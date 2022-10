GLAD: Roman (30) får en god klem av kjæresten etter at han mandag ettermiddag kunne forlate vervingskontoret i Moskva - uten å bli mobilisert. Ifølge borgermesteren i byen er målet for mobiliseringen nådd, og kontoret ble stengt mandag.

Her slipper Roman (30) å dra i krigen: − Tror det er politisk spinn fra Putin

Roman (30) møtte presis på rekrutteringskontoret i Moskva. Noen timer senere kunne han konstatere at han slipper å dra til Ukraina. En ekspert sier at regimet håper at russernes sjokk over mobiliseringen nå skal roe seg.

Ifølge Moskvas borgermester Sergej Sobjanin har hovedstaden nemlig nådd målet for antallet mobiliserte soldater, og mandag kl. 13.00 norsk tid ble mobiliseringskontorene plutselig stengt, melder Meduza.

Dermed kunne Roman dra hjem. Kjæresten kastet seg rundt halsen på ham i glede.

Sist uke kom de første meldingene om mobiliserte soldater som er drept i krigen i Ukraina. Fem menn fra byen Korkin ble bekreftet døde av guvernøren i Tsjeljabinsk. De første ble begravet søndag.

Forsvarsminister Sergej Sjojgu har uttalt at de skal hente inn i alt 300.000 soldater gjennom mobiliseringen, som president Vladimir Putin beordret den 21. september.

Samtidig opplyser krigskommisæren i Moskva at all etterforskning av dem som har kommet seg unna mobiliseringen, nå blir lagt ned. Det sier Maksim Loktev til Telegram-kanalen Shot.

SJEFENE: President Vladimir Putin og forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Sist uke rapporterte russiske media om raid mot menn i stridsdyktig alder ved metrostasjoner, på hoteller og på gata i Moskva og St. Petersburg. De ble bedt om å vise fram sine dokumenter. Så ble det undersøkt om de skulle mobiliseres som soldater til Ukraina. Det ble utdelt innkallinger der og da. Dette har blitt benektet av det militære, og lederen i parlamentets justiskomité uttalte at det var ulovlig, men en rekke medier har vist bilder.

– Mobiliseringen har vært meget kontroversiell. Jeg vil gå så langt som å si at mobiliseringen har sjokkert den russiske befolkningen, sier Mette Skak, Russland-ekspert ved Aarhus Universitet, til VG.

– Ikke bare de unge menn, men også deres familier og kjente har følt det. Det har skapt frykt og dermed også en motvilje mot krigen. Riktig nok har det ikke vist seg i form av demonstrasjoner på gaten, men det er en ny ny motvilje mot krigen. Det er tydelig at mobiliseringen har hatt en negativ effekt på støtten til krigen, fortsetter Skak.

– Det har også gått opp for alle hvor vanskelig det vil være å beseire Ukraina.

Mette Skak tror ikke man skal stole fullt og helt på at mobiliseringen er over, ettersom lovforslaget åpner for at flere enn de 300.000 soldatene kan hentes inn om nødvendig.

Derimot er hun ikke i tvil om hva regimet håper når mobiliseringen nå skal avsluttes:

– Allerede sist uke sa Vladimir Putin at de trenger bare ytterligere to uker for å få rekrutteringen av soldater i mål. Jeg tror det er politisk spinn fra Putin –som handler om å få befolkningen til å falle til ro.

– Derfor handler det som nå skjer i Moskva om det samme. Det er viktig å få ro i Moskva. Om det har den effekten de ønsker, at folk faller til ro og flukten til utlandet stopper, vet jeg ikke, sier Mette Skak til VG.

DRONE-ANGREP: Mandag gjennomførte Russland et nytt droneangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv. Her er brannfolk i full jobb.

Meduza skriver at allerede i begynnelsen av oktober hadde vel 20 russiske regioner (av i alt drøyt 80) meldt at mobiliseringen var gjennomført.

Katarzyna Zysk, professor ved Institutt for forsvarsstudier, sier at man foreløpig ikke har sett noen betydelig effekt på slagmarken av den russiske mobiliseringen.

– De mobiliserte trenger nok ikke brukes kun på fronten, men også til å forsvare posisjoner og å drive med støttefunksjoner som logistikk. På den måten kan kontraktssoldatene få tatt seg en pause og hvile ut. I tillegg til kvantiteten, kan dette sånn sett ha nytte ved å gjøre at den ukrainske fremgangen går saktere i deler av fronten.

– Hvordan synes du mobiliseringen har gått?

– Vi ser at generelt sett er den er svært dårlig organisert, selv om det er tegn på at det andre steder går bedre. Denne styrken må jo trenes - og da er spørsmålet om hvem som trener dem og hva de får av utstyr. Vi har sett eksempler på mobiliserte som er sendt til Ukraina uten trening, med lite eller ingen militær erfaring, nærmest ingen utstyr, og vi har til og med sett eksempler på enheter som ikke har fått levert mat, noe som bidrar til videre demoralisering i enhetene som allerede viser lite kampvilje, sier hun.

Bildet viser en utstilling med russiske «helter» fra krigen i Ukraina. Utstillingen er i hjertet av Moskva.

– Hvilken effekt har mobiliseringen hatt på det russiske folks syn på krigen?

– Protestene mot mobiliseringen og den massive flukten fra Russland for å unngå å bli sendt til fronten er blant tydelige tegn på at mobiliseringen er blitt svært negativt mottatt i befolkningen som hittil stort sett har oppretthold en passiv holdning til krigen, sier professor Katarzyna Zysk.

