SMITTET: En lege behandler en viruspasient på en isolert avdeling ved et sykehus øst i Shandong-provinsen. Foto: WANG YANBING / FEATURECHINA

Kraftig økning i antall virusdøde etter ny testmetode: Dette er forklaringen

Kinas nye metode for å påvise coronavirus-smitte, har fått tallet på døde og smittede til å skyte i været. Metoden kan feiltolke symptomer, påpeker Folkehelseinstituttet.

Nå nettopp

Helsemyndighetene i Hubei opplyste natt til torsdag at de utvider definisjonen av hvem som kan være smittet av det nye coronaviruset, som Verdens helseorganisasjon har døpt covid-19.

Dermed steg tallene på antall smittede og døde kraftig.

På ett døgn ble det rapportert om 254 dødsfall og 15.152 nye pasienter – bare i Hubei-provinsen. Det er nå 1367 døde og nær 60.000 smittede på landsbasis som følge av viruset.

Karoline Bragstad er fungerende seksjonsleder ved Folkehelseinstituttets seksjon for influensa.Hun sier at kinesiske myndigheter trolig har gått bakover i tid, og lagt til sykdomstilfeller med diagnosen covid-19 i statistikken.

Det har de gjort ved å bruke en metode som er mindre spesifikk enn de laboratorieanalysene som brukes nå.

– Dermed vil totalantallet på diagnostiserte og antall døde øke betraktelig. Det er ikke det samme som å si at det er en utvikling og økning i antall syke over kort tid, forklarer Bragstad.

Se den fulle oversikten over antall døde og smittede i verden nederst i saken.

Ser på kliniske symptomer

Seniorforsker Gunnveig Grødeland på vaksineutvikling og immunologi ved det medisinske fakultetet på UiO, er ikke overrasket over at den nye testmetoden gir andre utslag.

Hun forklarer at det er vanlig å endre måten man diagnostiserer på ved denne typen utbrudd, og viser til svineinfluensautbruddet i Norge i 2009.

– Da diagnostiserte de først med PCR (mikrobiologisk diagnostikk, journ.anm.), altså ved å se på om man har bestemte gensekvenser fra et bestemt viruset til stede. Lenger ut i en epidemi ser man på kliniske symptomer, slik de nå gjør i Kina, forklarer Grødeland.

TAR PRØVER: En lege tester en kvinne for covid-19 på en klinikk i Shandong. Foto: CHINATOPIX

Mange infeksjoner kan gi samme bilde

Metoden som så langt har blitt tatt i bruk for å diagnostisere coronavirus-smittede, kalles en nukleinsyretest.

Den kan påvise det nye coronaviruset med stor sikkerhet og med høy sensitivitet, forklarer Bragstad ved FHI.

– En ny metode setter kanskje en diagnose ut ifra et klinisk bilde, eventuelt med røntgenpåvisning av lungebetennelse. Det er mange luftveisinfeksjoner som kan gi samme kliniske bilde og lungebetennelse, sier seksjonslederen.

Hun viser til at influensa for øyeblikket er svært utbredt i Sør-Kina, og peker på at et mindre spesifikt diagnoseverktøy kan telle disse tilfellene som covid-19 i statistikken.

ANALYSERER: Den første måten å diagnostisere på, har gått ut på å analysere prøver fra mistenkte virussmittede. Her fra et laboratorium i Shenyang nordøst i Liaoning-provinsen i Kina, 12. februar. Foto: STR / AFP

Ny metode frigjør store ressurser

Årsaken til at man endrer metode, er ifølge seniorforsker Grødeland at det kreves store ressurser for å gi en presis diagnostisering.

Når man er sikker på at viruset finnes i et område og gir visse symptomer, er det mindre viktig å karakterisere det i hver enkelt person.

– Dermed er det logisk å gå over til klinisk diagnostisering, fra det vi kaller en bekreftet infeksjon; at viruset spesifikt er identifisert i individet. Med denne nye diagnostiseringen, er det overveldende sannsynlig at viruset er i individet, sier hun.

Publisert: 13.02.20 kl. 13:59

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser