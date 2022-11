VOLD: Noen av skadene demonstranten Atousa fikk etter at sikkerhetsstyrkene angrep, ifølge henne. Hun turte ikke oppsøke sykehus.

«Dør jeg nå, så dør jeg for friheten»: Hun ble banket av iransk sikkerhetspoliti

Atousa (37) flyktet inn i en mørk bakgate, men sikkerhetspolitiet tok henne igjen. Da de hevet slagvåpenet, strømmet en flom av både dødsangst og stolthet gjennom hodet hennes, forteller hun til VG.

Unge mennesker i Iran setter nå livet på spill i kampen mot det konservative prestestyret, som har styrt landet med jernhånd i 43 år.

Over 250 demonstranter er allerede drept, men til tross for livsfare fortsetter mennesker over hele landet å ta til gatene i motstand mot regimet. Senest lørdag ble en kurdisk student, Nasrin Ghadri, drept etter å ha blitt slått i hodet av politiet.

Demonstrantene blir sintere og sintere for hver dag som går.

Selv om regimet gjør alt de kan for å hindre at historier, bilder og videoer når omverden, stenger internett og truer journalister, lykkes de ikke:

I dette VG-intervjuet forteller ett av ofrene for politivolden om frykten hun lever med 24 timer i døgnet.

Atousa er ikke kvinnens egentlige navn, men et kallenavn hun selv har valg. VG vet identiteten hennes, men anonymiserer hennes av hensyn til hennes egen sikkerhet.

GIR SEG IKKE: Demonstranter i gatene i Teheran, 8. oktober.

Fanget i en blindgate

Atousa var til stede i det øyeblikket det massive folkeopprøret i Iran ble antent i september.

Hun sto utenfor sykehuset der den 22 år gamle kvinnen Mahsa Amini døde, etter å ha blitt arrestert av Irans fryktede moralpoliti for ikke å ha brukt hijaben «på korrekt vis».

Sinnet folkemengden følte da, spredte seg raskt.

Info KORT FORKLART: Dette må du vite Døde i politivaretekt: Den kurdiske kvinnen Mahsa Amini (22) Den kurdiske kvinnen Mahsa Amini (22) døde fredag 16. september etter å ha blitt arrestert av Irans moralpoliti for «feil» bruk av hijab.

Store demonstrasjoner: Dødsfallet har ført til store demonstrasjoner over hele Iran. Demonstrantene – med kvinner i spissen – kjemper for frihet og kvinners rettigheter, mot vold mot kvinner og politisk undertrykkelse. Slagordet «Kvinner, livet, frihet» er brukt aktivt, men direkte kritikk av landets ledelse er også tydelig. «Død over diktatoren» ropes av demonstrantene.

Mange drept: Ifølge Human Rights Watch har iranske myndigheter med «overdreven og dødelig maktbruk slått hensynsløst ned på omfattende demonstrasjoner» Ifølge Human Rights Watch har iranske myndigheter med «overdreven og dødelig maktbruk slått hensynsløst ned på omfattende demonstrasjoner» . Internett er begrenset for å hindre kommunikasjon innad i landet, men også til utlandet. Over 250 demonstranter skal være drept.

Dette sier Irans leder: Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei mener at USA og «zionist-regimet» , som han omtaler Israel som, har planlagt «opptøyene» i Iran den siste tiden. Vis mer

Etter noen uker befant Atousa seg i en stor folkemengde, da regimets sikkerhetsstyrker ankom på motorsykler bevæpnet med slagvåpen i hendene, forteller hun.

Selv om en rekke vitner og overlevende i Iran den siste tiden har beskrevet liknende behandling av sikkerhetspolitiet, har det ikke vært mulig for VG å uavhengig verifisere det som så skjedde. Det følgende er derfor basert på Atousas beskrivelser:

Sikkerhetsstyrkene begynte å banke demonstranter og Atousa løp unna, men endte opp i en blindgate.

Desperat begynte hun å banke på alle dører hun kunne finne, men beboerne på innsiden turte ikke å åpne opp.

De væpnede mennene fant henne.

– I det øyeblikket tenker jeg ikke så mye på døden, men mer på hva jeg kunne miste. Jeg så faktisk mye av mitt 37 år lange liv rase gjennom hodet mitt, sier hun over lydmeldinger sendt til VG.

Atousa beskriver noe av det hun tenkte på i de korte sekundene, før sikkerhetsstyrkene nådde frem til henne:

«Jeg skulle ønske jeg kunne kysse moren min og faren min en siste gang og si hvor mye jeg elsket dem».

«Nå blir jeg voldtatt. Nå blir jeg drept. Jeg er så redd for voldtekt»

«Dør jeg nå, dør jeg for friheten».

– Jeg forsøkte å skjule frykten der og da. Jeg ville se de som var etter meg rett i øyene. Da en mann nærmet seg, løftet han armen for å slå meg med batong.

Ifølge Atousa stoppet mannen plutselig opp. Han slo ikke, men ba henne forlate stedet med en gang.

– Da jeg kom meg unna, satt frykten i kroppen. Jeg husker jeg tenkte at de verdiene jeg står opp for nå, likevel gir meg glede. Jeg følte frykt, men også tilfredsstillende og stolthet.

UNNSLAPP: Atousa med en av skadene hun ifølge henne fikk etter å ha blitt slått med batong.

Banket og forslått – kunne ikke dra til sykehus

En annen dag, senere, var ikke Atousa like heldig.

Under en demonstrasjon i Teheran samlet sikkerhetsstyrkene seg rundt henne. De begynte å slå henne med batong.

– Jeg er liten, så jeg hadde ikke mulighet til å slåss imot. Det tok lang tid før de ga seg, men ble jeg til slutt reddet av noen andre. Jeg var blant de heldige, fordi folk kom meg til unnsetning.

Atousa mener at den fysiske volden mot demonstranter er en strategi ment for å skremme.

– Hovedpoenget med å slå, er å vise de som ser volden at opprør har konsekvenser. De vil skape frykt. De kan slå i hjel et menneske bare for å sette et eksempel. Regimet vil at folk skal se hvor hjelpeløs en demonstrant kan være. De kan bestemme om du får leve eller ikke.

Etter at Atousa ble reddet ut av kaoset, var hun skadet, men kunne ikke dra til sykehuset. Mange hardt skadede demonstranter har nemlig blitt meldt til sikkerhetspolitiet, inne på sykehusene.

– Jeg kan ikke stole på noen, hverken sykehus eller leger, sier hun.

PÅ MOTORSYKLER: Sikkerhetsstyrker på motorsykler, fotografert i Teheran 26. oktober. Ifølge demonstranter VG snakker med, jakter slike menn demonstranter i Iran hovedstad.

37-åringen sier at frykten er med henne og andre demonstranter døgnet rundt.

Når de sitter hjemme, frykter de at døren plutselig kan bli slått inn. Når de setter foten ut av døren, vet de at regimets menn leter etter dem.

– Det er virkelig fryktinngytende å vite at slik vold kan skje med deg, uten noen konsekvenser for de som utover volden, sier hun

Atousa sier hun og nesten alle andre demonstranter er veldig redde. Hun vil ikke kalle seg «modig».

Hun vil bare føle seg fri:

– Mennesker elsker frihet, iranere elsker frihet. Ingen liker å bli styrt over, sett ned på, kontrollert. Alt vi vil er å leve fritt, slik vi selv vil.