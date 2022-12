SJEFEN I KREML: Vladimir Putin jobber for tiden mest fra presidentresidensen Novo-Ogarjevo, der dette bildet ble tatt sist uke. Skjermen til høyre viser imidlertid Kreml.

Vladimir Putin mister støtten til krigen: − Trues av kollaps

En krigshissig Vladimir Putin har grunn til å bekymre seg over en ny og hemmelig meningsmåling. En Russland-ekspert sier at særlig de unge vil ha fredsforhandlinger med Ukraina.

Det er Meduza, et uavhengig russisk medium, som jobber fra utlandet, som hevder å ha fått tilgang til en hemmelig meningsmåling, foretatt for Kreml.

Den viser at mer enn halvparten av russerne (55 prosent) vil gå i fredsforhandlinger. I juli var det 32 prosent.

Bare en av fire (25 prosent) ønsker å fortsette krigen i Ukraina. I juli var det 57 prosent.

Meduza skriver at de har to kilder i Putins administrasjon, som sier at de heretter kommer til å være mer forsiktige med å offentliggjøre tall fra meningsmålinger.

PATRIOTISK: Bildet er fra et patriotisk sportssenter utenfor Moskva, der det henger store propagandaplakater. På den ene står det «Sport er ingen lek, de ter en garanti for nasjonens helse». Den andre oppfordrer til å «forsvare fedrelandet».

En anonym kilde sier til nettavisen at det er «best å ikke avsløre dynamikken» i russernes endrede holdninger til krigen.

– De «hemmelige» tallene er ikke veldig annerledes fra meningsmålingsinstituttet Levadas novembertall, som er offentlige, sier Aage Borchgrevink, som nylig ga ut boken «Krigsherren i Kreml».

Han viser til at 53 prosent av de spurte også hos Levada vil ha ha samtaler med Ukraina. Mens 41 prosent vil fortsette krigen.

– Levada har en liten bevegelse i retning støtte til fortsatt krigføring sammenlignet med oktober-tallene, men flertallet vil fremdeles ha fredsforhandlinger.

LABORATORIE: Vladimir Putin på besøk på et laboratorium ved Sirius-universitetet i Sotsji sist uke. På veggen bak den tsjekkiske vitenskapsmannen Gregor Mendel.

Borchgrevink legger til:

– Dette gjelder særlig de unge, generasjonskløften er tydelig.

Forfatteren - som til daglig jobber i Helsingforskomiteen - fastslår at det har vært en klar endring i russernes mening om krigen siden i sommer.

– Mobiliseringen i september er den viktigste grunnen til det. Tilbakeslaget i Kherson og tap av soldater i slaget om Bakhmut ser ikke ut til å påvirke noe særlig. Heller ikke den gradvis svekkete kjøpekraften til russere flest, sier Aage Borchgrevink.

Direktøren ved Levada-instituttet, Denis Volkov, fastslår også at støtten til krigen falt etter at Putin kunngjorde «delvis mobilisering» den 21. september.

– Dette handler om motvilje mot å delta i krigen personlig. De fortsetter å støtte det, men de har veldig lite lyst til å delta selv, sier han til Meduza.

– Støtten fra starten skyldtes at de mente at krigen ikke hadde noe med dem selv å gjøre. Nå er risikoen større, og folk ønsker å starte samtalene, fortsetter Volkov, som fastslår at folk likevel overlater til myndighetene å ta den endelige avgjørelsen om det.

Aage Borchgrevink er enig:

– Konklusjonen er vel at russerne tåler mye, både når det gjelder militær og økonomisk motgang, samt grusomheter mot Ukraina, men misliker å bli direkte involvert i krigen.

– Apatien er stor, noe som er bra for Kreml, men målingene tyder på at en ytterligere mobilisering kan bli vrient å gjennomføre, mener Russland-eksperten.

RUSSLAND-EKSPERT: Aage Borchgrevink, forfatter og ansatt i Helsingforskomiteen.

– Hva tenker du om tiden fremover?

– Alt i alt er trendene er stort sett negative for Kreml. Putin kan fortsette i håp om at et frysende Europa vil tvinge Ukraina til å avstå land, men samtidig øker innsatsen på hans side av bordet — til slutt har han ikke mer å sette inn, og vil trues av konflikt og kollaps.

Kan russerne komme til å ta til gatene i løpet av vinteren? Sosiologen Grigorij Judin utelukker ikke at det blir protester i et intervju med Meduza:

– Når muligheten kommer, vil det bli protester. Trolig kommer kommer vi ikke til å vente så lenge på det.

Om ikke krigslykken snur for Russland, kan det komme til et punkt der korthuset faller, mener professor i statsvitenskap Carl Henrik Knutsen.

– Når du merker at naboene eller folkene på TV begynner å snakke annerledes, mer kritisk om regimet, så kan det gjøre at du selv tør å lufte kontroversielle meninger. Det kan utløse en kaskade kaskadeTrinnvis fall i opinionen, sier han.

FORSKER: Tor Bukkvoll har doktorgrad i statsvitenskap og er ansatt som sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Stillingene ved frontlinjen er fastlåst. Et gjørmete terreng gjør fremrykning med større kjøretøy vanskelig. Men når bakken fryser på kan bildet endre seg.

– Mange er spent på hva som vil skje fremover, om man får en ny ukrainsk offensiv, sier forsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Styrkeforholdet er ikke vesentlig forandret ved fronten.

– Russland har en overvekt når det gjelder artilleri. Ukraina kompenserer for underlegenhet i volum med kvalitet. De vestlige våpnene er mer presise.

Lørdag kom det ubekreftede rapporter om at Ukrainske styrker hadde tatt seg over til den østlige delen av Dnipro ved Kherson.

– Hvis det viser seg å stemme kan det være starten på en ukrainsk frigjøring øst for elven. Men å få til det er ikke enkelt, sier Bukkvoll og viser til ødelagt infrastruktur som gjør en eventuell fremrykning vanskelig.

Forskeren peker på at moralen er svak på russisk side, noe den har vært i lang tid.

– Samtidig har russerne veldig store styrker. Det ser ut som at de klarer å rekruttere noe innad også, folk fra fengsler og fra lavere klasser i samfunnet, i tillegg til de som mobiliseres.