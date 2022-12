FUNNET: Kason Thomass forsvant da morens bil ble stjålet i Ohio. Nå forteller kvinnen i bakgrunnen av bildet hvordan hun bidro til å finne babyen.

Slik fant de baby Kason

Et tilfeldig møte og to kvinners morsinnstikt bidro til at fem måneder gamle Kason Thomass ble gjenforent med familien sin.

– Et bilde er verdt tusen ord, skriver politiet i Indianapolis på Twitter.

I innlegget publiserte de en video av en politimann som holdt en fem måneder gammel baby. Denne babyen var Kason Thomass, som hadde vært savnet i flere dager.

To politibetjenter skulle bare stoppe innom en pizzarestaurant for å spise. Lunsjpausen tok en uventet vending da de fant en baby på parkeringsplassen.

Kason Thomass, den fem måneder gamle babyen, satt i baksetet på en Honda Accord sammen med tvillingbroren Kyair Thomass, da bilen ble stjålet i Ohio 19. desember.

Sistnevnte ble funnet samme dag, forlatt utenfor Dayton internasjonale lufthavn. Men bilen - og lille Kason - var sporløst forsvunnet.

Nå forteller to kvinner på TikTok om hvordan et tilfeldig møte førte til at de bidro til ferske kidnapperen og finne den savnende babyen.

Kjøpte leketøy av kidnapperen

Shyanne Delmar forteller lokalavisen Indianapolis Star at hun kjøpte noen leker fra en kvinne på en bensinstasjon i Indianapolis den 20. desember. Delmar ga deretter kvinnen, som kalte seg for «Mae», skyss til en annen butikk.

Da den fremmede kvinnen begynte å oppføre seg «ubehagelig», tok Delmar opp telefonen for å filme henne

Etterpå delte Delmar historien med kusinen Meeka Curry. Det var angivelig da de innså at kvinnen lignet svært på Nalah Jakcson, som var navngitt av politiet som mistenkt i forbindelse med kidnappingen i nabodelstaten Ohio dagen før.

Instinktene deres fikk da de to kvinne til å ta grep, skriver avisen.

Delmar hadde utvekslet telefonnumre med «Mae», og dagen etter ble hun kontaktet av den mystiske kvinnen. Da hun spurte om Delmar ville kjøpe flere leker, avtalte de å møtes.

Sammen med kusinen palnla Delmar å ringe myndighetene for å få kvinnen arrestert. Curry forteller til IndyStar at da politiet ringte henne opp i bilen, lot hun som om hun snakket med en venn og fortalte dem hvor de befant seg.

Politiet fikk dermed stoppet bilen, og tatt «Mae» i varetekt.

– På det tidspunktet var det en stor lettelse, sier Curry.

De to kusinenes handlinger, som førte til trafikkstoppet ble berømmet av etterforskerne i Columbus som jobbet med saken, ifølge IndyStar.

Leteaksjon etter Kason

Men baby Kason var fortsatt savnet. Med den ekstreme kulden som har rammet store deler av landet, hastet det å finne ham.

«Mae» hadde imidlertid etterlatt en bussrute i bilen til de to 27-åringene. Delmar og Curry bestemte seg for å kjøre langs ruten og se etter nedsnødde biler.

Akkurat i det de var i ferd med å gi opp, stoppet de innom en Papa John’s for å spise. Her observerte de en Honda på parkeringsplassen. Ifølge Curry fant de en baby i baksetet.

De løp da for å hente to politibetjenter som var inne på en annen pizzarestaurant i nærheten.

Det var disse to betjentene som endte opp med å finne Kason.

– På dette tidspunktet kunne vi knapt tro at vi faktisk hadde klart det. Vi klarte virkelig det utenkelige, sier Curry.

Politiet annonserte kort tid etter på Twitter at den savnede babyen var kommet til rette.

– Å holde ham er en av de beste følelsene jeg har hatt i løpet av karrieren, forteller politibetjent Shawn Anderson i videoen.

Kvinnen som står i bakgrunnen, er Shyann Delmar.

Parkeringsplassen der Kason Thomass ble funnet ligger ca. 30 mil fra der bilen først ble stjålet, ifølge CNN.

Familien til de kidnappede tvillingene opplyste til kanalen at babyen har det bra i forhold til omstendighetene, og at de så frem til å feire «den beste julen noensinne».

Den pågrepne kvinnen har på sin side blitt tiltalt i en føderal domstol for blant annet kidnapping,. Hun risikerer flere års fengsel.