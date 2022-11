KRIGSFANGER: Dette bildet, som er publisert av det russiske forsvarsdepartementet, viser russiske krigsfanger som er løslatt i forbindelse med den siste fangeutvekslingen mellom Ukraina og Russland.

Russiske soldater ut mot sine offiserer: − De kaller mennesker for kjøtt

Russiske soldater melder om store tap av menneskeliv og en «meningsløs» krig i Ukraina. De kaller sine generaler for «middelmådigheter».

Opplysningene kommer blant annet fram i et åpent brev til guvernøren i Primorje på Stillehavskyst, gjengitt på Telegram-kanalen «Grey Zone», som har link til den private militære «Wagner-gruppen».

Mannen bak «Wagner-gruppen», Jevgenij Prigozjin, også kalt «Putins kokk», har stått fremst i rekken av kritikere av den russiske armeen de siste ukene.

I brevet fra brigaden tilhørende Stillehavsflåten, skriver marinesoldatene at de mistet 300 mann på fire dager - og halvparten av utstyret.

Det er ikke klart hvor mange soldater som har undertegnet brevet og hvilken grad de har.

Soldatene hevder at sjefene ved fronten holder tapstallene skjult og fortsetter, henvendt til guvernøren og befolkningen i Primorje-regionen, helt øst i Russland:

– Hvor lenge skal slike middelmådigheter som Muradov og Akhmedov (militære ledere i Ukraina, red.anm.) planlegge militære operasjoner og motta æresbevisninger på bekostning av livet til så mange mennesker. De bryr seg ikke om noe bare for å vise seg frem. De kaller mennesker for kjøtt.

HELTEPLAKAT: Denne plakaten viser en russisk «krigshelt» - med det nye senteret til den privat Wagner-hæren i bakgrunnen. Bildet er fra St. Petersburg.

Marinesoldatene ber om at det blir satt ned en uavhengig kommisjon for å granske det som skjer med russiske militære i krigen.

– Nok en gang ble vi kastet inn i en uforståelig offensiv, skriver soldatene.

Brevet har også blitt omtalt i Kreml-kontrollerte medier. Til nyhetsbyrået RIA Novosti, gjengitt av blant andre Vzgljad, slår Forsvarsdepartementet tilbake og benekter de store tapene av menneskeliv og utstyr:

– Takket være de kompetente handlingene til sjefene, overstiger ikke tapet av marinesoldater i denne perioden mer enn én prosent av kampstyrken.

– Syv prosent har blitt såret, hvorav mange allerede har returnert til tjeneste, heter det.

Guvernøren i området som soldatene kommer fra, Oleg Kozjemjako, har beordret en granskning av hvor mange soldater som faktisk har mistet livet i kampene. Han hevder imidlertid at påstanden om 300 drepte soldater er «sterkt overdrevet».

I brevet blir flere militære sjefer eksplisitt stilt til ansvar for de russiske tapene, sjefen for østre militærdistrikt, generalløytnant Rustam Muradov, sjefen for den 155. marinebrigade, oberst Zurab Akhmedov, og den russiske forsvarssjefen, Valerij Gerasimov.

TOPPSJEFER: Bildet, som er publisert av det russiske forsvarsdepartementet, viser forsvarsminister Sergej Sjojgu (t.h.) sammen med sjefen for Ukraina-krigen, Sergej Surovikin (t.v.). Bildet skal være fra et ukjent sted inne i Ukraina.

Til The Guardian forteller en mobilisert soldat, Aleksej Agafonov, om hvordan styrken som han var en del av, ble fullstendig utslettet av ukrainske styrker i Luhansk-regionen i begynnelsen av november:

– Jeg så menn bli revet i stykker foran meg. Det meste av enheten vår er borte, sier han ifølge den britiske avisen.

– Først fløy en ukrainsk drone over oss. Så begynte artilleriet deres å hamre løs på oss, i timesvis, uten stans.

Han anslår at bare 130 mobiliserte av 570 overlevde det ukrainske angrepet, som skjedde ved byen Makiivka.

Agofonov ble mobilisert fra byen Voronezj som en del av Putins plan om å hente inn 300.000 nye soldater til krigen i Ukraina. Det har ifølge presidenten lyktes.

– Omtalen av dette brevet er et uttrykk for de russiske tapene av menneskeliv og utstyr ikke lengre kan skjules, sier Peter Viggo Jakobsen ved Institutt for Strategi og krigsstudier ved det danske Forsvarsakademiet, til VG.

FARVEL: En mobilisert russisk soldat sier farvel til sine slektninger. Bildet er tatt i Moskva.

– På et tidspunkt må de forholde seg til det. De kan ikke lengre late som det ikke skjer, fortsetter eksperten.

– Hvordan påvirker dette støtten til krigen?

– Det blir vanskeligere og vanskeligere å bevare oppbackingen blant russere flest. Samtidig er det ingenting som tyder på at krigen kommer til å slutte på kort sikt. Vladimir Putin er opptatt av å holde på så mye av Ukraina som overhodet mulig. Han vil holde fast på det han har erobret. Jeg tror ikke på noen russiske innrømmelser med det første.

Den britiske tenketanken Institute of the Study of War vurderer situasjonen som Jakobsen: Sinnet over de russiske militære tapene eri ferd med å spre seg fra militærbloggerne og til familiene til soldatene, skriver de i sin rapport tirsdag.