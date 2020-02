VIL BLI USAS PRESIDENT: Amy Klobuchar håper å kunne ri på en medgangsbølge for å vinne nominasjonen til å bli demokratenes presidentkandidat.

Demokraten som kan samle partiet - og kanskje landet?

59 år gamle Amy Klobuchar ble en helt for mange under Senatets utspørring av Brett Kavanaugh i forkant av hans innsettelse som høyesterettsdommer i USA. Kort tid etter lanserte hun sitt kandidatur til å bli landets president.

Oppdatert nå nettopp

Under høringen så hun Donald Trumps kontroversielle valg til den mektige dommerjobben inn i øynene og spurte om han, som var blitt anklaget for å ha seksuelt trakassert kvinner på fest under studietiden, noen gang hadde drukket så mye at han ikke husket ting.

– Har du? svarte en irritert Brett Kavanaugh.

– Dommer, jeg har ikke noe alkoholproblem, sa hun.

Hun ble hyllet for sin rolige respons på svar, mens han i etterkant måtte beklage til henne, som har en far som i flere år slet med alkoholisme.

Siden har det gått noe mer trått for Klobuchar, som kort tid etter høringen meldte seg på i kampen om å bli USAs neste president.

Hun har haltet et stykke bak storfavorittene på meningsmålingene, og gjør det fortsatt nasjonalt. Likevel skjedde det noe i New Hampshire. Først fikk hun veldig skryt for sin innsatsen i TV-debatten før primærvalget der, deretter viste dette igjen i resultatet av selve valget.

Til slutt fikk hun rundt 20 prosent av stemmene og ble bare slått av Bernie Sanders og Pete Buttigieg. Nå snakker man plutselig om at Minnesota-senatoren kan bli den samlende kandidaten mange demokrater har ventet på.

Klobuchar er, som så mange andre amerikanske politikere advokat. Hun ble først valgt inn i Senatet i 2007. Der har hun fått rykte på seg for å være en samlende politiker som jobber for saker som kan få støtte fra både demokrater og republikanere.

Og ryktet som en moderat demokrat har hun ved hjelp av faktiske tall kunne bevise. Mot slutten av 2016 viste statistikken for eksempel at hun hadde fått gjennom flere lovforslag enn noen andre senatorer i perioden som hadde gått.

– Jeg får ting gjort, slo hun selv fast i den første debatten med de demokratiske presidentkandidatene.

Dette har riktig nok ikke skjedd uten at hun har fått kritikk. Den går på at hun stort sett setter navnet sitt på «smale» lovforslag, som ikke er spesielt kontroversielle.

JONAS OG AMY: Norske Jonas Gjesdal var høsten 2018 praktikant i staben til Minnesota-senator Foto: Privat

Jonas jobbet for Klobuchar

Få - om noen - nordmenn kjenner bedre til Amy Klobuchar enn 23 gamle Jonas Gjesdal fra Bergen. Høsten 2018 jobbet han som såkalt praktikant i staben til Minnesota-senatoren i Kongressen i Washington, D.C.

Gjesdal, som studerte politikk og økonomi ved et universitet i Sør-Dakota da han fikk stillingen, beskriver henne som en pragmatisk politiker.

– Det er det som er hennes store force i politikken. Særlig i disse dager da ting beveger seg mot det populistiske på begge sider. Amy forsøker å samarbeide så mye som mulig. Hun forteller jo ofte at hun er den som har klart å sponse flest lover i Kongressen i løpet av de årene hun har vært der. Hun er opptatt av at hun har venner på den republikanske siden i en tid der USA er veldig splittet, sier Gjesdal, som for tiden tar en master i økonomi i Singapore, men fremdeles følger nøye med på amerikansk politikk.

Temperament

I løpet av sine måneder i Senatet rakk han ikke å bli personlig kjent med Klobuchar, noe som kanskje ikke er så rart for en som befinner seg nederst i hierarkiet i staben. Likevel snakket han med henne en håndfull ganger. Bergenseren mener hun en «harding» som person.

– Det kommer nok av at på den tiden hun kom inn i Senatet så var det veldig få kvinner i Senatet. Skal du klare deg i den herreklubben som dame, så må du være rimelig tøff. Hun forventer mye av staben sin, men det er jo slik hun får resultater.

Like før senatoren annonserte sitt kandidatur sprakk en sak i amerikanske medier om at hun angivelig har et sinneproblem og skal ha behandlet staben sin dårlig. Gjesdal sitter ikke igjen med det inntrykket.

– Det virker som at det bare var noen få som hadde den erfaringen. Jeg vet at mange signerte på et dokument som sa at de ikke hadde opplevd henne slik, forteller han.

TET-TRIO: Bernie Sanders og Pete Buttigieg er klart i føringen så langt i nominasjonskampen, mens Amy Klobuchar følger som nummer tre. Foto: [TIMOTHY A. CLARY, ROBYN BECK] / AFP

Tviler på at hun blir kandidaten

23-åringen forteller, kanskje ikke så overraskende, at hans stemme i primærvalget ville gått til henne. Selv om hun gjorde det bra i New Hampshire er han likevel i tvil om hun blir kandidaten.

– Jeg vil ikke sette vinnersjansene hennes så høyt. Men det viktigste i de to første statene (Iowa og New Hampshire journ.anm.) er at du overpresterer med tanke på forventningene. Da blir du lagt merke til. Hun har gjort det når hun blant annet slår Joe Biden med dobbelt så mange stemmer, mener Gjesdal.

Skal hun bli kandidaten tror han at Biden snart må trekke seg og at de moderate velgerne som ville stemt på ham velger henne i stedet for en annen moderat kandidat; Pete Buttigieg.

– Det skal noe til for å overta som den ledende moderate kandidaten fra ham, men hennes fordel er at Bidens velgere kan komme til å se på ham som for ung og uerfaren.

– Dersom hun skulle bli kandidaten, tror du hun kan slå Donald Trump?

– Hun er kanskje den av demokratene som har størst sjanse, siden hun er en samlende kandidat. At hun er fra Midtvesten kan også hjelpe i viktige vippestater som Wisconsin og Ohio. Det er jo i noen få slike saker dette valget faktisk blir avgjort i november, avslutter Gjesdal.

Sakene hun brenner for

Førsteamanuensis ved UiA, Alf Tomas Tønnessen, beskriver også Klobuchar som en pragmatisk og løsningsorientert kandidat.

– Hun minner mer om Buttigieg og Biden, i å ønske tverrpolitisk samarbeid og heller finne pragmatiske sentrumsorienterte løsninger, forklarer han.

Klobuchar er ifølge førsteamanuensen særlig opptatt av utdanning, kriminalreform og fellesskap.

– Hun representerer jo Midtvesten og vil kjempe for arbeidernes rettigheter, sier Tønnessen.

Klobuchar er også opptatt av å kjempe mot avhengighet av narkotika og alkohol. Et tema som altså Brett Kavanaugh fikk erfare at er dypt personlig for akkurat denne presidentkandidaten.

Publisert: 13.02.20 kl. 21:43 Oppdatert: 13.02.20 kl. 21:57

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser