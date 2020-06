Trump i tale til folket: Vil «løse problemet» for guvernører som nekter å samarbeide

USAs president har fått massiv kritikk for ikke å adressere krisen som nå rammer USA. I en tale mandag kveld svarer han med å kalle opptøyene for innenlands terrorisme, og lover å gjenopprette lov og orden i landet.

Etter at flere guvernører har kritisert Donald Trump for å hisse opp stemningen i landet, varslet presidenten at han ville holde en tale i Det hvite hus mandag kveld.

Like før Trump inntok talerstolen i rosehagen, hørtes kraftige eksplosjoner fra Lafayette park et steinkast unna.

TV-bilder viste demonstranter som ropte «ikke skyt», «ikke skyt», mot politi og medlemmer av nasjonalgarden.

Samtidig, fra talerstolen, lovet Trump at opptøyene skal slås hardt ned på, og at han skal gjenopprette lov og orden i landet.

– Jeg tar umiddelbart grep for å gjenopprette stabilitet og sikkerhet for å stanse opptøyer og plyndring og for å beskytte amerikanere, sa Trump – og fortsatte sin kritikk av guvernørene i flere delstater.











LOVER LOV OG ORDEN: Donald Trump i Lafayette Park overfor Det hvite hus mandag kveld. Det er her protestene i Washington D.C. har vært kraftigst.

– Jeg har anbefalt alle guvernører å få ut nasjonalgarden i store numre slik at de vil dominere gatene. Guvernørene må gjenopprette lov og orden. Dersom de nekter å gjøre det som er nødvendig for å beskytte sine innbyggere, vil jeg sende ut hæren i store numre og raskt løse problemet for dem.

Loven Trump vil ta i bruk for å kunne gjøre dette, er 213 år gammel, skriver NTB. Den vil gi ham rett til å mobilisere amerikanske soldater for å slå ned på de landsdekkende demonstrasjonene.

Trump til guvernører i lydopptak: – Dere kommer til å se ut som en gjeng idioter

Etter talen spaserte Trump til fots sammen med et stort sikkerhetsoppbud og pressen til Lafayette Square, som har vært hovedsete for protestene i USAs hovedstad.

Flere amerikanske medier melder at det skal ha blitt brukt tåregass mot demonstrantene for å rydde veien før Trumps ankomst.

Foran kirken St. Johns Episcopal Church, som har fått flere skader under protestene, stilte presidenten seg stille opp. Han holdt opp en bibel.

– Landet vårt er flott. Dette kommer ikke til å ta lang tid. Vi skal tilbake, sa han med bibelen i hånden.

– Vi skal beholde det fint og trygt, fortsatte han.

Han ble flere ganger spurt om han er forberedt på å bruke militær makt mot amerikanske innbyggere, men dette svarte han ikke på.

Et par minutter senere spaserte han tilbake til Det hvite hus.

Guvernør J.B. Pritzker i Illinois, reagerer sterkt på Trumps tale, og måten demonstrantene i Washington D.C. ble møtt på mandag kveld.

– Fredelige demonstranter har en rett til å være der. Jeg så hva som skjedde. Jeg så på CNN at troppene plutselig begynte å dytte demonstrantene og å bruke tåregass. Det er ikke sånn vi skal oppføre oss i USA. Vårt politi er på gatene for å beskytte folket. Det er de i alle fall her i Chicago, vi prøver ikke å slå ned på fredelige protester, sier han til CNN etter Trumps tale.

Heller ikke guvernøren i Portland, Kate Brown, ønsker å kalle ut nasjonalgarden.

– Det å ha soldater i gatene over hele USA, er akkurat hva Trump ønsker, sier hun og legger til:

– Jeg ønsker at folket trygt skal kunne si fra om dette høyst tiltrengte kravet for reform.

PROTESTER I WASHINGTON: Det ble brukt tåregass mot demonstrantene, melder amerikanske medier. Foto: Evan Vucci / AP

Under en samtale med landets guvernører tidligere mandag, sa Trump at de ville se ut som «idioter» dersom de ikke beordret at demonstrantene ble arrestert.

I en uttalelse sier Michigans demokratiske guvernør Gretchen Whitmer at hun mener Trumps retorikk er farlig:

– Presidentens farlige kommentarer bør bekymre alle amerikanere, fordi de sender et klart signal om at denne administrasjonen er innstilt på å legge til rette for hat og splittelse, som kommer til å føre til mer vold og ødeleggelse.

Trump har også fått kritikk av sine egne for sine ordvalg gjennom krisen. Den republikanske senatoren John Thune sier til CNN at presidenten bør ha en annen tone når han snakker til folket etter Floyds dødsfall i Minnesota.

– Jeg tror landet ønsker helbredelse og ro. Og jeg tror det er den tonen presidenten bør ta når han snakker om det som skjer i landet vårt. Jeg mener ledere må vise empati, ydmykhet og respekt, sier han og fortsetter:

– Han må legge seg på en linje som matcher frustrasjonsnivået i landet vårt akkurat nå. Jeg håper han vil gjøre det i fremtiden.

Også den republikanske senatoren John Cornyn har bedt Trump adressere landet snart, og sier at det er viktig at han forsøker å være mer samlende.

