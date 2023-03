LEDER: Kevin McCarthy er lederen for republikanerne i Representantenes hus og et av partiets aller mektigste.

Slår ring rundt Trump: − Uopprettelig skade på vårt land

AUSTIN (VG) Reaksjonene på tiltalen mot Donald Trump deler seg skarpt på midten mellom demokrater og republikanere.

En rekke republikanske tungvektere har gått ut med støtte til Donald Trump, etter at en storjury i New York stemte frem en tiltale mot ekspresidenten i går.

– Alvin Bragg Alvin BraggØverste påtaleansvarlig i New York, som har ledet etterforskning mot Donald Trump den siste tiden. har gjort uopprettelig skade på vårt land i et forsøk på å påvirke vårt presidentvalg. (...) Representantenes hus vil holde ham og hans maktmisbruk ansvarlig.

Det skriver Kevin McCarthy, republikanernes majoritetsleder i Representantenes hus, på Twitter.

Det er første gang en tidligere amerikansk president er tiltalt for et kriminelt forhold.

GUVERNØR: Det er ventet at DeSantis blir Trumps skarpeste konkurrent i kampen om republikanernes nominasjon til presidentvalget i 2024.

Vil ikke utlevere Trump

Florida-guvernør Ron DeSantis mener påtalemyndigheten gjør «rettssystemet om til et våpen for å fremme en politisk agenda».

DeSantis har i økende grad svart på Trumps gjentatte angrep på ham i påvente av Florida-guvernørens mulige presidentkandidatur – men også han støtter nå Trump.

Ekspresidenten bor som kjent i Florida.

– Florida vil ikke bistå i en begjæring om utlevering, skriver DeSantis i en uttalelse.

Å nekte en utlevering til en annen delstat, vil i så fall innebære at guvernøren bryter den amerikanske grunnloven.

Påtalemyndigheten på Manhattan i New York har nå bekreftet tiltalen:

Advokat: Trump til New York på tirsdag

Det kan dog være en uttalelse DeSantis vet at han slipper å følge helt til mål.

Ifølge én av Trumps advokater, Susan R. Necheles, kommer nemlig Trump til å møte opp i på Manhattan for å la seg fremstille for en dommer på tirsdag.

Saken som har vært etterforsket i New York stammer fra utbetalingen av såkalte hysjpenger til pornoskuespilleren Stormy Daniels rett før presidentvalget i 2016.

Et av spørsmålene storjuryen trolig har behandlet, er om Trump forfalsket regnskapene i etterkant av den påståtte utbetalingen.

Ifølge CNNs kilder er den foreløpig hemmelige tiltalen mer omfattende: Den skal inneholde flere enn 30 tilfeller relatert til «forretningsbedrageri».

Trump selv hevder at han er helt uskyldig og kaller det politisk forfølgelse.

Tiltalen beskrives som en enorm test for det amerikanske demokratiet og det kommende presidentvalget i 2024 i amerikanske medier.

TILTALT: Donald Trump på vei til å gå ombord i flyet som sist lørdag fraktet ham til Waco i Texas, hvor han holdt et valgkampmøte.

Pelosi: Ingen er hevet over loven

På demokratisk side avvises det at det ligger politikk bak storjuryens tiltalekonklusjon.

Alvin Bragg, øverste påtaleansvarlig i New York, er en demokrat som er folkevalgt inn i stillingen hvor han nå opptrer som aktor mot Donald Trump.

– Herr Trump er gjenstand for de samme lovene som enhver amerikaner, sier senator Chuck Schumer, demokratenes majoritetsleder i Senatet.

– Storjuryen har handlet basert på sakens faktum og loven. Ingen er hevet over loven og alle har rett på en rettssak for å bevise sin uskyld, skriver den tidligere mektigste kvinnen i det demokratiske partiet, Nancy Pelosi, på Twitter.

TROSSET: Daværende visepresident Mike Pence sammen med demokrat Nancy Pelosi kort tid etter at kongressen samlet seg igjen da mobben var drevet ut av bygningen 6. januar 2021.

Pence: Stor skade for landet

Trumps visepresident Mike Pence har i økende grad uttalt seg kritisk om ekspresidenten – og var nær å bli tatt av mobben under 6. januar 2021.

Noen får timer etter at det ble kjent at det var tatt ut en tiltale, ble han intervjuet av CNN.

– Jeg tror virkelig at denne avgjørelsen er en stor skade for landet. At en tidligere president for første gang i amerikansk historie, er tiltalt for spørsmål relatert til valgkamp-finansiering – for meg høres det ut som politisk forfølgelse, sier Pence til TV-kanalen.

– Jeg tror en overveldende majoritet av den amerikanske befolkningen vil se det på den måten, fortsetter han.