LØP I PANIKK: Støttespillere av den ecuadorianske presidentkandidaten Fernando Villavicencio løp i sikkerhet under skytingen som tok livet av Villavicencio.

Det politiske drapet sjokkerer: «Skrekkfilmscener»

Drapet på presidentkandidat og korrupsjonsmotstander Fernando Villavicencio (59) ryster Ecuador. Presidenten i landet har erklært unntakstilstand.

Kortversjonen Presidentkandidat og kjent korrupsjonsmotstander, Fernando Villavicencio (59), ble drept i Ecuador onsdag kveld lokal tid.

Seks personer har blitt arrestert etter drapet, alle av colombiansk bakgrunn og mistenkt for å tilhøre organiserte kriminelle gjenger.

Ecuadors avtroppende president Guillermo Lasso har erklært en to måneder lang unntakstilstand og har bedt FBI om hjelp i etterforskningen av drapet. Vis mer

– Det var som om vi befant oss i en skrekkfilm, forteller Villavicencios onkel, Galo Valencia, til journalister om scenene som utspilte seg da Fernando Villavicencio ble drept onsdag kveld lokal tid.

Villavicencio var blant Ecuadors åtte presidentkandidater og drev valgkamp under beskyttelse fra politiet.

Presidentkandidaten var kjent for sin kamp mot korrupsjon. Som tidligere gravejournalist bidro han til å avsløre et korrupsjonsnettverk som førte til at tidligere president Rafael Correa ble dømt til åtte års fengsel.

Villavicencio ble drept på vei inn i bilen etter et valgkamparrangement. Han hadde sagt fra om trusler fra Los Choneros – en av Equadors mektigste og farligste kriminelle gjenger.

SKUDD: En blodig kvinne fraktes bort etter drapet på presidentkandidat Villavicencio.

Noen spurtet i sikkerhet, mens andre krøket seg sammen på bakken mens skuddene fra maskingeværet haglet mot presidentkandidaten.

– De avfyrte 30 til 40 skudd med maskingevær. Vi så sårede falle i bakken. Jeg vet at flere ble truffet, og tragisk nok også Fernando, sier Valencia.

Inne på skolen der møtet ble holdt, var det blodspor langs gulvet etter skytingen.

Minst ni personer ble såret, inkludert en kandidat til nasjonalforsamlingen og en politibetjent. En av angriperne ble drept i skuddutvekslingen.

DRAMA: Støttespillere søker dekning mens skuddene hagler.

«Narkopolitikerne vil betale»

Villavicencio ble fraktet til sykehus, hvor fortvilte støttespillere hadde samlet seg og ropte «Fernando den modige! Fernando, du vil ha evig liv!».

Dagen etter skytingen ble det lagt buketter med hvite roser der Villavicencio døde, sammen med et banner med teksten «Narkopolitikerne vil betale».

I dagene etter har demonstranter tatt til gatene. De har ropt om rettferdighet og båret skilt med bilder av Villavicencio og tekst som «De drepte presidenten vår. Feiginger».

Fredag formiddag lokal tid har store folkemengder samlet seg utenfor den vertikale kirkegården i hovedstaden Quito for en planlagt minnemarkering av Villavicencio

1 / 4 PROTEST: «De drepte presidenten vår. Feiginger». MINNES: En av Villavicencios tilhengere henger opp blomster under fredagens minnemarkering. MINNEMARKERING: Store folkemengder har samlet seg utenfor den vertikale kirkegården i hovedstaden Quito. TAR TIL GATENE: Flere rystede ecuadorianere protesterer i Quito. forrige neste fullskjerm PROTEST: «De drepte presidenten vår. Feiginger».

Staten har mistet kontrollen

Den danske frilansjournalisten Line Josefsen Hermann befinner seg i Quito.

– Det er en spesiell stemning her. En befolkning i sjokk, sier hun til VG.

Hermann forteller at drapet er som et symbol på at Ecuador har endret seg og at staten har mistet kontrollen fullstendig.

– Det er ikke lenger det lille, trygge landet det en gang var kjent som. Skrekk og vantro oppsummerer situasjonen: Hvis ikke staten kan beskytte en presidentkandidats liv – hvem er egentlig sikre her?

Ecuador har historisk sett vært et relativt trygt og stabilt land i Latin-Amerika, men kriminaliteten har eksplodert de siste årene.

Ecuadors geografiske plassering mellom de to store kokainprodusentene Colombia og Peru, kombinert med slappere kontroll, har gjort landet til et senter for internasjonal narkotikahandel.

SISTE MINNE: Presidentkandidat Fernando Villavicencio (59) veiver Ecuadors flagg kunt minutter før han senere ble skutt og drept.

Seks pågrepet

Seks stykker er pågrepet etter drapet. Samtlige er colombianere og tilhører organiserte kriminelle gjenger, opplyser politiet i Ecuador.

Avtroppende president Guillermo Lasso erklærte torsdag en to måneder lang unntakstilstand i landet, og har bedt USAs føderale politi (FBI) om hjelp i etterforskningen av drapet.

– USA fordømmer denne skamløse voldshandlingen og angrepet på Ecuadors demokrati, skrev USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan på X/Twitter torsdag ettermiddag.

Etter drapet er det nå syv presidentkandidater igjen til valget, som skal holdes 20. august.

Drapet på Villavicencio skjer bare uker etter at ordføreren i byen Manta i Ecuador, Agustin Intriago, ble skutt og drept 24. juli.

Drapet skjedde etter at han hadde vært ute for å se på offentlige arbeider i Manta, som ligger ved stillehavskysten og har over 200.000 innbyggere.

