VRAK: Her – helt nede ved sjøen – endte bilen etter at den kjørte utfor veien.

Skal ha kjørt Tesla utfor stup med vilje – siktet for drapsforsøk på familien

Politiet mener den 41 år gamle California-mannen med vilje kjørte bilen utfor det rundt 75–90 meter høye stupet i et forsøk på å ta livet av kona og deres to små barn. På mirakuløst vis overlevde alle fire.

– Ved et mirakel, som jeg ikke er i stand til å forstå, overlevde alle sammen, sa statsadvokat Steve Wagstaffe på en pressekonferanse denne uken.

Utforkjøringen skjedde på formiddagen 2. januar på den berømte Highway 1 i California, like sør for San Francisco. Deler av denne veistrekningen er kjent for nettopp høye stup ned mot Stillehavet og en fantastisk utsikt.

Stedet der bilen kjørte utfor er kjent som «Djevelens renne», og regnes som et spesielt farlig strekke av veien.

– Vi er ofte der fordi biler kjører utfor stupet, men de overlever aldri. Dette var et fullstendig mirakel, sier Brian Pottenger, som er stasjonssjef hos det lokale brannvesenet, til Fox News.

– Han forsøkte drepe oss

ABC News skriver at da nødetatene kom til stedet oppdaget de raskt en hvit Testla rundt 75–90 meter nedenfor klippekanten. De måtte rappellere seg ned til det knuste bilvraket. Der fant de fire hardt skadde personer. To voksne og to barn.

Før disse i hui og hast ble fraktet til sykehus skal kona, som var ved bevissthet, ha klart å gi redningsmannskapene en oppsiktsvekkende beskjed:

– Han forsøkte å drepe oss med vilje.

Det bekrefter Wagstaffe overfor Los Angeles Times.

– Hun sa enkelt og greit at dette ikke var en ulykke, sier han.

Dermed tok det ikke langt tid før politiet mistenkte Dharmesh Patel for drapsforsøk.

Konas korte beskjed har siden blitt understøttet av vitner og tekniske undersøkelser.

SIKTET: Politiet tror Dharmesh Patel kjørte bilen med hele familien over klippekanten med vilje.

Rett fra sykehus til fengsel

Etterforskerne har ikke funnet bremsespor på stedet, og vitner som kjørte like bak teslaen har fortalt at de aldri så noe bremselys da bilen gjorde en skarp høyresving og kjørte utfor kanten. En video fra et overvåkningskamera ved en tunnelmunning har også vært med å styrke påtalemyndighetens tro på at dette ikke var en ulykke, opplyser Wagstaffe.

Denne uken ble den 41 år gamle familiefaren siktet for drapsforsøk og barnemishandling. Allerede i forrige uke, da han ble utskrevet fra sykehus, ble han fengslet.

Etterforskerne jobber fremdeles med å endelig avklare om det kan ha vært en feil med bilen som førte til hendelsen, eller om den var i selvkjøringsmodus. Skulle det være tilfelle vil siktelsen naturligvis frafalle.

– Men jeg forventer ikke at det skal skje, sa Wagstaffe.

Det er foreløpig uklart hvordan Patel stiller seg til siktelsen.

LANGT NED: Her endte bilen etter utforkjøringen.

Uklart motiv

Påtalemyndigheten opplyser at de anser dette som å være et tilfelle av familievold. Hva motivet kan være er noe politiet fremdeles jobber med å finne svar på.

– Vi vet selvsagt at motivet var at han ikke ville at noen av dem skulle lever lenger – men hva som ledet til det, hva som gjorde det, hva som trigget det – det er noe som fremdeles er under etterforskning, sa statsadvokaten.

Han la til:

– Vi håper å finne ut mer av dette når kona forhåpentligvis snart kan la seg avhøre, og at hun da er villig til å snakke med oss.

En nabo omtaler dem som en «idyllisk familie», som det ikke har vært noen tegn til problemer hos.

– Dette er så rart, fordi han er en strålende fyr, sier naboen Roger Newmark til Los Angeles Times.

Siktedes kone skal ifølge bistandsadvokat ha blitt «kritiske skadet». Den syv år gamle datteren ble også stygt skadet, mens deres fire år gamle sønn på utrolig vis unnslapp med noen skrubbsår.

Alle er ifølge avisen nå utskrevet fra sykehus.

ÅSTEDET: Nødetatene rykket massivt ut til stedet der bilen kjørte utfor.