DØDE: 22 år gamle Mahsa Amini fra Saqqez i Kurdistan-provinsen skal ha blitt pågrepet i forbindelse med et familiebesøk i Teheran.

Brukte hijab «feil» – dødsfallet vekker sterke reaksjoner

Mahsa Amini (22) døde fredag etter å ha blitt arrestert av Irans moralpoliti for «feil» bruk av hijab. Dødsfallet utløser sinne og protester i Iran.

Publisert: Nå nettopp

Mahsa skal ha blitt pågrepet i brorens bil tirsdag for å få opplæring om hijabbruk på politistasjonen. Etter dette så han ikke søsteren i våken tilstand igjen, skriver CNN.

Ifølge BBC skal øyenvitner ha sett at hun ble slått inne i politibilen.

Amini ble fraktet til sykehuset to timer etter arrestasjonen tirsdag. Der ble hun liggende i koma frem til hun døde fredag.

Norges stortingspresident Masud Gharahkhani publiserte nylig et innlegg på Facebook med et bilde som skal vise Mahsa som ligger i koma på sykehuset:

Gharahkhani, som er født i Iran, reagerer sterkt på nyheten.

– Jeg bli både uvel og forbanna, sier Gharahkhani til VG, og legger til:

– Hun var 22 år, og ble tatt av moralpolitiet. Det er ayatolla-regimets politi, som skal bestemme hvordan kvinner skal kle seg. Kort tid etter så dør hun, noe som er hjerteskjærende.

Gharahkhani sier han har hørt flere historier om at moralpolitiet i Iran har hatt enda strengere kontroll den siste tiden.

– Det sier jo litt om den ekstremismen som er i det landet gjennom det regimet, dessverre, sier stortingspresidenten.

Økt brutalitet

Saken er den siste i en rekke rapporter om brutalitet mot kvinner av iranske myndigheter de siste ukene. The Guardian har blant annet skrevet at myndighetene planlegger å bruke teknologi for ansiktsgjenkjenning på offentlig transport for å identifisere kvinner som ikke oppfyller de nye, strenge reglene for hijab-bruk.

I tillegg til det profesjonelle sikkerhetspolitiet har Iran et frivillig moralpoliti som kontrollerer at de strenge islamske levereglene blir overholdt i hverdagen. Blant annet at kvinner dekker seg til med hijab utendørs, slik ayatolla Khomeini bestemte i 1979.

Mange uttrykker nå raseri mot moralpolitiet på sosiale medier, og det meldes om protester i Teherans gater.

Mange videoer viser mennesker som demonstrerer ved sykehuset der Amini døde, samt i sentrum av Teheran, mens de roper «død over diktatoren» og andre slagord. Her fra journalisten Shayan Sardarizadeh, som rapporterer for BBC:

Lørdag kveld ble det brukt tåregass mot demonstranter som protesterte, skriver NTB. Demonstrantene samlet seg utenfor kontorene til den lokale guvernøren der de ropte flere slagord før sikkerhetspolitiet kom og skjøt tåregassgranater mot dem.

Flere kaster nå skylden direkte på Irans øverste leder Ali Khamenei, skriver BBC. Blant annet deles en av hans tidligere taler nå i sosiale medier. I talen rettferdiggjør han moralpolitiets rolle og insisterer på at kvinner må tvinges til å følge islamske kleskoder.

Etter begravelsen av Mahsa Amina i Saqqez lørdag, skal iranske sikkerhetsstyrker ha skutt etter demonstranter, melder nettstedet Iran International:

Jake Sullivan, som er nasjonal sikkerhetsrådgiver for president Joe Biden skriver på Twitter at Aminis død er «utilgivelig».

Denne siste hendelsen vil gjøre kløften enda dypere mellom den unge delen av Irans samfunn og de radikale lederne, skriver BBC.

Politiets forklaring på dødsfallet er at Amini skal ha fått hjerteinfarkt, skriver BBC.

«Kvinnen var sendt til politistasjonen for guiding og opplæring før hun plutselig fikk hjerteinfarkt,» sier politiet, som har kringkastet et opptak på statlig TV for å bekrefte sin versjon av hendelsen. Kringkastingsopptakene hadde ingen lyd og inkluderte ikke øyeblikket for arrestasjonen, poengterer journalisten Kian Sharifi, som har lagt innslaget ut på Twitter:

Familien sier at Mahsa var sunn og frisk og tilbakeviser dette som usannsynlig.

– Vi er sjokkerte og triste over nyheten, skriver Amnesty Norge på Twitter.

– Dødsfallet hennes må etterforskes og de som står bak må stilles til ansvar, skriver de.

Drømmer om samme frihet

Å dele hvilke brutaliteter iranere lever under, har blitt viktig for Masud Gharahkhani.

Da stortingspresidenten skulle feire persisk nyttår var det et budskap som ble viktig for han å formidle:

– Jeg er jo født i Iran og jeg drømmer om at iranere en dag skal ha den samme friheten og demokratiet som jeg er så heldig å ha i mitt land, Norge.

Budskapet sa han på persisk. En video av talen ble delt av BBC Persian og ble sett av 2,5 millioner mennesker, som har ført til at Gharahkhani stadig vekk får meldinger fra folk som lever i landet. Han forteller at dem som tar kontakt kan være alt fra skeive som opplever å bli forfulgt, til unge kvinner og menn som prøver å leve med samme frihet som vi har, men som blir slått ned av regimet.

– Det er derfor viktig for meg å dele, for å vise hva slags brutalitet som mange mennesker lever under.