EVAKUERT: Norsk-sudanske Nadir Yousef, som til daglig bor i Haugesund, var fanget i kampene i Khartoum.

Norske borgere hentet ut fra krigen: Slik var den dramatiske flukten

Nadir var i Sudan for å hjelpe sin syke mor, da de ble fanget i en blodig bykrig. Da han fikk sjansen til å evakuere måtte han ta et av sitt livs vanskeligste valg: Skulle han la moren bli igjen alene?

I over en uke hadde Nadir Yousef (52) og hans 72 år gamle mor levd med umiddelbar dødsfrykt.

Mens harde kamper raste i gatene rundt dem i Sudans hovedstad Khartoum, flyttet de seg fra hus til hus, i håp om å finne trygghet, mat, vann og elektrisitet.

Siden lørdag 15. april hadde Sudans to mektigste generaler, med hver sine hærer, gått til krig mot hverandre i byer over hele landet. Særlig i Khartoum ble situasjonen for sivile raskt kritisk.

Info Dette skjer i Sudan Torsdag økte spenningen mellom Sudans hær og den paramilitære gruppen RSF. Planen var at RSF skulle bli en del av den vanlige hæren, og at militærstyret skulle overføre makten til sivile.



De to partene ble ikke enige. Det brøt ut full maktkamp mellom president Abdel Fattah al-Burhan, som er sjef for hæren, og hans nestkommanderende, Mohamed Hamdan Dagalo, som leder RSF.



Lørdag brøt det ut voldsomme kamper i hovedstaden Khartoum. RSF angrep flyplassen og presidentpalasset, og hæren slår nå tilbake. Byens innbyggere har gått i dekning.

Gjennom uken har situasjonen vært dramatisk for sivile i byen. Tilgangen må mat og vann er minimal, mens kampene raser. Siden helgen har utenlandske borgere blitt evakuert. Vis mer

1 / 2 HARDE KAMPER: Soldater fra den sudanske hæren fotografert under gatekampene i Khartoum lørdag. HARDE KAMPER: Soldater fra den sudanske hæren fotografert under gatekampene i Khartoum lørdag. forrige neste fullskjerm HARDE KAMPER: Soldater fra den sudanske hæren fotografert under gatekampene i Khartoum lørdag.

Tre dager etter at de dramatiske kampene brøt ut, snakket VG med Nadir første gang.

– Vi har hverken vann, mat eller elektrisitet. Nå har vi bare to flasker med vann igjen. Vi er tomme for medisiner. Jeg føler at vi dør her, sa han.

Mens de flyttet seg fra et sted til et annet, i fare for å havne i skuddlinjen, så de drepte sivile ligge i byens gater.

Fredag i forrige uke sa Nadir til VG at de to ikke turte å forsøkte å flykte ut av byen.

– Drar vi ut, vet vi ikke om vi kommer levende tilbake, sa han.

Hele tiden prøvde han å nå det norske utenriksdepartementet (UD) for å finne en måte så de to kunne komme i sikkerhet.

På lørdag fikk han beskjeden han i en uke hadde håpet på: UD hadde en plan for evakuering.

FORTVILET: Nadir klarer ikke annet enn å tenkte på familien som fortsatt er fanget i kampene.

«Blir du her, dør vi kanskje begge»

Via UDs operative senter fikk han beskjed om at en evakueringsplan var iverksatt for norske borgere. Han ble bedt om å ta seg til den franske ambassaden i sørlige Khartoum.

Raskt forsto Nadir at han sto overfor to store problemer:

Han og moren befant seg nord i Khartoum, og på grunn av de harde kampene i byen, var det for farlig å ta seg til evakueringspunktet.

Han fikk beskjed om at hans syke mor, ikke kunne bli evakuert. Fordi hun ikke har norske reisedokumenter, eller oppholdstillatelse i Norge eller andre Schengen-land, kunne hun ikke evakueres.

– Jeg kan ikke beskrive med ord hva jeg følte, sier Nadir i et intervju med VG denne uken.

Dilemmaet føltes umulig for ham: Skulle han forlate moren og komme seg ut av landet og til trygghet, eller skulle han bli med henne midt i krigssonen?

Moren hans sa, ifølge ham: «Jeg ønsker at du skal være trygg. Hvis du reiser, så er vi i hvert fall sikre på at en av oss overlever. Blir du her, dør vi kanskje begge to.»

1 / 2 VIL TA MAKTEN: General Mohamed Hamdan Dagalo leder militsen RSF. PRESIDENT: General Abdel Fattah al-Burhan leder den nasjonale hæren. forrige neste fullskjerm VIL TA MAKTEN: General Mohamed Hamdan Dagalo leder militsen RSF.

Han bestemte seg for å forsøkte å evakuere.

Siden han ikke kunne ta seg til sørlige Khartoum, fikk han vite om en evakuering arrangert av Tyskland. Det innebar en reise fra en militære flyplass, som var mindre risikabel å komme seg til.

Han tok farvel med moren.

– Jeg følte meg feig, jeg følte meg ikke lenger som et helt menneske. Jeg forlot min mor midt i krigen, for at jeg selv skulle føle meg trygg.

Svært mange norske borgere i Sudan den siste tiden har stått i lignende dilemmaer som Nadir.

Ifølge UD har rundt 75 norske borgere så langt fått bistand til å reise ut av Sudan. Det er fremdeles rundt 80 personer med norsk tilknytning igjen, opplyser UD.

UD er klar over at ikke alle kan klare å ta seg til flyplassen der Norges evakuering pågår, grunnet kampene.

– Her må hver enkelt gjøre sine egne sikkerhetsvurderinger, skriver UD til VG.

MISTET ONKLENE: Norsk-sudanske Hind Suliman.

Onklene drept da de skulle flykte

Hvor ekstremt farlig det er å forsøkte å evakuere, vet norsk-sudanske Hind Suliman alt om.

I desperasjon har hun forsøkt å holde kontakt med venner og slektninger i Khartoum den siste uken.

Mandag forsøkte to av onklene hennes å flykte fra byen i en bil, men bilen ble truffet av tung ammunisjon og begge onklene ble drept på stedet.

De blir med det en del av den dystre statistikken av drepte sivile siden kampene startet. Ifølge Verdens helseorganisasjon er over 400 sivile drept så langt.

Hind er nå i stor sorg.

Hun sier at selv om partene innimellom erklærer våpenhviler, så fortsetter kampene i landet. Hun ser ingen ende på konflikten.

– De krigene partene tenker ikke på folket i Sudan. De tenker bare på å ta makten. De bryr seg ikke om hva som skjer med befolkningen. De tenker bare på hvem som skal vinne, sier hun til VG.

DREPT: onklene til Hind Suliman, Ahmed Elrayah og Mohammed Alrayah ble drept da de skulle evakuere mandag.

Slik kom Nadir seg ut

Etter å ha forlatt moren, kom Nadir seg til en flyplass der det tyske forsvaret hadde iverksatt evakuering. Fordi han hadde norsk pass, fikk han bli med på flyet.

Etter en reise via Jordan og Berlin kom han seg til Oslo på tirsdag.

Det er der VG møter ham.

Han forsøker å oppsummere hvordan han har hatt det den siste uken.

– Jeg har opplevd det verste. Jeg har hatt en følelse av voldsom usikkerhet og frykt. Jeg tenker bare på familien min som er igjen i Sudan, det er så smertefullt.

Han gråter når han forteller om det.

Han avslutter med å si:

– Folk er enkle. Vi ønsker bare å leve, vi ønsker bare trygghet. Vi trenger hverken makt eller penger. Vi ønsker bare å slippe å leve i håpløshet.

