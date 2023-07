FLYKTNINGLEIR: Minst 12 palestinere ble drept i Israels angrep mot Jenin denne uken. Blant dem var fire barn. Denne gutten undersøker skadene i et hus etter angrepet.

Israel kritiseres etter Jenin-angrep: − Død, fordrivelse og ødeleggelse

I to døgn angrep Israel den tettbefolkede flyktningleiren. - I ferd med å spinne ut av kontroll, advarer ekspert.

Kortversjonen Denne uken gjennomførte Israel et militært angrep på flyktningleiren Jenin på okkuperte Vestbredden. Siden har myndighetene blitt kritisert for overdreven maktbruk.

FNs sikkerhetsråd møttes fredag ettermiddag for å diskutere volden på Vestbredden.

Menneskerettighetsadvokat Eitay Mack mener maktbruken er en konsekvens av en hardt presset statsminister, og mener timingen for angrepet er mistenkelig. Vis mer

Militæroperasjonen i flyktningleiren Jenin antas å være blant de største på Vestbredden VestbreddenVestbredden er betegnelsen på de palestinske okkuperte områdene vest for Jordanelven og Dødehavet. Området har vært okkupert av Israel siden Seksdagerskrigen i 1967. de siste 20 årene.

Siden har kritikken haglet mot Israel, som anklages for overdreven maktbruk.

– Folk er sjokkerte over volden, sier den israelske menneskerettighetsadvokaten Eitay Mack til VG.

Han spesialiserer seg på lovbrudd i palestinske områder.

Fredag ettermiddag norsk tid møttes FNs sikkerhetsråd FNs sikkerhetsrådSikkerhetsrådet er et internasjonalt FN-organ som har plikt til å gripe inn når fred og sikkerhet er truet. Det er det eneste internasjonale organet som har myndighet til å bruke militærmakt lovlig. Alle FNs medlemsland er pliktet til å følge rådets vedtak. bak lukkede dører for å diskutere de siste dagers utvikling på den israelskokkuperte Vestbredden.

BEGRAVELSE: I Jenin møtte tusenvis opp for å sørge over de omkomne denne uken.

Det var mandag denne uken at Israel gikk inn i flyktningleiren med fly, droner og store bakkestyrker.

Angrepet skjedde kort tid etter at Israel brukte kamphelikopter kamphelikopterKamphelikopter er et militært helikopter konstruert for å angripe bakkemål. for første gang på 20 år – også dette mot Jenin.

Hittil i år er over 150 palestinere drept på Vestbredden. Minst 27 personer er drept i palestinske angrep rettet mot israelere, ifølge NTB.

Hva skjer i Jenin?

Jenin er et kjerneområde for væpnede palestinske motstandsgrupper som Hamas og Islamsk jihad Hamas og Islamsk jihadMilitante islamistiske organisasjoner som driver motstandskamp for en selvstendig palestinsk stat.. Her har disse større oppslutning enn andre steder på Vestbredden.

Derfor omtalte Israel angrepet som en «omfattende kontraterrorisme-operasjon». Mack mener derimot at operasjonen har motsatt virkning:

ADVOKAT: Eitay Mack jobber med menneskerettighetsbrudd på Vestbredden.

– Voldsspiralen forsterkes, noe som tjener de væpnede gruppene og gir dem økt rekruttering.

Dette bekymrer mange palestinere som ikke støtter disse militante gruppene, forklarer Mack.

– De vil bli fri fra Israels okkupasjon, men vil ikke erstatte det med islamistisk diktatur, som er det disse gruppene vil ha, legger han til.

Ifølge israelske myndigheter deltok nærmere 2000 soldater i denne ukens angrep mot den tettbefolkede leiren.

Til sammenligning bor det rundt 18.000 palestinske flyktninger i Jenin, ifølge NTB.

Angrepene har ført til store materielle ødeleggelser av på boligbygg og infrastruktur i flyktningleiren.

– Mindre enn 48 timer med israelske angrep på Jenin-leiren har forårsaket død, fordrivelser og ødeleggelse, sier Caroline Ort, landdirektør for Palestina i Flyktninghjelpen, i en uttalelse.

– Å bruke luftangrep på en overfylt flyktningleir er hinsides et akseptabelt nivå for bruk av makt, fortsetter hun.

Info Fakta om Jenin Jenin er en av 19 flyktningleirer på Vestbredden.

Leiren har en høy andel arbeidsledige og fattige.

Jenin ligger i område A, der palestinske myndigheter ifølge Oslo-avtalene skal ha fullt sivilt og sikkerhetsmessig selvstyre.

Jenin er et kjerneområde for væpnet palestinsk motstand. Flere militante grupper er i dag til stede, deriblant Islamsk jihad og Hamas.

Titalls palestinere er drept i israelske angrep mot Jenin så langt i år.

I juni benyttet Israel for første gang på 20 år kamphelikoptre mot mål på Vestbredden.

3. juli innledet Israel en stor operasjon der leiren ble angrepet med fly, droner og store bakkestyrker. Kilde: NTB Vis mer

Tror Netanyahu er «livredd»

Korrupsjonstiltalte Netanyahu leder det som kalles for Israels mest ytterliggående og høyrevridde regjering noensinne.

– Timingen for angrepet er veldig mistenkelig. Det har nemlig vært en vanskelig uke for Netanyahu, sier Mack.

Advokaten peker på to hovedårsaker til nettopp det:

Denne uken vitnet Hollywood-mogul Arnon Milchan i den pågående rettssaken mot Netanyahu.

Aktor mener at statsministeren urettmessig mottok gaver til en verdi av rundt 200.000 dollar fra Milchan – i bytte mot tjenester som har gagnet hans forretningsinteresser.

Les også Bil kjørte inn i folkemengde i Tel Aviv – flere personer skadet Åtte personer er skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i Tel Aviv i Israel, skriver Reuters.

– Jeg kan ikke fortelle hvor mange ting Bibi BibiBibi er Benjamin Netanyahus kallenavn. og jeg har gjort for dette landet i hemmelighet, sa Milchan til rettssalen.

Mack forklarer:

– Milchans vitneforklaring er veldig viktig for rettssaken. Netanyahu er livredd, sier han.

Samtidig presses Netanyahu innad i egen regjering.

– Ministrene lengst til høyre krever at Netanyahu øker sikkerheten på Vestbredden. Nå vil han ha resultater å vise til overfor de høyreekstreme kreftene, sier Mack.

1 / 3 MASSIVT: Innbyggerne går gjennom ødelagte gater i flyktningleiren Jenin etter angrepet denne uken. MASSIVT: Innbyggerne går gjennom ødelagte gater i flyktningleiren Jenin etter angrepet denne uken. MASSIVT: Innbyggerne går gjennom ødelagte gater i flyktningleiren Jenin etter angrepet denne uken. forrige neste fullskjerm MASSIVT: Innbyggerne går gjennom ødelagte gater i flyktningleiren Jenin etter angrepet denne uken.

– Stoler ikke på Netanyahu

I månedsvis har tusenvis israelere tatt til gatene ukentlig for å demonstrere mot regjeringens planlagte rettsreform, som mange mener truer demokratiet.

Mack tror de massive demonstrasjonene har gjort folk mer bevisste.

– Jeg tror israelere begynner å se sammenhengen. Folk stoler ikke på Netanyahu, sier Mack.

– Til og med dem som vanligvis ikke bryr seg om palestinere, tenker at situasjonen er i ferd med å spinne ut av kontroll, sier han.

UNDER PRESS: Statsminister Benjamin Netanyahu og hans regjering kritiseres for overdreven maktbruk etter angrepet på Jenin-leiren. Her er han under et besøk på en militærbase onsdag.

Han mener at operasjonen i Jenin vekker oppsikt på grunn av det militære omfanget.

– At Israel går inn med store styrker forsterker skepsisen blant folk. Hvorfor skal de gå så tungt inn i en flyktningleir?

– Hele situasjonen er totalt ute av proporsjoner, sier Mack.

Etterlyser norske sanksjoner

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) kommenterte Jenin-angrepet på Twitter onsdag. Her viste hun til en telefonsamtale med Riad Malki, utenriksminister for de palestinske selvstyremyndighetene:

– Jeg fordømmer voldsnivået og alle angrep mot sivile, skrev Huitfeldt.

Advokat Mack mener derimot Norge må gå hardere til verks:

– Det er viktigere å sanksjonere enn å skrive Twitter-meldinger, sier han.

– Hva bør Norge gjøre, da?

– Norge må stille Israel til ansvar for å angripe en flyktningleir. Dere må se det større bildet, for penger er ikke nok. EU og Norge må også sanksjonere Israel i samsvar med deres menneskerettighetsbrudd.

Mack frykter mer vold.

– Netanyahu dypper tærne i vannet: Hvor langt kan han gå uten at verden reagerer?

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier til VG at sanksjonsloven gjør det umulig for Norge å vedta egne sanksjoner mot Israel.

– Etter sanksjonsloven er det ikke mulig for Norge å innføre sanksjoner på egen hånd. Loven gir kun hjemmel for å gjennomføre sanksjoner som er vedtatt i mellomstatlige organisasjoner, for eksempel FN og EU, eller som har bred internasjonal oppslutning. Det er slike sanksjoner som har størst legitimitet og best mulighet til å påvirke en stat til å endre atferd, sier Huitfeldt.