KONSPIRASJONSTEORETIKER: Alex Jones, her fotografert under en tale på et arrangement til støtte for tidligere president Donald Trump.

Alex Jones må betale nesten fem milliarder mer til Sandy Hook-etterlatte

I oktober ble han dømt til å betale over ti milliarder kroner til fem familier til ofre for skoleskytingen, samt en FBI-agent som kom til åstedet. Nå har en dommer bestemt at han og hans selskap må ut med nesten fem milliarder til.

Det melder en rekke amerikanske medier torsdag kveld.

473 millioner dollar, eller 4,8 milliarder norske kroner, er summen dommer Barbara Belis i Connecticut har bestemt at konspirasjonsteoretikeren, og radioverten, Alex Jones må betale i straffeerstatning på toppen av de 965 millioner dollarene han i oktober ble dømt til å betale, for å ha kalt skoleskytingen som tok livet av 20 barn og seks ansatte ved Sandy Hook-skolen i 2012 for falsk.

Gjentatte ganger fortalte Jones til sine lyttere at massakren aldri hadde funnet sted, og at barna var betalte skuespillere. Kort fortalt hevdet han i en årrekke at disse familiene har forfalsket døden til sine barn, som var i 6-7-årsalderen.

I retten har foreldre fortalt hvordan de i årevis er blitt trakassert og truet av fanatiske tilhengere av Jones og hans konspirasjonsteori.

Straffeerstatningen han nå er idømt er en konsekvens av at dommeren mener han ikke har overlevert en rekke finansdokumenter og andre dokumenter til saksøkerne.

KLEM: To pårørende klemmer hver sin advokat etter at erstatningsdommen var et faktum i oktober.

Vil anke

Totalt er Jones altså nå dømt til å betale rundt 15 millarder kroner til de etterlatte av fem drepte i skoleskytingen, samt en FBI-agent som ankom stedet.

– Jeg tror det er den største ærekrenkelsesdommen i amerikansk historie. I hvert fall hva kompensasjon angår, sa Jesse Gessin, som er jusprofessor ved University of California, til NBC News etter avgjørelsen i oktober.

I august ble det i tillegg kjent at Jones må betale til sammen 49,3 millioner dollar, tilsvarende over 500 millioner kroner, til familien til ett av barna som ble drept.

Jones har kalt rettssakene urettferdige og et angrep på ytringsfrihetene. Han har også sagt at han vil anke avgjørelsene. I tillegg har han hevdet at han ikke har penger til å betale så høye erstatningsbeløp.

– Tror disse folkene virkelig at de vil få pengene? sa han ifølge Forbes på sin egen radiosending etter dommen i oktober.

NEWTON: En far har hentet barnet sitt på skolen etter skoleskytingen på Sandy Hook Elementary School i Newton, Connecticut i desember 2012. Væpnet politi passet på etter massakren.

Tjent penger på konspirasjonsteoriene

Flere eksperter sier at det ikke er utenkelig at erstatningssummen vil være redusert når en rettskraftig dom før eller siden foreligger, men det er likevel ventet at den vil være svært høy.

Det er uansett høyst usikker hvor mye de etterlatte faktisk vil få utbetalt ettersom det er uklart hvor mye penger Jones faktisk er god for.

Det som er sikkert er at Alex Jones har tjent store summer på sin nettavis og sitt radioshow, og at hans konspirasjonsteorier – om Sandy Hook-massakren, men også om andre ting – har vært med på å trekke lesere og lyttere, og dermed økt inntekten hans.

– Mye av de 10,3 milliardene vil aldri bli utbetalt, men dommen vil påvirke hans levebrød til evig tid, sa konkursadvokat Brian Davidoff til Forbes etter dommen i oktober.