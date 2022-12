RUSSISKE SOLDATER: En russisk soldat utenfor kjernekraftverket i Zaporizjzja.

Atomkraftverk i Ukraina: Dette skjer når strømmen ryker

Angrepene på det ukrainske strømnettet kan føre til en atomkatastrofe. Hvis all strøm svikter, har ukrainske atomkraftverk diesel-reserver i ti dager, for å hindre nedsmelting.

Nedsmeltingen av reaktoren var det ultimate skrekkscenarioet da redningsmannskap jobbet med livet som innsats for å stanse brannen i atomkraftverket i Tsjernobyl i 1986 Tsjernobyl i 1986Tsjernobyl-ulykken er historiens verste kjernekraftulykke. Den skjedde natt til 26. april 1986 i Tsjernobyl, Ukraina (daværende Sovjetunionen). Kilde: SNL.

At den verste atomulykken noensinne skjedde i nettopp Ukraina, har ligget som en ulmende trussel helt siden krigen begynte.

– Det er unikt, i en svært alvorlig forstand, at et land med så mange kjernekraftverk er i krig. De er ikke bygget for å motstå militære angrep, sier Per Strand, direktør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Den største frykten: Et direkte treff mot et atomkraftverk.

– Et direkte treff i en reaktor vil selvsagt være meget alvorlig, det sier seg selv.

Info ATOMKRAFT I UKRAINA Siden krigen brøt ut i Ukraina, har det vært gjentatte problemer med strømforsyningen til kjernekraftverkene. Mangel på strøm ved anleggene, kan gi alvorlige konsekvenser.

Kjernekraftverk bruker nukleært brensel for å produsere kraft.

Brenselet i reaktoren trenger nedkjøling hele tiden, både i drift og en stund etter nedstenging.

Strøm er nødvendig for nedkjøling av reaktoren, men også for sikkerhets- og kontrollsystemer.

De fleste kjernekraftanlegg har dieselgeneratorer som kan sikre drift av kjølepumper og andre nødsystemer i en periode, dersom den eksterne strømforsyningen forsvinner.

Hvis strømmen blir helt borte, kan temperaturen på brenselet stige. Dersom brenselet i reaktoren smelter, kan det føre til radioaktive utslipp.

Om det faktisk skjer et utslipp og hvor raskt det skjer, avhenger blant annet av hvilke sikkerhetssystemer som fungerer og hvilke andre tiltak som settes i verk.

Bortfall av strøm kan også resultere i at rør og andre systemer ved anlegget blir ødelagt på grunn av lave temperaturer.

Ved det siste, store strømbruddet i slutten av november, mistet alle de fire kjernekraftverkene i Ukraina ekstern strøm samtidig. Det er svært bekymringsfullt.

DSA følger situasjonen tett og har løpende kontakt med ukrainske myndigheter og FNs atomenergibyrå, IAEA. KILDE: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Vis mer

Trenger strøm

Men DSA advarer mot en annen fare: Angrepene på det ukrainske strømnettet kan også sette kraftverkene i fare.

Kjernekraftverk trenger nemlig å få tilført strøm utenfra, samtidig som det produserer strøm og varme. Den eksterne strømmen trengs for å holde reaktorkjernen stabil.

Kjernekraftverkene trenger også strøm til kjøling, selv når reaktorene er nedstengte, for å kjøle atombrenselet i reaktorene.

Derfor er det stor fare knyttet til de russiske angrepene mot selve strømnettet.

– Det er alvorlig at kjernekraftverkene mister strømtilførsel. Dersom strømmen til nedkjøling kuttes ved flere atomkraftverk, så er det økt risiko for en ulykke. Strømtilførselen er altså viktig for sikkerheten.

PÅ PLASS: Inspektørene Det internasjonale atomenergibyrået før de fro fra Kyiv til Zaporizjzja.

Over halvparten av Ukrainas strømproduksjon var før krigen basert på kjernekraft, fordelt på fire ulike kraftverk, med til sammen 16 reaktorer.

– I Ukraina er mye av strømproduksjonen basert på kjernekraft. Hva skjer hvis flere av dem må kutte i produksjonen, blir det da nok strøm igjen til nedkjøling?

– Uten ekstern strøm, må man benytte aggregat for reservestrøm, altså generatorer som bruker diesel. De har dieselreserver til ti dager, slik at strømnettet kan repareres igjen.

Det antas at man enten vil kunne få strømnettet opp igjen, eller få nye dieselreserver på plass i løpet av ti dager.

Nedkjøling

Dersom det er fare for strømbrudd så kan reaktorene på forhånd settes i varm og etter hvert kald nedstengning for å gjøre dem sikrere, men det trengs fortsatt noe nedkjøling av reaktorene.

– Under desperate forhold, som etter en ulykke, kan man for eksempel også nedkjøle reaktoren ved å spyle den med vann. Men det er jo ikke en varig løsning.

Info Fakta: Kald og varm nedstenging Når en reaktor stenges ned, er reaktorkjernen fortsatt veldig varm. Reaktoren er da i det som kalles varm nedstengning. Etter hvert som reaktorkjernen blir kjølt ned, kommer reaktoren i en tilstand som kalles kald nedstengning. Det er den tryggeste tilstanden for en reaktor som fortsatt inneholder atombrensel. Det tar tid fra en reaktor har vært i drift, til den er tilstrekkelig kjølig nok til å være i kald nedstengning. Det tryggeste er derfor at en reaktor er nedstengt, og har vært det over tid, men også i nedstengt tilstand trengs det kjøling. Kilde: DSA Vis mer

Det mest utsatte er kjernekraftverket i Ukraina ligger i Enerhodar, i fylket Zaporizjzja som er delvis okkupert og annektert annektertannektere betyr å okkupere et område i et annet land og erklære det for del av sitt eget land. av Russland. Zaporizjzja er nå nedstengt, men trenger fortsatt strøm til å kjøle ned reaktorene.

Her har krigen rast rett rundt kraftverket: Kraftverket holdes av russiske soldater, den ukrainske motoffensiven har sin frontlinje i nærheten, og begge sider anklager den andre for å utsette kraftverket for stor fare.

BAKGRUNN: Kampen om atomkraftverket

Stort press

Kraftverket drives fortsatt av ukrainsk personell, som bevoktes av den russiske okkupasjonshæren. Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) fikk i september omsider tilgang.

– Det går rykter frem og tilbake om at russerne vil trekke seg tilbake fra kraftverket i Zaporizjzja, men det er ingen bekreftelse på det. IAEA er på plass, og det er bra. Men det et viktig at de ukrainske atom-myndighetene, som kjenner forholdene best, får drive tilsyn, sier Strand.

FØLGER MED: Per Strand, direktør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Han forklarer at det jobbes for å få på plass en beskyttelsessone rundt det utsatte kraftverket, men at det så langt ikke er oppnådd enighet

– Presset mot det ukrainske personellet under ni måneder med okkupasjon er stort. De har måttet nedkjøle reaktorene, drive på nødstrøm, foreta nødvendige reparasjoner og de opplever trusler og krigshendelser. Dette øker faren for at det skjer en ulykke.

– Det ukrainske personalet, i Zaporizjzja og andre kjernekraftverk i Ukraina, gjør en kjempejobb.