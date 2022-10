LOVER KAMP OM KHERSON: En smilende Vladimir Saldo helt til venstre sammen med de andre Putin-innsatte lederne i de okkuperte regionene under den høytidelige «seremonien» da Kreml annonserte fire regioner som innlemmet i Russland.

Kampen om Kherson: − Vil slåss til døden

Kampen om Kherson kan rykke nærmere mens Russland hevder å «evakuere» sivilbefolkningen.

I flere måneder har Ukraina kjempet for å stanse russiske forsterkninger til Kherson. Slaget om byen kan nå nærme seg med stormskritt.

– Ingen kommer til å gi fra seg Kherson, militæret vil slåss til døden, sier Putins innsatte leder i regionen, Vladimir Saldo på russisk TV ifølge Moscow Times.

Militæranalytikeren Konrad Muzyka tror imidlertid ukrainerne i kampen om Kherson vil bruke taktikk som har vært en suksess tidligere i krigen.

– Jeg tror Ukraina prøver å lage betingelser som vil tvinge russerne ut. Noe de gjorde i Kharkiv og Lyman, sier han om strategien med å «strupe» forsyningene.

Lyman ble først omringet før russerne trakk seg ut.

Russland planlegger ifølge tankesmien The Institute for the Study of War informasjonsstrategien for å forklare tilbaketrekking og tap av territorier i Kherson fylke. Det skriver de i sin seneste oppdatering.

Putin-marionetten Saldo opplyste onsdag at rundt 60.000 personer vil bli «evakuert» fra Kherson til den ulovlig annekterte Krimalvøyen og andre russiske grenseområder.

GJENEROBRET: En ukrainsk soldat sjekker skyttergravene laget av russiske soldater i et område i Kherson-regionen som er gjenerobret av Ukraina.

Ukraina ber imidlertid lokalbefolkningen om å ignorere oppfordringer om å evakuere. Ukraina anklager Russland for å forsøke å skape panikk slik at folk skal forlate regionen.

Innbyggere i Kherson fikk tekstmeldinger onsdag morgen fra den pro-russiske ledelsen med oppfordringer om å evakuere, og advarsel om at Ukraina vil angripe boligområder.

– Styrkene blir værende

Tidligere onsdag sa Vladimir Saldo at hele byadministrasjonen blir evakuert, skriver NTB.

– Hele administrasjonen forflytter seg alt i dag til den venstre bredden av Dnipro-elven, uttalte han på statlig russisk fjernsyn.

Evakueringen skjer ifølge ham fordi administrasjonen tar sine forholdsregler, samtidig som de russiske styrkene blir værende i byen.

FORLATER KHERSON: Bilde som den russiskinnsatte ledelsen i Kherson har publisert som skal vise sivilbefolkning som blir evakuert fra Kherson.

Lederen for Khersons regionaladministrasjon sier ifølge BBC at Russlands mål er å ta sivile som gisler og bruke dem som menneskelige skjold. Deportasjon av sivile av en okkupant på et okkupert område er ansett som en krigsforbrytelse, ifølge BBC.

Russlands president Vladimir Putin innførte onsdag krigslover i de fire regionene Russland annekterte annekterte Annektering betyr å forsøke å erobre et område, og erklære det for sitti september. Krigslov betyr at de bytter ut et sivilt styre med militært styre, noe som ifølge Tom Røseth ved Forsvarets høgskole kan bety at flere kan bli tvunget til å delta i krigen på russisk side.

Russisk TV viste onsdag bilder av store menneskemengder som var samlet vest for elven Dnipro.

Serhiy Khlan, en rådgiver for den ukrainske lederen i Kherson regionen, sammenligner evakuringene med deportasjonene under Sovjet-tiden.

Han tror imidlertid dette kan være et skalkeskjul for noe større: En total militær evakuering av militære styrker vest for elven.

– Jeg forutser tilbaketrekking av styrker, sier han til BBC.

Han tror russiske styrker vil prøve å ødelegge Kherson by etter de har forlatt den, en by som altså ifølge Putin nå tilhører Russland.