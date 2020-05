Historisk SpaceX-oppskyting lørdag kveld - prototypen eksploderte

Lørdag kveld skal SpaceX’ første bemannede romferd gå av stabelen. Det etter utsettelse og eksplosjon av prototypen.

Oppskytningen skulle i utgangspunktet finne sted i Cape Canaveral i Florida onsdag denne uken. Da fikk de to amerikanske astronautene Bob Behnken og Doug Harsley kontrabeskjed 16 minutter og 53 sekunder før oppskytningen.

Det var 60 prosent sjanse for at været ble bra nok til å gjennomføre oppskytningen onsdag, men på grunn av været falt avgjørelsen om å utsette forsøket. Dermed ble det hele flyttet til lørdag hvor planlagt oppskytning er klokken 21.22.

VGTV skal dekke oppskytningen med bilder fra selve hendelsen, i tillegg til studiosending med fagsjef, bemannet romfart og utforskning ved Norsk romsenter Marianne Vinje Tantillo som ekspert. Sendingen starter kl. 18.

Fredag ble prototypen til Starship SN4 motortestet. Det med en stor eksplosjon som resultat. Dette fant sted på et testområde i Texas. Årsaken til eksplosjonen har ikke blitt offentlig kjent.

Elon Musks SpaceX er det første private selskapet som sender astronauter ut i rommet, noe bare Russland, USA og Kina har gjort tidligere.

Sist gang astronauter ble sendt opp fra Florida, var i 2011. Da var Hurley pilot på romfergen.

Fakta om SpaceX * Kommersielt amerikansk romtransportselskap. * Grunnlagt 2002 av Elon Musk, som også er selskapets hovedeier og konsernsjef. * Hovedkontoret ligger i Hawthorne i California. * Selskapet fokuserer på utvikling og bygging av rimelige og gjenbrukbare bæreraketter og romfartøy med sine Falcon-raketter og romfartøyet Dragon. * I 2008 ble SpaceX det første kommersielle til å sende en rakett til lav jordbane. * Siden 2012 har selskapet transportert forsyninger til romstasjonen ISS på oppdrag fra NASA. * Oppskytingen av to amerikanske astronauter fra Kennedy Space Center i Florida til ISS vil være den første bemannede ferden fra amerikansk jord på nesten ni år. (Kilde: NTB, Store norske leksikon) Vis mer

Selskapet har etablert seg på markedet på kort tid, og mye av grunnen til det er at selskapet har mestret teknologien for å gjenbruke bæreraketter. Romfartekspert ved NTNU, Knut Robert Fossum sa til VG tidligere denne uken at det gjør at verdensrommet plutselig kan bli aktuelt for andre enn astronauter.

– Men er en slik tur noe for alle?

– I praksis er det fint mulig for alle, men det finnes nok noen diagnoser og slikt hvor man burde holde seg unna, sa Fossum til VG.

Han presiserte også at prisene ennå er for høye for «mannen i gata».

– Enn så lenge vil nok dette være for lottomillionærer og andre som tjener bedre enn de fleste. Men det er ingen tvil om at de lykkes med det de gjør. Vi kan dra paralleller til flytrafikken, som heller ikke var for alle og en hver en gang.

Publisert: 30.05.20 kl. 17:24

