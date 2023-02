ENORMT ANTALL: Russiske granater har regnet over Ukraina. Bildet er fra ødeleggelser i byen Kupjansk 20. februar i år.

Nato: Russland bruker opptil 20.000 granater daglig i Ukraina

Stillingskrigen mellom Russland og Ukraina medfører et enormt forbruk av ammunisjon. For første gang går Nato ut med tall: Russland forbruker mellom 10.000 og 20.000 artillerigranater hver dag. Ukrainas forbruk er noe mindre.

Det opplyste generalsekretær Jens Stoltenberg da han møtte sosialdemokratiske ledere fra Norden i Helsinki tirsdag.

– Partenes daglige forbruk er større enn den samlede produksjonen. Alle skjønner at dette ikke kan fortsette, sa Stoltenberg i en paneldebatt med blant andre statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Eksisterer ikke mer

Ifølge Støre er 90 prosent av Russlands konvensjonelle bakkestyrker engasjert i Ukraina.

Og han understreket at den menneskelige kostnaden for Russland er enda større:

– Den russiske landstyrken på Kola har i stor grad blitt sendt til Ukraina, Vi vet at veldig få av dem vil komme tilbake. De eksisterer ikke mer. Det er svært høye tapstall, både av folk og utstyr, sa Støre.

– Dette betyr at det ikke er noen konvensjonell trussel mot Norden nå, sa Støre – men presiserte at Norden likevel må forsterke både sitt eget forsvar, og samfunnenes motstandskraft.

SOSIALDEMOKRATISK TOPPMØTE: Jonas Gahr Støre, Magdalena Andersson og Jens Stoltenberg i paneldebatt om nordisk sikkerhet i Helsinki tirsdag.

Luftvern redder liv

Ifølge Stoltenberg er det luftvernet som Ukraina har fått fra andre land, som hver dag redder liv i Ukraina.

– Det som redder liv i Ukraina nå er luftvern, som i stor grad er i stand til å skyte ned innkomne russiske missiler. Men et Patriot batteri er kostbart. En eneste rakett i et Patriot-batteri koster tre millioner amerikanske dollar, sa Nato-generalsekretæren.

Det tilsvarer 31 millioner norske kroner.

– Det er vanvittige summer, sa Stoltenberg.

To prosent er minimum

Han la til at europeiske ledere må ta smertelige valg og prioritere eget forsvar nå – selv om det går på bekostning av andre viktige samfunnsoppgaver.

– Våpenindustrien sier at de kan produsere mer. Men det vil ta tid. De trenger råstoffer og må utvide sine fabrikker. Men mest av alt trenger de kontrakter, langsiktige kontrakter. Derfor må budsjettene opp, men tempoet må også opp fordi behovet er så enormt – for å fylle opp egne lagre, og for å støtte Ukraina, sa Stoltenberg.

Han anerkjente den norske regjeringen, som nylig skrev en langsiktig avtale med ammunisjonsprodusenten Nammo.

Han anerkjente at de fleste medlemslandene i Nato har lagt planer for å nå det felles målet fra 2014 om å bruke to prosent av BNP på forsvar.

Men Norge er ikke ett av dem, slik VG har beskrevet tidligere.

– Det jeg tror at vi kommer til å vedta på sommerens Nato-toppmøte i Vilnius, er noe i retning av at to prosent er et minimum, sa Stoltenberg.