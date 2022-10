Masha Amini har blitt et

symbol på undertrykkelsen i Iran. I Buenos Aires har en demonstrant

malt navnet hennes på magen i protest. I Tokyo blir bilder av

ansiktet hennes holdt opp. I Zagreb klipper en kvinne av seg

sitt hår i protest mot hennes død.

En verden i protest

Ida Lokland

Naina Helén Jåma (presentasjon)

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Over hele verden tar folk til gatene til støtte for det iranske folkets kamp for frihet, menneskerettigheter og demokrati.

Det har vært store demonstrasjoner over hele Iran siden 22 år gamle Masha Amini døde i varetekt hos iransk politi 16. september.

Amini ble arrestert for brudd på landets strenge kleskodeks for kvinner. Årsaken til hennes død er fortsatt ukjent.

GATEKAMP: Demonstranter samles rundt en brennende barrikade under en protest for Masha Amini i Irans hovedstad Teheran, 19. september.

Minst 133 personer skal ha blitt drept i løpet av to uker med voldsomme protester i landet. 41 av disse skal ha blitt drept av iranske sikkerhetsstyrker i sammenstøt i byen Zahedan den siste uken, sørøst i landet. Det melder menneskerettsgruppen Iran Human Rights (IHR).

– Drapene på demonstranter i Iran, særlig i Zahedan, er å regne som forbrytelser mot menneskeheten, sier IHRs leder Mahmood Amiry-Moghaddam, ifølge NTB.

En kvinne i Paris har

malt ansiktet sitt til

støtte for iranske kvinner. I den kurdiskkontrollerte byen

Qamishli i Syria bærer kvinner

flagg og bilder av Masha Amini. På Eidsvolls plass i Oslo har

det blitt holdt demonstrasjoner

til støtte for det iranske folket. Utenfor Irans ambassade

i Seoul i Sør-Korea klipper

en kvinne av seg sitt hår.

Protestene i Iran har utviklet seg til å bli den største demonstrasjonen mot iranske myndigheter siden 2019 – og strekker seg over store byer som Teheran, Isfahan, Rasht og Shiraz.

I gatene i Teherans historiske forretningsdistrikt har demonstranter ropt slagord som «Vi kommer til å bli drept en etter en dersom vi ikke forener oss», melder Reuters.

Som svar på demonstrasjonene har den iranske regjeringen begrenset internettilgangen i landet, noe som gjør det vanskelig å fastslå hva som skjer på bakken.



Ved rådhuset i Sydney holder

demonstranter opp plakater med

slagord som «Diktatorer, kom dere ut av Iran». En avklipt flette ble funnet

på bakken under en protest

i Hellas hovedstad Athen. En kvinne holder en plakat

med et portrett av Masha Amini

under en støttemarkering i Berlin. I Stockholm klipper

en kvinne av seg håret.

Iranske myndigheter sier at mange medlemmer av sikkerhetsstyrkene er drept, og anklager USA for å utnytte urolighetene til å prøve å destabilisere Iran.

Statlig TV sa fredag at 19 personer, inkludert medlemmer av sikkerhetsstyrkene, ble drept i Zahedan etter at uidentifiserte personer åpnet ild mot en politistasjon, noe som fikk sikkerhetsstyrkene til å slå tilbake, melder Reuters.