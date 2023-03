INNLAGT: Pave Frans på Petersplassen i Vatikanet tidligere onsdag.

Pave Frans innlagt med luftveisinfeksjon

Pave Frans har fått en luftveisinfeksjon og må tilbringe «noen få dager» sykehus i Roma.

Det opplyser Vatikanet i en uttalelse onsdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Paven skal de siste dagene ha klaget over pustevansker. Tidligere onsdag ble det meldt at 86-åringen var innlagt på Gemelli-sykehuset i Roma for å ta noen planlagte prøver. Nå er han altså innlagt på grunn av en luftveisinfeksjon.

Det understrekes i uttalelsen fra Vatikanet at han ikke er coronasmittet.

– Paven er rørt over de mange meldingene han har fått og uttrykker sin takknemlighet for nærheten og bønnene, heter det i uttalelsen.

Paven hadde tidligere onsdag sin ukentlige audiens på Petersplassen i Vatikanet og var da tilsynelatende i god form, men hans planer torsdag er nå blitt avlyst.

SYKEHUS: Paven er innlagt på Gemelli-sykehuset i Roma, hvor flere journalister har møtt opp onsdag.

Den katolske kirkens overhode var lagt inn på det samme sykehuset i ti dager i juli 2021 etter å ha blitt operert for en innsnevring i tarmen. Han fikk da fjernet 33 centimeter av tykktarmen.

Kort tid etter operasjonen fortalte Frans at han var fullt restituert og kunne spise normalt, men i et intervju i januar i år sa 86-åringen at utposningene i tarmen var tilbake.

Pave Frans har vært Den katolske kirkes overhode siden 13. mars 2013 og er den 266. paven.

