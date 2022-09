NY STATSMINISTER?: Moderaternas partileder, Ulf Kristersson, under en tale til partiet sitt den 11. september.

Valgthrilleren i Sverige: − Ulf Kristersson ser ut til å få et helvete

Moderaterna kan bruke Liberalerna som et trumfkort for å danne en regjering uten Sverigedemokraterna, hevder professor. Aftonbladet-kommentator mener en blå regjering kan få begrenset påvirkning i riksdagen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Etter en valgthriller utenom det vanlige, er det enda ikke avgjort hvem som skal lede Sverige de neste fire årene.

Mandag kveld er det en ledelse på ett mandat til de fire partiene på borgerlig side, som består av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna og Kristdemokraterna.

Nå venter man spent på om utenlandsstemmer og forhåndsstemmer som kom inn etter fristen kan vippe det jevne resultatet.

Valgmyndighetene antyder at de trolig ikke er ferdige med dette før torsdag, men resultatene oppdateres kontinuerlig, og onsdag kan det bli mulig å se hvem som stikker av med valgseieren.

Analytikere mener imidlertid at venstreblokken, som støtter Socialdemokraternas Magdalena Andersson, må få en stor overvekt av de resterende stemmene, dersom de skal kunne danne regjering.

SOCIALDEMOKRATERNA: Om resultatene står seg kommer Magdalena Andersson etter alle solemerker ikke til å fortsette som Sveriges statsminister.

Tror Liberalerna vil bli brukt som et trumfkort

Hvis høyreblokken vinner tilsier dette etter alle solemerker at Moderaternas Ulf Kristersson blir statsminister. Dette til tross for at Sverigedemokraterna ser ut til å bli landets nest største parti.

Ved et slikt tilfelle tror Mikael Gilljam, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Göteborg, at Moderaterna kommer til å danne regjering med Kristdemokraterna.

Altså uten Sverigedemokraterna og Liberalerna.

Tidligere har Liberalerna tydelig gitt uttrykk for at de ikke ønsker å være i regjering med omstridte Sverigedemokraterna.

Professor Gilljam tror Moderaterna-lederen kan komme til å bruke Liberalerna som et trumfkort.

– Ulf Kristersson har ikke lyst til å være i regjering med Sverigedemokraterna, men kommer til å skylde på Liberalerna, sier Gilljam til VG.

STØTTER PÅSTANDEN: Professor i statsvitenskap ved universitetet i Göteborg, Mikael Gilljam, tror at Moderaterna ikke ønsker å danne regjering med Sverigedemokraterna.

– Jeg tror Liberalerna egentlig ikke ønsker å være i regjering. Det er en for stor jobb for dem og det vil gi for store splittelser i partiet. Liberalerna gjør klokest i å stå utenfor til å begynne med, og heller gå inn på sikt, sier Gilljam.

– Kristersson ser ut til å få et helvete

Aftonbladet-kommentator Lena Mellin skriver mandag kveld at en regjering bestående av Moderaterna og Kristdemokraterna, som må samarbeide med Sverigedemokraterna og Liberalerna, vil få veldig smal forankring i riksdagen, Sveriges svar på Stortinget.

– De vil få mindre enn en fjerdedel av stemmene bak seg, slik stemmetellingen er nå, skriver Mellin.

Hun er ikke nådig i sin beskrivelse:

– Kristersson ser ut til å få et helvete med å sette sammen en regjering, skriver Mellin, og viser til at Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson sa følgende under valgnatten:

– Vår ambisjon er å sitte i regjering.

JUBEL: Partileder Jimmie Åkesson kan juble for et brakvalg, ettersom Sverigedemokraterna ser ut til å bli Sveriges nest største parti.

– Sverigedemokraterna har ingen kompiser

Det er mandag kveld svært uklart hva som rører seg i kulissene:

Dagens Nyheter siterer kilder med innsyn i prosessen på at Moderaterna kun å danne regjering med kun Kristdemokraterna. Men påstandene blir avvist av Moderaterna:

– Opplysningene i Dagens Nyheter stemmer ikke, de er helt falske, skriver pressesjef Niklas Gillström til Aftonbladet.

Mandag siterte også Aftonbladet anonyme kilder på at det var en internstrid i Sverigedemokraterna, etter at partiet angivelig skal være i ferd med å droppe sitt krav om å sitte i regjering.

Professor Gilljam sier han tror Sverigedemokraterna sitter på et krav om å være i regjering, men at de kan komme til å droppe kravet fordi Liberalerna ikke ønsker å danne regjering med dem.

– Sverigedemokraterna har ingen kompiser, men Liberalerna har andre de kan danne regjering med.

SE VIDEO – Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson om valgresultatet: