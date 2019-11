Storbritannias statsminister Boris Johnson tilbrakte lørdagen i Mansfield i England i forbindelse med valgkampen. Valget i Storbritannia er 12. desember. Foto: AP / NTB scanpix

Boris Johnson: Partiets kandidater støtter brexitavtalen

Britenes statsminister Boris Johnson sier alle kandidatene til De konservative i det kommende valget har lovet å støtte brexitavtalen han har forhandlet fram.

I et intervju med den britiske avisen Telegraph sier Boris Johnson at alle partiets kandidater personlig har sagt at de kommer til å støtte avtalen hans i Underhuset dersom de blir valgt inn etter det mye omtalte nyvalget 12. desember.

– Alle 635 konservative kandidater som stiller til valg, hver eneste en av dem, har lovet meg at dersom de blir valgt, vil de stemme for brexitavtalen min i Parlamentet, slik at vi kan avslutte usikkerheten og endelig forlate EU, sier Johnson til avisen.

Statsministeren kaller det «en pakke til folket».

Johnson sier at «dersom du stemmer på De konservative, kan du være 100 prosent sikker på at De konservatives flertallsregjering vil få brexit unnagjort», skriver Reuters.

Telegraph skriver at det er en uvanlig valgløfte.

Johnson har beklaget overfor folket at Storbritannia fortsatt er medlem av EU etter 31. oktober, datoen han lovet at det hele skulle være over.

