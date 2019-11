Trekker millionstøtte til skandaleprinsens prosjekter

Sponsorer trekker millionstøtte til Prins Andrews hjertebarn Pitch@Palace, som følge av hans omstridte vennskap med avdøde Jeffrey Epstein.

Prins Andrew (59) høster storm etter at han på BBC Newsnight benektet å ha hatt sex med Virginia Giuffre da hun var 17 år. Hun hevder at den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein betalte henne for seksuell omgang med prinsen.

Nå forlater støttespillerne av prinsen ham av hensyn til sitt eget omdømme.

Standard Chartered trekker sponsoratet av Pitch@Palace når det går ut i februar, opplyser en talsmann for storbanken til Daily Mail Online.

Pitch@Palace kopler oppstartselskaper og entreprenører med ledere i etablerte virksomheter, mentorer og mulige forretningspartnere.

Revisjonsgiganten KPMG har støttet prosjektet i fem år, men har besluttet å trekke millionstøtten etter BBC-intervjuet.

Forsikringsselskapet Aon har bedt om at navnet deres blir fjernet fra nettstedet til Pitch@Palace, mens farmsiselskapet AstraZeneca vurderer forbindelsen.

Pitch@Palace hevder å ha hjulpet over 1000 entreprenører i 64 land til å skape en samlet omsetning over 16 milliarder kroner og mer enn 6000 arbeidsplasser.

Pitch@Palace skal ha blitt nødt til å trekke nettsiden som viser prosjektets 35 største sponsorer.

OMSTRIDT: Prins Andrew mener dette bildet av ham og Virginia Giuffre (17) fra 2001 er manipulert. Hun påstår at hun hadde sex med ham tre ganger, han sier han ikke har truffet henne. Foto: MPNC / www.capitalpictures.com

Prins Andrew er den høye beskytter av 189 veldedige organisasjoner og stiftelser, skoler og universiteter, golfklubber og andre virksomheter i Storbritannia.

På universitetet i Huddersfield, hvor prinsen har ærestittelen chancellor, har studentene startet aksjonen «Ikke min chancellor».

London Metropolitan University vurderer på sitt styremøte neste tirsdag om de skal beholde prins Andrew som sin beskytter.

To australske universiteter skal også ha besluttet å bryte med prinsen.

KRITIKK; «Ikke et eneste ord om anger», skriver storavisen Daily Mail etter at prins Andrew lot seg intervjue om sex-anklager og vennskapet med Jeffrey Epstein på BBC Newsnight.

Britene tror ikke på prinsen

Ifølge en meningsmåling gjengitt av Daily Mail Online tror bare 16 prosent av britene at prinsen fortalte sannheten i det katastrofale BBC-intervjuet.

De tror ham ikke når prinsen hevder han overhodet ikke husker å ha møtt Virginia Giuffre, som var 17 år da han skal ha hatt sex med henne.

Mer enn halvparten mener intervjuet skader kongefamiliens omdømme.

På en pressekonferanse i Los Angeles mandag sto «Jane Doe 15» frem og påsto at Jeffrey Epstein begikk et seksuelt overgrep mot henne da hun var 15.

Kvinner saksøker boet etter finansmannen

Hun er en av et dusin kvinner som vil saksøke boet etter milliardæren, som tok sitt liv mens han satt i varetektsfengsel i New York 10. august i fjor.

– Prins Andrew og andre som sto Epstein nær, bør stå frem og forklare seg under ed om hva de har av informasjon, sa kvinnen ifølge The Guardian.

Hennes advokat Gloria Allred uttalte at hun hadde oppfordret Andrew til frivillig å møte FBI og påtalemyndighetene som etterforsker saken i New York.

Kvinnen som kaller seg «Jane Doe 15», har ikke møtt prinsen.

Det er Epstein hun hevder forgrep seg mot henne, etter å ha fløyet henne til sin ranch i delstaten New Mexico.

Siktet for menneskehandel og overgrep

Den styrtrike finansmannen Jeffrey Epstein (66) var under etterforskning for menneskehandel og seksuelle overgrep mot tenåringsjenter da han døde i høst.

Amerikanske Virginia Giuffre (35) har påstått at Epstein fløy henne til England i 2001, hvor hun angivelig hadde sex med prins Andrew i milliardærens hjem i London. Hun hevder å ha hatt sex med ham tre ganger da hun var 17 år.

Giuffre kom første gang med anklagene i 2016. Hun skal nylig ha latt seg intervjue av BBC Panorama, men opptaket er ennå ikke sendt på tv.

Prinsen avviser sex-anklagene

Prins Andrew avviser at han har hatt sex med en mindreårig jente. Han mener at bildet av ham og Virginia Giuffre fra 2001 kan være manipulert.

Prinsen vedgår at han viste dårløig dømmekraft, da han fortsatte å ha kontakt med Jeffrey Epstein etter at han ble dømt for seksuell utnytting i 2008.

– Jeg har sviktet, sa prinsen under intervjuet på BBC Newsnight.

