E. Jean Carroll fikk langt på vei medhold i søksmålet mot Donald Trump.

Får erstatning fra Trump: − I går var antakelig den lykkeligste dagen i mitt liv

Skribenten E. Jean Carroll sier følelsen er «fantastisk» dagen etter at en jury ga henne medhold i søksmålet mot USAs tidligere president Donald Trump.

Juryen fant tirsdag at Trump hadde utsatt Carroll for et seksuelt overgrep og ærekrenkelser ærekrenkelserOgså kjent som injurie. En handling som krenker en persons æresfølelse, skader en persons navn og rykte, eller utsetter en person for hat, ringeakt eller tap av tillit., og tilkjente henne til sammen 5 millioner dollar – mer enn 50 millioner kroner – i oppreisning.

– Det føles fantastisk. I går var antakelig den lykkeligste dagen i mitt liv, sa Carroll onsdag på morgenprogrammet Good Morning America.

Hun la til at hun ble rystet under krysseksamineringen fra Trumps advokat Joe Tacopina, men at hun følte seg sterk fordi hun visste hun fortalte sannheten.

Under en annen opptreden på CNN svarte Carroll på spørsmålet om hvorvidt hun forventer at Trump betaler henne.

– Det handler ikke om penger. Det dreier seg om å gjennomføre noe jeg gjorde for flere år siden for å få navnet mitt tilbake, og det klarte jeg.

Trump vil anke beslutningen, bekreftet staben hans.

– Jeg har absolutt ingen anelse om hvem denne kvinnen er. Denne dommen er en skam – en fortsettelse av tidenes største heksejakt, skrev Trump på sin egen sosiale medier-plattform Truth Social.

Flere eksperter sa til VG tirsdag kveld at de tror dommen ikke vil påvirke Trumps karriere eller kjernevelgere i stor grad.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post