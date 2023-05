WAGNER-SJEF: Jevgenij Prigozjin fotografert på en kirkegård i Krasnodar-regionen i Russland den 6. april.

Prigozjin truer med å legge ned Wagner-gruppen - trekker seg ut av Bakhmut

Wagner-grunnleggeren Jevgenij Prigozjin (61) går til et voldsomt angrep på de militære lederne i Moskva. Han truer også med at Wagner-gruppen kan bli nedlagt i løpet av kort tid og hevder at de skal trekke seg ut av Bakhmut 10. mai.

I en video på sosiale medier står Prigozjin med en rekke lik av Wagner-soldater rundt rundt.

Han skriker og banner og klager over at Wagner-gruppen ikke får den ammunisjonen de trenger.

Prigozjin raser mot forsvarsminister Sergej Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov og gir dem skylden for alle de døde soldatene.

Sist uke truet Prigozjin med at det omdiskuterte, private militærselskapet ville bli nedlagt. Han sa dette i et intervju med Telegram-kanalen WarGonzo.

– Vi går over i historien. Det er greit, uttaler Prigozjin, som også kalles «Putins kokk», ifølge tsargrad.ru.

ULTIMATUM: Jevgenij Prigozjin skal ha sendt et ultimatum til forsvarsminister Sergej Sjurko (bildet).

Prigozjin kommer ikke med detaljer om hvordan det skal skje og mer nøyaktig om når. Videoen på Telegram er sett av mellom 600.000 og 700.000 mennesker.

Fredag sier Prigozjin på Wagner-gruppens egen Telegram-kanal at de kommer til å trekke seg ut av Bakhmut, som det har vært harde kamper om, den 10. mai.

Prigozjin skal tidligere ha sendt et brev til den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu der han stiller et ultimatum ultimatumEt krav som må oppfylles om det ikke skal komme en "straff". Et ultimatum inneholder vanligvis en tidsfrist. til Putins menn i Moskva.

Tidligere denne uken hevdet Prigozjin at Ukrainas motoffensiv i praksis allerede har startet. Dette ble kontant tilbakevist av den amerikanske tenketanken ISW.

Torsdag ble det kjent at Prigozjin har ansatt den tidligere viseforsvarsministeren, kalt «slakteren fra Mariupol», Mikhail Mizintsev som militær nestsjef for Wagner-gruppen.

Eksperter fra ISW har tidligere sagt til Kyiv Independent at det russiske forsvarsdepartementet har opprettet en rekke enheter som ligner leiesoldatselskaper. Dels for å lokke flere inn i de væpnede styrkene, men også dels for å konkurrere med Wagner.

Jevgenij Prigozjin og Wagner-gruppen kan heller ikke lenger hente ut fanger fra russiske straffekolonier straffekolonierRussiske fengsler, der endelig dom blir sonet, kalles ofte for straffekolonier. - for å bruke dem som leiesoldater.

REKRUTTERINGSKONTOR: Dette teltet ved Neva-elven i St. Petersburg er et rekrutteringskontor for den russiske armeen.