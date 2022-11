KLARE TIL FREMRYKKING: Ukrainske soldater nær frontlinjen i Kherson, på et bilde fra onsdag denne uken.

Russland ut av Kherson: Slik endres krigen

Russiske soldater minelegger fluktruten ut av Kherson by og har bygd nye forsvarsverk på den andre siden av elven. Men ukrainske soldater frykter at de går rett i en felle, dersom de forsøker å ta byen tilbake raskt.

Langs frontlinjen nord for Kherson virvler snøfnugg i luften og soldatene knepper jakkekragene godt opp under haken, rapporterer Reuters torsdag morgen.

Det er ingenting ved de siste veisperringene inn mot frontlinjen som viser at soldatene der muligens står foran en av de største militære seirene siden krigen begynte.

Onsdag kveld beordret nemlig det russiske militæret en tilbaketrekking fra Kherson by.

Hvis Russland faktisk gir fra seg byen, er det et stort nederlag: Kherson er den eneste regionhovedstaden russiske styrker har lyktes med å innta i Ukraina.

«VELKOMMEN TIL KHERSON»: Da VG besøkte frontlinjen i slutten av september, var dette skiltet det nærmeste ukrainske soldater kom til Kherson by.

Men ukrainerne tar ikke seieren på forskudd. Russiske soldater ødelegger broer og minelegger veier, advarer Oleksij Arestovytsj, rådgiver til president Volodymyr Zelenskyj.

– Russerne beveger seg ut, men ikke så mye at man kan vite om en full uttrekking foregår eller om de bare omgrupperer, sier han.

– Foreløpig vet vi ikke hva deres intensjon er. Vil de kjempe mot oss hvis vi rykker frem? Vil de forsøke å holde byen likevel? De beveger seg svært sakte, utdyper rådgiveren.

President Volodymyr Zelenskyj maner også til forsiktighet.

– Fienden gir oss ikke gaver og gjør ikke noe av godvilje. Vi må bevege oss varsomt fremover, uten følelser og unødvendig risiko, sier han.

BOMBARDEMENT: Ukrainske soldater fyrer av artilleriild mot russiske posisjoner nær Kherson, på et bilde fra onsdag denne uken.

Frykter en felle

Torsdag er VG i kontakt med den ukrainske soldaten Vadym Surin (35). Han befinner seg sør i Ukraina og er en del av luftforsvaret som skal skyte ned iranske droner, forteller han.

Nyheten om at Kherson kan bli frigjort, gjør ham glad.

– Hver meter av vårt land som blir frigjort er fantastiske nyheter, skriver han på en melding.

Men samtidig har han hørt rykter som gjør han bekymret.

– For noen uker siden kom det informasjon ut fra innbyggere i Kherson om at Russland sendte flere soldater dit, at de kledde seg i sivile klær og okkuperte leiligheter. Ryktene tilsier at dette kan være en felle, skriver han til VG.

Da VG traff han hjemme i hans leilighet i sommer, gjorde han seg klar til å krige for Ukraina.

SOLDAT: Tidligere i år inviterte soldaten Vadym VG hjem til seg i leiligheten hans i sommerbyen Odesa.

En arrangert samtale

Da russerne kunngjorde tilbaketrekkingen fra Kherson, skjedde det i form av en TV-sendt «samtale» mellom forsvarsminister Sergej Sjojgu og general Sergej Surovikin, den russiske militærsjefen i Ukraina.

– Fortsett med tilbaketrekkingen av tropper og ta alle tiltak for å sikre sikker overføring av personell, våpen og utstyr over Dnipro-elven, beordret Sjojgu.

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning på Forsvarets høgskole, beskriver det som en form for «teater».

– Det ser veldig oppstilt ut, men jeg oppfatter det som reelt. De har forberedt seg over tid ved å bygge nye forsvarslinjer øst for elven, sier han.

Røseth påpeker at man har sett at noe russisk utstyr og personell er blitt trukket ut, mens annet er kommet inn.

– Det er fordi de ønsker å gjennomføre tilbaketrekkingen på en måte som gjøre det vanskelig for Ukraina å angripe retretten.

FORKLARER TILBAKETREKKING: General Sergej Surovikin, den russiske militærsjefen i Ukraina, begrunner tilbaketrekkingen på russisk TV.

Lærdommen fra Kyiv

Eksperten påpeker at Russland har erfaring med omfattende tilbaketrekking fra da de trakk seg ut av områdene nord for Kyiv. Da ble det minelagt for å bremse den ukrainske motoffensiven.

Noen måneder senere, under retretten fra Kharkiv i nordøst, flyktet russerne hals over hodet og lot mye utstyr stå igjen.

Røseth mener tilbaketrekking fra Kherson viser to begrensninger for den russiske angrepskrigen fremover:

– Det ene er at alle ambisjoner om å angripe vestover fra Kherson for å ta Odesa, er over. Det andre er at Kherson som brohode for angrep sentralt i landet er borte, sier Røseth.

Men en russisk tilbaketrekking fra selve byen, betyr ikke at det blir enkelt for Ukraina å gjenerobre resten av Kherson-fylke, som i hovedsak ligger sørøst for Dnipro. For Russland blir det svært viktig å holde resten av fylket, for å sikre vann og energi til Krim-halvøya.

– For ukrainske styrker vil det bli svært vanskelig å krysse elven, det er sannsynlig at elven forblir frontlinjen gjennom vinteren. Muligens flytter Ukraina sin motoffensiv lenger mot øst, i Zaporizjzja fylke.

Isolerte russerne

I månedsvis har ukrainske styrker ført en langvarig, seig krig mot den russiske okkupasjonen av Kherson, en offensiv som startet med at de angrep broene over elven Dnipro og isolerte de russiske styrkene i august.

Målet har vært å unngå en ødeleggende bykrig, og tvinge russerne til å trekke seg tilbake fra vestbredden av elven.

Institute for the Study of War (ISW) skriver i sin analyse at det vil ta tid å trekke den russiske kontingenten over til den andre siden av elven, fordi det innebærer stor risiko for russerne.

«Kampen om Kherson er ikke over, men russiske styrker har gått iver i en ny fase. De fokuserer på å trekke styrkene sine over elven i god stand, og forsinke ukrainske styrker, snarere enn å stanse den ukrainske motoffensiven fullstendig», skriver ISW.