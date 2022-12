Austin Walsh i Florida politiet ble skutt og drept den tredje desember.

Trodde pistolen var uladd – drepte romkamerat

I helgen ble en politimann drept i Brevard County i Florida. Dette som følge av det sheriffen omtaler som en «dum og uforsvarlig» handling.

Den 23 år gamle politimannen Austin Walsh ble skutt og drept av sin romkamerat og kollega, skriver blant andre NBC News.

De to skal ha tatt en pause fra å spille videospill da situasjonen eskalerte.

Romkameratene sto og pratet sammen, da gjerningspersonen løftet og siktet «spøkefullt» med det han trodde var en uladd pistol. Deretter trykket han inn avtrekkeren, fortalte sheriff Wayne Ivey under en pressekonferanse, ifølge NBC News.

– Én kule ble avfyrt, traff Walsh og drepte han, sa politiet.

Ringte politiet

Videre skriver NBC News at gjerningsmannen umiddelbart ringte politiet, og sa at han ved et uhell hadde skutt romkameraten sin og trengte hjelp.

Da politiet kom til stedet fremsto han fortvilet og knust.

Ifølge sheriff Ivey var de to veldig gode venner.

– Dette er en unødvendig og totalt unngåelig hendelse, som ikke bare tok livet av en fantastisk, ung mann, men som for alltid har endret livet til en annen ung mann, som tok et ekstremt dårlig og uansvarlig valg, sa Ivey.

– Walsh var en så bra gutt, og våre hjerter er knust. Han vil bli dypt savnet av politiet og samfunnet vårt, og våre bønner går til hans familie, fortsatte han.

Pågående etterforskning

Kameraten er pågrepet og siktet for drap.

– Florida-politiet fortsetter å gjøre avhør og samle bevis. Det er en pågående etterforskning, sier talsperson for politiet, Dana Kelly, til USA Today.

Politirådgiveren Roy Bedard sier til USA Today at politiet er trent til å aldri peke våpen, eller noe som ser ut som et våpen, på noe man ikke har tenkt til å skyte.

– På politiakademiet bruker vi for eksempel falske våpen. Vi bruker plastikk- og aluminiumsvåpen, og vi tillater ikke at studenter peker disse på hverandre, vitende om at de ikke er ekte, på grunn av vanen man kan utvikle ved å gjøre det, sier Bedard.

SE VIDEO – HYLLES ETTER DRAMATISK HENDELSE: