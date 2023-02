UTPEKT AV PALMES KONE: Christer Pettersson, nummer 7 i en konfrontasjon hvor Lisbeth Palme pekte ham ut som Palme-drapsmann.

Ny dokumentar: Palme-frikjent dras igjen inn i Palme-drapet

Han er dømt og senere frikjent for drapet på Sveriges statsminister Olof Palme. I en ny dokumentar dras Christer Pettersson inn på åstedet igjen. Men ikke som drapsmann.

Tirsdag er det 37 år siden Olof Palme ble skutt og drept på åpen gate i Stockholm. I 2020 ble hele etterforskningen lagt ned etter at påtalemyndighetene pekte ut den avdøde «Skandiamannen» Stig Engström som hovedmistenkt.

Ingen fellende bevis ble lagt fram mot den tidligere kontormannen, og langt fra alle slo seg til ro med at det store svenske traumet hadde fått et svar.

Lenge før Skandiamannen ble pekt ut var det en annen mistenkt som var i søkelyset. Den veltalende blandingsmisbrukeren Christer Pettersson ble i 1989 dømt for drapet på statsministeren i tingretten, men frikjent i lagmannsretten det samme året. I ettertid har det kommet fram at politimannen Thure Nässén brukte svært tvilsomme arbeidsmetoder for å få kloa i Christer Pettersson.

Den siste mannen som ledet en etterforskning av Palme-drapet, Krister Peterson, uttalte at Christer Pettersson ikke lenger var interessant, og er den eneste som er frikjent for drapet.

Det aller viktigste beviset mot Christer Pettersson var utpekingen av ham gjort av Olof Palmes kone Lisbeth, som gikk ved hans side da han ble skutt, og som selv ble truffet i ryggen.

FRIKJENT: Christer Pettersson etter at Svea Hovrätt hadde frikjent ham for Palme-drapet. Pettersson ble en populær figur i mediene i årene som fulgte.

Det har vært en liten gåte i mange år hvordan hun så bastant kunne utpeke Pettersson, og mange har ment at Palmes hustru har forvekslet Pettersson med en annen. I en ny dokumentar på SVT får hennes påstander frem til sin død igen oppreisning, og det argumenteres for at hun høyst sannsynlig så Christer Pettersson likevel. Men det var sekunder etter at den virkelige drapsmannen hadde løpt fra stedet.

I dokumentaren ser man nærmere på de 30 sekundene etter det første skuddet som tar livet av statsministeren. Åstedet var i et kryss, og det «nye» i dokumentaren er at man analyserer når trafikklysene endrer fra rødt til grønt, og hvordan det påvirker hva vitnene får med seg. Lisbeth Palme snur seg og har forklart at hun ser en person rett i ansiktet.

EKTEPARET PALME: Olof og Lisbeth Palme sammen med sønnen Joakim i 1963.

Dette mente hun til hun døde at altså var Christer Pettersson. I dokumentaren mener man, nærmest ved å telle sekunder og legge sammen andre vitnemål, at gjerningsmannen har forsvunnet før Lisbeth Palme klarer å snu seg og se rett på en annen person - og denne mener man altså er Christer Pettersson. Han vil ikke hjelpe Lisbeth Palme av frykt for å selv bli mistenkt, men forsvinner i stedet samme vei som gjerningsmannen noen sekunder før.

UTPEKT SOM HOVEDMISTENKT: Stig Engström, grafikeren som var 52 år da Olof Palme ble drept. Han kom ut fra kontoret sitt bare noen meter fra åstedet i tidspunktet rundt da Palme ble skutt.

Et stort ankepunkt mot denne teorien er at de to kanskje aller viktigste åstedsvitnene ikke har nevnt et slikt scenario med to løpende menn. Lars Jeppson står inne i smuget hvor gjerningsmannen løp, og kjente i tillegg Christer Pettersson fra tidligere. Han har ikke i løpet av 37 år utpekt Christer Pettersson. Det har heller ikke det kanskje aller viktigste vitnet, Anders Björkman som var småfull og befant seg bare noen meter bak ekteparet Palme og mannen i det han skjøt.

Hva så med hovedmistenkte «Skandiamannen»? Han nærmer man seg ikke i dokumentaren på annen måte med en tekst hvor det står at han sannsynligvis ankom åstedet etter de 30 sekundene, etter at både gjerningsmannen og Christer Pettersson har forlatt åstedet.

Det er dermed lite som tyder på at spekulasjonene kommer til å stanse rundt hvem som faktisk skjøt Olof Palme på Sveavägen 28. februar 1986.

Christer Pettersson døde i 2004. Skandiamannen Stig Engstrøm døde i 2000.