen. I dag er en mann tiltalt for kidnappingen, men Fletcher er fortsatt ikke funnet.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Småbarnsmoren (34) skal ha blitt dratt inn i en mørk SUV rundt klokken 04.30 fredag morgen under en joggetur, forteller politiet ved Memphis Police Department til CNN.

Kidnappingen skal ha skjedd i nærheten av The University of Memphis i den amerikanske delstaten Tennessee.

Politiet har frigjort bilder fra et overvåkningskamera som skal ha filmet hendelsen:

Søndag morgen skriver politiet på Twitter at bilen er identifisert og at en 38 år gammel mann er tiltalt for grov kidnapping (frihetsberøvelse) og bevispåvirkning:

TWITTER: Politiet gir løpende oppdateringer via sosiale medier.

Telefonen til fornærmede er funnet nær det politiet mener var åstedet for hendelsen.

Politiet leter aktivt etter Fletcher, som fortsatt ikke er lokalisert.

Familien til Fletcher tilbyr over 500 000 kroner (50 000 dollar) for informasjon som kan lede til at hun blir funnet, oppgir New York Post.

Avisen oppgir videre at fornærmede kommer fra en velstående familie, som eier jernvarehandel-selskapet Orgill Inc. Selskapet har over 30 milliarder kroner i årlige salgsinntekter, ifølge egen hjemmeside.

Politiet har enda ikke gitt noen detaljer om eventuelle motiv for bortføringen.