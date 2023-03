Kinas president Xi Jinping sammen med Russlands president Vladimir Putin i Kreml mandag. De to fortsetter møtene tirsdag.

Xi har invitert Putin til Kina – Japans statsminister i Kyiv

Lovordene sitter løst under Xi Jinpings besøk i Moskva. Vladimir Putin er invitert til Beijing, og Xi lover at Kina vil prioritere forholdet til Russland.

Mandag møttes Xi og Putin til uformelle samtaler i over fire timer før de spiste middag sammen.

De to hadde også en grundig diskusjon om Kinas tolvpunktsplan for Ukraina, opplyser Kreml tirsdag.

Tirsdag ble den mer formelle delen av Xis besøk innledet. På programmet sto blant annet et møte med Russlands statsminister Mikhail Misjustin, og også her vanket det gjensidig ros. Xi understreket blant annet at Kina ønsker å prioritere et omfattende strategisk partnerskap med Russland.

Bakgrunn: Xi Jinping besøker Russland

Samtidig, mens Xi er i Moskva, kom nyheten om at Japans statsminister er i Kyiv på et såkalt «solidaritetsbesøk».

Japans statsminister Fumio Kishida ankom tirsdag Ukrainas hovedstad Kyiv for å vise støtte til ukrainernes kamp mot Russland, melder japansk TV.

Kishida skal blant annet møte landets president Volodymyr Zelenskyj.

Kinas president Xi Jinping sammen med Russlands statsminister Mikhail Misjustin etter samtalen tirsdag morgen.

Tirsdag ble det også klart at Xi har invitert den russiske presidenten til Beijing. Noen dato er ikke fastsatt, men Xi understreker at Putin kan komme når det måtte passe ham i løpet av 2023.

Putin har sagt at han respekterer forslagene i Kinas Ukraina-plan, men det er uklart hva han mener om den. Før Xis besøk meldte Kreml at Putin kom til å klargjøre Russlands syn på Ukraina overfor Xi.

Trolig ikke våpenhjelp

Ifølge analytikere ønsker Putin mest mulig støtte fra Kina når det gjelder krigen i Ukraina, men de tviler på at besøket kommer til å resultere i kinesisk våpenhjelp.

At de to landene ønsker å pleie et tett samarbeid i årene framover, er blitt understreket gjentatte ganger både før og under besøket.

Gassrekord

Flere eksperter mener at Russland er blitt sterkt avhengig av Kina etter den russiske invasjonen av Ukraina og de påfølgende sanksjonene. Andre mener at forholdet mellom de to landene fortsatt er preget av gjensidig nytte, og at Kina også er blitt mer avhengig av Russland.

Tirsdag opplyste den russiske gassgiganten Gazprom at det er satt ny rekord i mengden gass som er eksportert til Kina via rørledningen Power of Siberia helt øst i Russland. Rekorden ble satt mandag, samme dag som Xi ankom Moskva.

Kina er imot sanksjonene som vestlige land har innført mot Russland, og kinesiske myndigheter anklager USA for å ha en stor del av skylden for krigen.

USA-kritikk

USA er på sin side sterkt kritisk til Xis besøk i Moskva, som ifølge utenriksminister Antony Blinken gir Putin «diplomatisk dekning» for krigen.

Ukraina har på sin side uttrykt håp om at Xi bruker sin innflytelse til å få Putin til å avslutte krigen.

Xi har tidligere sagt at han vil snakke med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, men samtalen kommer etter alt å dømme til å skje på telefon.

– Vi venter på en bekreftelse, sier Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk til den italienske avisen Corriere della Sera tirsdag.

– Det vil være et viktig tiltak. De har ting å si til hverandre, sier hun.