SMELTER: En kanadisk kystvakt ser ut over Arktis utenfor Canada. Mengden is i Arktis er den laveste på 1000 år.

Ny klimarapport: − Vi trenger å gjøre noe veldig fort

Akkurat nå sitter 135 land dypt bøyd over en rapport på 30 sider. Hvert ord skal godkjennes. Det som står der, handler om hele jordens fremtid.

– Vi sitter i innspurten nå. Men vi kommer til å gå over tiden.

Det sier Ole-Kristian Kvissel på telefon til VG fra den sveitsiske alpebyen Interlaken.

Seniorrådgiveren i Miljødirektoratet er ikke der for å stå på ski, som stedet er kjent for, men for å bli enig om et helt spesielt dokument på 30 sider.

– Vi jobber ord for ord, setning for setning, sier Kvissel.

Det som blir stående, vil bli avgjørende for hva slags klimapolitikk alle verdens land vil ha de neste årene.

I SVEITS: Ole-Kristian Kvissel, seniorrådgiver i Miljødirektoratet,

Mandag slipper FNs klimapanel sin ferskeste rapport om klodens tilstand og fremtid.

Her sammenstiller verdens fremste forskere på klima sine viktigste funn. De forteller hvordan den globale oppvarmingen påvirker verden, og hva som skal til for å tilpasse seg endringene og samtidig få ned utslippene.

Info Dette er klimarapporten FNs klimapanel (IPCC) består av verdens fremste eksperter på klima. Klimapanelet ble tildelt Nobels fredspris i 2007.

Siden 1990 har klimapanelet skrevet seks hovedrapporter med den mest oppdaterte kunnskapen om hvordan klimaendringene påvirker verden.

73 nordmenn har bidratt til å skrive rapportene, ifølge Carbon Brief

Hver hovedrapport består av tre delrapporter og en såkalt synteserapport.

Synteserapporten som kommer på mandag oppsummerer flere tusen sider med forskning, og sammenstiller hovedfunnene fra tre delrapporter og tre spesialrapporter som ble publisert i 2021 og 2022. Vis mer

Ut til de som bestemmer

Mest spenning er det knyttet til nettopp de 30 sidene Kvissel og seks andre nordmenn er utsendt fra Norge for å godkjenne, sammen med cirka 135 andre land og 660 delegater.

Alle må være enige. Ned til hvert minste ord.

– Det er ikke så mye krangling land imellom, men det er uenigheter og diskusjon. Alle land er opptatt av å få frem sine perspektiver, ser Kvissel.

FLAMMEHAV: Hetebølger og skogbranner øker i takt med den globale oppvarmingen. I august 2021 var det Chefchaouen nord i Marokko som sto i brann.

Sidene kalles «Sammendrag for beslutningstagere», og er altså et skriv til alle verdens statsministere, presidenter og politikere.

Det er vitenskap, ikke politikk.

– Dette er gullstandarden av klimakunnskap. Kunnskapen er bunnsolid, og dette er selve kronen på verket. Rapporten vil bli veldig sentral for det som skjer fremover på klima.

I juni er det klimaforhandlingsmøte i Bonn i Tyskland, og til høsten er det klimatoppmøte i Dubai.

Men FNs klimapanel kommer ikke med råd eller anbefalinger, understreker Kvissel.

– Men etter å ha lest disse sidene, kan ingen hevde at de ikke vet?

– Det er klart.

Hysj, hysj!

Det er stort hemmelighold knyttet til klimarapporten, og forhandlingene i Sveits foregår bak lukkede dører. Ingenting skal ut før alt er klart.

Men Kvissel kan avsløre essensen:

– Vi er på full fart mot 1,5 graders global oppvarming. Rapporten gir et inntrykk av det haster enda mer enn før, og at vi trenger å gjøre noe veldig fort. Vi må kutte utslipp raskt og tilpasse oss klimaendringene. Vi må omstille samfunnet vårt.

Jorden er allerede blitt 1,1 grader varmere, ifølge FNs klimapanel. Havnivået stiger og vi får mer ekstremvær, som hetebølger, styrtregn, tørke og flom.

– Så godt som alt dette er menneskeskapt, sier Kvissel.

Det umulige målet: Dette skjer når jorden varmes opp

– Er det et enda større alvor i denne rapporten enn de tidligere?

– Funnene settes i en større sammenheng. Og det gir et kraftigere budskap, svarer seniorrådgiveren.

1 / 8 ELEFANTDØD: Over 200 elefanter døde av dehydrering i Kenya i fjor. FLOMOFRE: I slutten av august erklærte Pakistan klimakatastrofe. Da sto en tredjedel av landet under vann. EKSTREMTØRKE: På åkrene ved Strasbourg i Frankrike ble de gule solsikkene forvandlet til et sørgelig syn i fjor høst. SMELTER: På Svalbard er det blitt i gjennomsnitt fire grader varmere de siste 50 årene. Smeltende is fra isbreer kalver ut i Kongsfjorden ved Ny-Ålesund. SULT: En baby på mors fang i det tørkerammede Somalia. Flere barn døde som følge av underernæring og ammende mistet melken. SKIFERIE: Skituristene i Riezlern i Østerrike fikk en smal skitrasé i desember i fjor. HETEBØGLE: En skoleelev i Prayagraj i nordlige India skjermet seg for solen med hvite tørklær, munnbind og paraply i april i fjor. SKOGBRANN: En kvinne fikk en hund i sikkerhet fra flammene utenfor Santa Juana, sør for Concepción i Chile i desember i fjor. forrige neste fullskjerm ELEFANTDØD: Over 200 elefanter døde av dehydrering i Kenya i fjor.

– Vinduet lukkes

Norske Siri Eriksen, som er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, er en av forfatterne av klimarapporten.

Hun har sittet langt på natt denne uken.

– Det er ekstremt intenst med møtene, som det alltid er i slike møter. Delegatene fra landene vil jo spørre oss forfatterne av synteserapporten om hva som er det faglige grunnlaget for hver bit av hver setning, sier hun til VG.

– Hva håper du at dette arbeidet vil føre til?

– Det blir tydeligere og tydeligere at det vinduet vi har til å sette verden på kurs mot en mer bærekraftig fremtid, det vinduet er i ferd med å lukkes. Handlingsrommet blir mindre, svarer Eriksen.

KLIMAFORSKER: Siri H. Eriksen er professor ved NMBU i Ås, og har vært med på å skrive en av delrapportene.

Dette er funnene

Mandagens klimarapport er av de sjeldne.

Forrige såkalte synteserapport var i 2015 i forkant av den historiske Parisavtalen, der FN-landene ble enige om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Neste gang kan bli om rundt ti år.

Det som står skrevet her, vil altså kunne være gjeldende lenge.

«Kronen på verket», som Kvissel kaller det, er altså en oppsummering av det viktigste klimapanelet har kommet frem til de siste årene.

Dette er funnene som allerede er kjent:

«Det er kode rød for menneskeheten» , ingen tvil om at menneskelig aktivitet har varmet opp kloden, slo klimapanelet fast. August 2021, 6. hovedrapport, del 1: sa FNs generalsekretær Antonio Guterres . Klimaendringene kommer raskere og i større omfang. Det erom at menneskelig aktivitet har varmet opp kloden, slo klimapanelet fast.

vinduet minker . Denne delrapporten viste at det er Februar 2022, del 2: Verden har et vindu for å lykkes med å stoppe oppvarmingen, men. Denne delrapporten viste at det er viktig å stoppe nedbygging av natur og bekjempe fattigdom , som en del av kampen mot klimaendringer.

Verden har tre år på å snu og få klimagassutslippene ned. Hvis ikke utslippene begynner å stupe innen 2025, vil ikke målet om å holde global oppvarming under 1,5 grader være sannsynlig. April 2022, del 3:og få klimagassutslippene ned. Hvis ikke utslippene begynner å stupe innen 2025, vil ikke målet om å holde global oppvarming under 1,5 grader være sannsynlig.

TO TOPPER: Statsminister Jonas Gahr Støre og FNs generalsekretær António Guterres under forrige klimatoppmøte i Sharm el-Sheikh i Egypt.

