DREPT: Abby Chois ble funnet partert i Hongkong.

Modell og influenser funnet partert i kjøleskap i Hongkong

Tre personer er pågrepet mistenkt for drapet på en modell og influenser i Hongkong etter at levninger etter henne ble funnet i et kjøleskap.

28 år gamle Abby Chois bein ble funnet i et kjøleskap i et hus i utkanten av Hongkong, opplyste politiet søndag. Kvinnen ble sist sett tirsdag og levningene ble funnet fredag.

Tobarnsmorens hode, overkropp og hender er ikke funnet. Politiet har blant annet tatt i bruk droner og et rappelleringslag i letingen etter kroppsdelene.

I huset, som ligger i Tai Po-distriktet, fant politiet også verktøyene som ble brukt til å partere kvinnen – en kjøttskjæremaskin og en elektrisk sag.

Choi prydet i forrige uke forsiden på nettutgaven av motemagasinet L’Officiel Monaco. Parteringsdrapet på den lokale Hongkong-influenseren har skapt overskrifter i byens tabloidaviser.

De tre som er pågrepet er to menn på 31 og 65 år, samt en 63 år gammel kvinne. De blir fremstilt for varetektsfengsling mandag.

SPERRET AV: Huset der kvinnen ble funnet er sperret av.