ISEN SMELTER: Sanna Trosterud (8) synes det er gøy å lære om både klima og vær. Her er hun på Klimahuset i Botanisk hage.

Varmerekordene hoper seg opp: − Bekymringsfullt

TØYEN (VG) Tre varmerekorder på rad og tidenes varmeste juni. Forsker er bekymret, men på klimahuset i Oslo fokuserer de på løsningene.

Kortversjonen Verdens varmerekord ble onsdag slått for tredje gang. Og årets juni er den varmeste noensinne.

Klimaforsker Helge Drange sier at den globale temperaturen stiger som forventet, og at naturlige svingninger som El Niño bidrar til rekordvarme

I Botanisk hage i Oslo kommer ungdommer for å lære om vær og klima. Her er fokuset på løsninger på klimautfordringer. Vis mer

Onsdag ble verdens varmerekord slått for tredje dag på rad.

Samtidig viser tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste at årets juni er den varmeste noensinne.

Flere ungdommer strømmet torsdag til Klimahuset i Botanisk hage i Oslo for å lære om konsekvensene – og løsningene – på klimautfordringene i verden.

Og den varme temperaturen i juni har vært et hett samtaletema denne sommeren.

– De synes det har vært deilig at det har vært så varmt i juni, samtidig var det også noen som uttrykte at det kanskje kan bli for varmt. Her snakker vi om hvorfor det ikke bare er deilig at det blir varmere, sier Marianne Guriby, faggruppeleder for formidling på huset.

GØY: Sanna Trosterud utforsker Klimahuset.

– Det er bekymringsfullt, men likevel som forventet. Det er ikke overraskende på noen som helst måte, sier klimaforsker Helge Drange til VG om varmerekordene som herjer nå.

Men at det nettopp er denne sommeren rekordene skulle ryke er litt tilfeldig, mener UiB UiBUniversitetet i Bergen-forskeren.

– Den globale temperaturen øker og på toppen av det har du de naturlige svingningene som El Niño El NiñoEl Niño er en tilstand med uvanlig høy overflatetemperatur i det sentrale og østlige Stillehavet nær ekvator. Den påvirker været i store deler av verden, og gir utslag på den globale middeltemperaturen.. Det fører til rekord. Årstemperaturen i år vil bli høy, sannsynlig rekordvarm. Det samme skjer trolig til neste år også.

BEKYMRET: Klimaforsker ved UiB, Helge Drange, forklarer at de varme temperaturene som preger verden i år kan bli normalen om 20 år.

Dette er imidlertid ikke noe nytt. Drange ser likhetstegn med 1998 og 2016 – som begge scoret høyt på temperaturskalaen.

– Begge disse årene var påvirket av en lik El Niño-situasjon i Stillehavet. Det nye er at de rekordene vi ser nå, vil være mer eller mindre et normalår om 20 år.

– Det er det som virkelig er bekymringsfullt, fastslår han.

– Hvordan vil folk merke dette i hverdagen?

– Det kommer helt an på hvor du bor, men det ligger dessverre til rette for høye temperaturer, blant annet i Sør- og Sentral-Europa i år. Det handler mye om hvor mye det har regnet tidligere på året, svarer han og fortsetter:

– Nå er det tørt mange steder i verden. Det fører til hetebølger. I tillegg kan store nedbørsmengder gi ekstremvær i andre deler av verden.

ISBJØRN: Her er Sanna Trosterud med en isbjørn på klimahuset.

Fokuserer på løsninger

Klimaendringer, konsekvenser av global oppvarming og løsninger, er de tre avdelingene man finner på Klimahuset i Botanisk hage.

Marianne Guriby sier det er viktig for de ansatte at man har fokus på løsninger når ungdommene er innom.

– Noen av de som kommer innom har sett og hørt om klimaforandringer og har en slags «dommedagsfølelse» rundt det. Det er viktig for oss at folk går ut herfra med håp og tro på fremtiden, og vite hvordan de selv kan bidra, sier hun.

Hun sier det også er viktig å presisere forskjellen på vær og klima.

– En «klimanormal» vil være hvordan været er over en periode på 30 år, sier hun.

BILDER: Sanna Trosterud liker å gå og se på bilder her på klimahuset. – Det er spennende.

– Ikke normalt at det er så varmt

Torsdag var Siu San Mak (39) og Ooi Keong Sim (38) på tur i Botanisk hage på Tøyen i Oslo.

– Det har vært veldig varmt i det siste, så det er greit at det er litt kaldere temperatur og regn nå, sier Mak om dagens vær.

Mak sier de har merket seg at årets juni har vært veldig varm.

– Det har vært veldig mye sol, og det har vært fint, men så blir det fort for varmt. Jeg synes det er litt skummelt, det er ikke normalt at det er så varmt.

GODT VÆR: Ooi Keong Sim og Siu San Mak er begge ingeniører og har bodd i Oslo i 1,5 år. Før det har de bodd på Vestlandet og i Kina og Korea. – Oslo har det beste været, konkluderer Mak.

Stormen «Poly» herjet i Nederland onsdag, og torsdag har restene av den flyttet seg til Norge.

Mak, som er fra Nederland, sier hun har snakket med familien sin om ekstremværet.

– «Poly» har ført til en del ødeleggelse i Nederland. Vi har snakket litt om det i familien min, men de bor i sør så det har ikke påvirket dem så veldig, sier hun.

Sim er fra Malaysia og har vokst opp med et tropisk klima.

– Foreldrene mine sier det har blitt varmere temperaturer i Malaysia. Selv har jeg ikke levd lenge nok til å mene noe om det, sier han.