VG ved fronten i Ukraina: Dette er soldatene Putin frykter

MYKOLAJIV (VG) Ved fronten utenfor byen Mykolajiv angriper ukrainske styrker med alt de har av våpen. Soldatene her frykter ikke Russlands annektering. – Vi vil kjempe til slutten, sier soldaten Bohdan (25) til VG.

Espen Rasmussen (tekst og video)

Harald Henden (foto)

Publisert: Nå nettopp

Her ved frontlinjen utenfor byen Mykolajiv sør i Ukraina, er kampene voldsomme. Raketter og artilleri kommer i begge retninger, både fra ukrainske stillinger mot de russiske og den andre veien.

Nå er spørsmålet om kamphandlingene her vil bli enda mer intense, etter at Putin fredag annekterte de fire ukrainske regionene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizja. Fredag ble det også kjent at Ukraina offisielt søker NATO-medlemskap.

Info Dette betyr annekteringen Hva skjer: Russland innlemmet fredag fire ukrainske regioner inn i selve Russland, ved å annektere dem. Det gjelder Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja. Hva er bakteppet: Russland har siden 2014 støttet utbrytere i Donetsk og Luhansk, og erklærte like før invasjonen i februar regionene som uavhengige stater. Russland har også okkupert deler av de to andre fylkene. Den siste tiden har Ukraina i en motoffensiv tatt tilbake områder. Hvordan har det skjedd: I de fire regionene har Russland gjennomført såkalte «folkeavstemninger» om å slutte seg til Russland. NATO-sjef Jens Stoltenberg har uttalt til VG at folkeavstemningene ikke har noen legitimitet. Også Krim-halvøya ble i 2014 annektert av Russland etter en illegitim folkeavstemning. Derfor er det viktig: Det internasjonale samfunnet godtar ikke disse annekteringene, men det gir Putin-regimet et påskudd til å hevde at nå er det Ukraina som angriper Russland. Det betyr at de kan gå enda hardere til verks i krigen – i verste fall med atomvåpen. Vis mer

Soldatene ved frontlinjen er ikke redde for hva Putins neste trekk kan være:

– Etter min mening forandrer det ikke på noe. Territoriene var våre, de er våre og vil fortsatt være våre. Og vi vil kjempe for områdene på alle mulige måter. Uavhengig av hva Putin planlegger, sier «Demon» (36).

«Demon» (36) er fungerende senioroffiser i et ukrainsk rakettbatteri. De er i ferd med å justere seg inn mot det russiske målet.

Målet er utpekt

Han er stabssersjant og fungerende senioroffiser i rakettbatteriet VG følger ved fronten utenfor Mykolajiv denne fredagen.

Behovet for mer moderne våpen er tydelig. Hans gruppe bruker en russiskprodusert rakettkaster, BM-21 «Grad», som ble laget fra begynnelsen av 1960-tallet.

Vi kjører forbi utbombede bensinstasjoner og nedbrente boliger til posisjonen hvor de skal skyte dagens første raketter.

Målet er allerede pekt ut og rakettene stilles inn.

Så avfyres først en rakett.

Deretter en til, før gruppen løper inn i bilene og kjører tilbake til sitt gjemmested for å unngå svaret fra russiske stillinger.

Det russiskproduserte systemet BM-21 «Grad» avfyrer en rakett mot russiske stillinger ved frontlinjen utenfor byen Mykolajiv.

– Vår viktigste oppgave er å utslette fienden. Vi definerer områdene hvor de holder til, ser etter aktivitet og så angriper vi, forteller «Demon».

Etter at Russland fredag annekterte områdene i øst og sør, frykter mange at Putin vil hevde at Russland blir angrepet. I den forbindelse har landet også truet med faren for bruk av atomvåpen.

– Det er komplisert, men du kan ikke ignorere det. Putin har allerede bevist at han er hodeløs. Man kan ikke si med sikkerhet at han ikke vil bruke atomvåpen. Alle forbereder seg på det, sier «Demon», mens det er en pause i kamphandlingene.

Medsoldatene fyrer opp en primus og lager kaffe bak en lang rekke med høye trær.

Over oss kommer rakettene fra russisk side. Så hører vi smellene. I horisonten ser vi røyken stige til værs når de treffer bakken.

Gruppen som opererer rakettbatteriet sammen med fungerende senioroffiser «Demon» tar seg en kaffepause ved frontlinjen.

– Det er ingen vei tilbake

«Demon» er sikker på at en eventuell bruk av atomvåpen ikke vil stoppe de ukrainske strykene.

– De allierte hinter også om at det vil komme et svar ved et slikt angrep. Så jeg tror Putin vil tenke seg om to ganger før han bruker det.

– Hva med oss? Vi er klare for det. Det er ingen vei tilbake for oss.

Landskapet her er endeløst flatt. Det eneste som bryter monotonien er rekker av trær. De fungerer som skjulested for det ukrainske rakettbatteriet.

Dype drønn høres regelmessig, stridsvogner, lastebiler og grønnmalte personbiler kjører frem og tilbake mellom byen og frontlinjen. Hit har russerne flyttet flere tropper fra Krim-halvøya og her har de ukrainske strykene presset hardt de siste månedene.

De har klart å gjenerobre enkelte lommer.

Veien mot russisk-okkuperte Kherson er ingenmannsland.

Mykolajiv er strategisk viktig. Den fungerer som en av de siste skansene mot havnebyen Odesa. Hver dag og natt sender russiske styrker raketter inn over i byen.

Senest i går døde to personer da en klasebombe eksploderte ved en trikkeholdeplass i sentrum av Mykolajiv. På nettene kommer både kamikaze-dronene og flyangrepene.

Det er høst, og selv om gradestokken denne fredagen viser 20 varme, vet alle at høsten og vinteren nærmer seg. Da vil begge sider i konflikten oppleve nye utfordringer. Veier vil bli til dyp søle. Den iskalde vinden vil gjøre livet for soldatene i skyttergravene mye hardere.

– Vi er klare for vinteren fordi dette er vårt område og vi kjenner det godt. Vi har et håp om å gjøre store fremskritt før vinteren og presse russerne lenger tilbake. Vi er vant til disse temperaturene og dette området. Ingen ting vil kunne påvirke resultatet, sier «Demon».

1 / 3 Roman Servetnyk «Sheriff» (29) har oversikt over hovedveien mot russisk-okkuperte Kherson fra sin posisjon ved fronten. Skyttergravene og hulene fungerer både som dekke for soldatene, som kjøkken og som soverom. Roman Servetnyk «Sheriff» og hans medsoldater opplever daglige angrep fra russisk side. forrige neste fullskjerm Roman Servetnyk «Sheriff» (29) har oversikt over hovedveien mot russisk-okkuperte Kherson fra sin posisjon ved fronten.

Daglige angrep

I skyttergravene ved en av de siste kontrollpostene før de russiske stillingene forteller Roman Servetnyk «Sheriff» (29) at de daglig opplever angrep.

– I løpet av den siste uken har 28 bomber landet rundt posisjonen vår. Vi kommer oss ned i skyttergravene når russerne angriper, sier han.

Roman tror ikke Putin er så desperat at han vil bruke atomvåpen.

– Det vil bety slutten på alt liv. Du kan ikke gi sånne type våpen til en sånn person, sier han.

Hans gruppe har plassert seg i utkanten av landsbyen Shevchenkove. Her har de oversikt over hovedveien mot den okkuperte byen Kherson, 47 kilometer lenger sør, og mot «zone zero» – linjen som skiller ukrainske og russiske styrker.

Skyttergravene utgjør et innviklet nettverk av beskyttelse for soldatene som vokter hovedveien mot den okkuperte byen Kherson.

Soldaten Bohdan (25) kontrollerer kjøretøy som passerer, de er utelukkende militære. Han tar VG med ned i skyttergravene. Et innviklet system av underjordiske ganger, som forbinder de forskjellige hulene som er gravet ut.

En hule fungerer som kjøkken, lenger inne er stedet soldatene sover. Over oss ligger planker og et tykt lag med jord. Det skal beskytte mot granat -og rakettangrep.

– Er jeg redd eller ikke? Jeg tenker at det som skjer, det skjer. Vi vil ikke overgi oss, vi vil kjempe til siste slutt, sier Bohdan.